Black Desert se estrena en el catálogo de PS Plus con un botín bajo el brazo

Tal y como estaba previsto, Pearl Abyss ha publicado en tiempo y hora la versión para consolas de ‘Black Desert’ que también se ha incorporado al catálogo de PlayStation Plus. Es decir, la edición del popular MMORPG para máquinas de salón ya está disponible, sin coste adicional, para los suscriptores de PS Plus mientras permanezca en el catálogo.

Para celebrarlo, la casa de desarrollo está ofreciendo el Lote de regalo de Príncipe oscuro a todos los aventureros en consola. Para más señas, incluye contenido valorado en más de 30 €, como el conjunto Príncipe oscuro, una mascota y pergaminos relacionados con el combate y las habilidades. El lote ya se puede reclamar en PlayStation Store.

Paquete de regalo ya disponible en la PlayStation Stores si perteneces a Playstation Plus. / Agencias

Tanto como seas capaz de aguantar

El MMORPG de acción en mundo abierto de Pearl Abyss ya tiene 10 años y ha crecido mucho con el tiempo hasta convertirse en un título que te permite hacer muchas cosas, hasta el punto de que puede ser casi abrumador. Si estás de buen humor y te sientes lleno de energía, puedes ir de caza o participar en intensos combates PvP. Si quieres relajarte, puedes cortar leña, participar en actividades casi zen y tomártelo con calma.

Un mundo entero por descubrir

En general, siempre puedes encontrar algo que despierte tu interés, en parte gracias a su vertiente social, que completa la experiencia mediante las interacciones entre gremios, encuentros entre jugadores y esas amistades que nacen en los grupos.

Noticias relacionadas

También ayuda su sistema de personalización de personajes, uno de los elementos más aplaudidos del juego. El editor permite modificar el aspecto del aventurero con mucho detalle y crear personajes con personalidad propia dentro de un mundo de fantasía que ya ha alcanzado 55 millones de jugadores en todo el mundo en PC, móviles y consolas.