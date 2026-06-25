Microsoft sube el precio de sus consolas Xbox
El incremento será de 100 dólares en el caso de los modelos de 512 gigabytes y 150 dólares para los de 1 terabyte
EFE
El gigante tecnológico Microsoft anunció este jueves que subirá el precio de sus consolas Xbox debido al encarecimiento de sus componentes, horas después de que Apple informara de un incremento en los precios de sus dispositivos.
A partir del 1 de agosto de este año, el precio de estas consolas aumentará en todo el mundo 100 dólares en el caso de los modelos de 512 gigabytes y 150 dólares para los de 1 terabyte. El pasado octubre, la empresa ya incrementó en Estados Unidos el precio de la Xbox entre 20 y 70 dólares.
"Esperábamos que no fuera necesario otro aumento y hemos dedicado los últimos meses a analizar opciones con nuestros proveedores. Lamentablemente, los precios del almacenamiento y la memoria de las consolas se han multiplicado por más de 2,5 y prevemos que se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027", explicó la empresa en un comunicado.
Según la compañía, la industria de la electrónica está lidiando con una "crisis de componentes" que repercute especialmente en las consolas, pues a diferencia de los teléfonos o los ordenadores, estas "no suelen venderse con margen de beneficio, sino por menos de su coste de fabricación". Tras el anuncio, las acciones de la tecnológica caían un 2% en la bolsa de Wall Street.
El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.
- Mapa con los horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
- Torrevieja aplaza el espectáculo piromusical de entrada al verano previsto para hoy al quedarse sin tiempo para adjudicar el contrato
- Segundo año de apagón en la arena durante la noche de San Juan en Alicante: 'Nos hubiera gustado hacer una hoguera, es parte de la tradición
- Morante corta dos orejas pero se niega a compartir la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Alicante con Talavante
- La decepcionante Palmera de Pibierzo arranca la Nit de la Cremà en Alicante
- Libertad para once detenidos en la Vega Baja por una red turca que traficaba con droga sintética mediante paquetería
- La suciedad inunda la playa de El Postiguet de Alicante tras la noche de San Juan
- De la grúa a patrullar: la Policía Local de Torrevieja aprovecha un vehículo que nadie reclamaba en el depósito para realizar labores de seguridad del tráfico