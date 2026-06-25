WhatsApp Plus ya es oficial: qué incluye la versión de pago y cuánto cuesta

WhatsApp Plus ya no es solo el nombre asociado durante años a versiones no oficiales y peligrosas de la aplicación. Meta ha lanzado una suscripción premium oficial para WhatsApp, pensada para usuarios que quieren más opciones de personalización y algunas funciones adicionales dentro de la app de mensajería. Te aparecerá el aviso con un puntito verde al acceder a la aplicación.

Qué es WhatsApp Plus

La nueva WhatsApp Plus es una versión de pago oficial de WhatsApp. No sustituye a la aplicación gratuita ni elimina las funciones básicas que ya usa la mayoría de usuarios. Los mensajes, llamadas y videollamadas seguirán siendo gratuitos, pero quienes paguen tendrán acceso a herramientas extra.

La idea es similar a otros modelos premium de redes sociales: pagar una cuota mensual para desbloquear funciones añadidas, sin que el servicio básico desaparezca.

Cuánto cuesta

Según las informaciones publicadas sobre el lanzamiento, WhatsApp Plus cuesta 2,99 dólares al mes a nivel global. En Europa, las primeras referencias sitúan el precio en torno a 2,49 euros mensuales.

El despliegue puede variar según el país, el sistema operativo y la disponibilidad en cada cuenta, por lo que no todos los usuarios pueden verlo al mismo tiempo dentro de la aplicación.

Qué funciones incluye

La suscripción se centra sobre todo en la personalización y la organización de chats. Entre las funciones previstas o anunciadas figuran nuevos temas visuales, iconos personalizados para la app, tonos especiales, stickers exclusivos y más opciones para adaptar la apariencia de WhatsApp.

Uno de los cambios más prácticos es la posibilidad de fijar más conversaciones en la parte superior de la bandeja de entrada. Frente al límite habitual de chats anclados, la versión Plus permitiría ampliar ese número, una función útil para quienes usan WhatsApp de forma intensiva.

He aquí el resumen de ventajas de la suscripción, que incluye un mes de prueba gratuita:

Envía stickers exclusivos

Elige un icono de la app personalizado

Cambia el tema de la app

Obtén tonos de llamada exclusivos

Mejora tu lista de chats

Fija chats adicionales

Qué no cambia si no pagas

La llegada de WhatsApp Plus no significa que WhatsApp pase a ser de pago. La aplicación seguirá funcionando gratis para enviar mensajes, llamar, compartir fotos, vídeos, notas de voz y participar en grupos.

La suscripción no está planteada como una barrera de acceso, sino como una capa adicional para usuarios que quieran más funciones. Quien no pague podrá seguir usando WhatsApp como hasta ahora.

Cuidado con la confusión

El nombre puede generar dudas porque durante años WhatsApp Plus se ha usado para referirse a aplicaciones modificadas no oficiales. Esas versiones externas siguen siendo un riesgo: pueden comprometer la seguridad del móvil y provocar bloqueos de cuenta.

La diferencia clave es sencilla: la WhatsApp Plus oficial aparece dentro del ecosistema de Meta (desde Ajustes) y se contrata desde canales legítimos. Las versiones descargadas como APK desde páginas externas no son oficiales y conviene evitarlas.

Por qué Meta lanza una versión premium

Con esta suscripción, Meta abre una nueva vía de ingresos en WhatsApp sin tocar el servicio gratuito. La compañía ya ha probado modelos de pago en otras plataformas y ahora lleva esa lógica a su aplicación de mensajería.

En la práctica, el cambio marca una nueva etapa para WhatsApp: seguirá siendo gratis para la mayoría, pero empieza a ofrecer una versión de pago para quienes quieran funciones extra de personalización, organización y uso avanzado.