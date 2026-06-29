El día que salió a la venta el primer iPhone: el móvil que cambió nuestra vida sin que nos diéramos cuenta

Tal día como hoy hace 19 años, el 29 de junio de 2007, no parecía, a simple vista, una fecha destinada a cambiar la vida cotidiana de medio mundo. Pero aquel día, en Estados Unidos, Apple puso a la venta el primer iPhone. Un teléfono con pantalla táctil, sin teclado físico y con una promesa que entonces sonaba casi exagerada: unir en un solo dispositivo un móvil, un reproductor de música y una forma cómoda de navegar por internet.

Hoy es de lo más normal llevarlo todo en el bolsillo. Pero antes del iPhone, el teléfono móvil era otra cosa. Servía para llamar, enviar mensajes, hacer alguna foto discreta y, en algunos modelos, consultar internet de forma lenta y poco intuitiva. El iPhone cambió ese esquema y convirtió el móvil en el centro de la vida digital.

Un teléfono sin teclado que parecía una apuesta arriesgada

Cuando Steve Jobs presentó el iPhone en enero de 2007, una de las grandes sorpresas fue su diseño. Frente a los teléfonos con teclas físicas, habituales en la época, Apple proponía una pantalla grande para manejarlo todo con los dedos.

La idea parecía sencilla, pero era revolucionaria: tocar, deslizar, ampliar una imagen con dos dedos, navegar por menús visuales y usar el teléfono de una manera mucho más parecida a como hoy entendemos cualquier pantalla.

Aquello cambió el lenguaje de la tecnología. El móvil dejó de ser un aparato lleno de botones y empezó a convertirse en una superficie interactiva.

Internet dejó de estar atado al ordenador

Uno de los grandes saltos fue la relación con internet. Antes del iPhone, navegar desde el móvil era posible, pero incómodo. Las páginas cargaban mal, los menús eran torpes y la experiencia estaba lejos del uso habitual en un ordenador.

El iPhone no inventó internet móvil, pero sí ayudó a hacerlo deseable. A partir de ese momento, consultar una web, mirar el correo, buscar una dirección o leer noticias desde el teléfono empezó a verse como algo natural y, sobre todo, cómodo.

Con el tiempo, ese gesto se convirtió en rutina: mirar el móvil al despertar, buscar un restaurante, leer el periódico, pagar una compra, reservar un viaje o consultar el tiempo.

La cámara que siempre va contigo

El primer iPhone no tenía la mejor cámara del mercado, ni mucho menos. Pero abrió el camino a una idea que después transformaría la fotografía: la mejor cámara es la que siempre llevas encima.

Que levante la mano quien no se haya hecho un selfi. / Jose Breton / AP

Con los años, el móvil fue sustituyendo a muchas cámaras compactas. Las fotos familiares, los viajes, los conciertos, las comidas, los documentos y hasta los accidentes de tráfico empezaron a registrarse desde el teléfono.

El iPhone contribuyó a normalizar una nueva forma de mirar el mundo: cualquier momento podía fotografiarse, compartirse y guardarse al instante.

El principio de la vida en aplicaciones

El gran cambio llegó después con el desarrollo de las aplicaciones. El teléfono dejó de ser solo un dispositivo cerrado y pasó a convertirse en una plataforma. Cada usuario podía llenar su móvil de herramientas distintas: mapas, bancos, redes sociales, juegos, mensajería, música, compras, salud o trabajo.

Apps en un móvil. / Christoph Dernbach/dpa - Archivo

Eso transformó por completo la idea de teléfono. Ya no era solo un aparato para comunicarse, sino una puerta de entrada a servicios de todo tipo.

Hoy cuesta pensar en la vida diaria sin aplicaciones: pedir comida, consultar una cuenta bancaria, enseñar una entrada, escuchar un podcast, traducir una frase o compartir una ubicación.

También cambió la forma de trabajar

El iPhone y los smartphones que llegaron después alteraron también el mundo laboral. El correo electrónico salió del ordenador, las reuniones empezaron a coordinarse desde el bolsillo y muchos profesionales comenzaron a trabajar desde cualquier lugar.

Esa comodidad tuvo una consecuencia menos amable: la frontera entre vida personal y trabajo se volvió más difusa. El móvil facilitó estar conectado, pero también hizo más difícil desconectar.

La revolución no fue solo tecnológica. También fue cultural.

Redes sociales, mensajes y atención permanente

El iPhone llegó justo antes de la explosión definitiva de las redes sociales móviles. Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y otras plataformas encontraron en el smartphone su vehículo perfecto.

Uso de aplicaciones como Amazon, TikTok, LinkedIn y X / Europa Press

El resultado fue un cambio profundo en la forma de relacionarnos. Las conversaciones se hicieron inmediatas, las fotos se compartieron al momento y la atención empezó a repartirse entre notificaciones, mensajes, vídeos y pantallas.

El móvil se convirtió en agenda, cámara, cartera, mapa, televisor, periódico y ventana social. Todo a la vez.

Un objeto que cambió hasta nuestros gestos

Quizá la prueba más clara del impacto del iPhone está en los gestos cotidianos. Desbloquear una pantalla, deslizar hacia arriba, hacer zoom con los dedos, mandar una nota de voz, mirar el móvil en una cola o usarlo para orientarse por una ciudad son acciones que ya forman parte de la vida diaria.

Muchas de esas rutinas no existían o no eran masivas antes de la llegada del smartphone moderno.

Un joven mira modelos de iPhone en la tienda Apple de Barcelona. / EFE

El primer iPhone no fue perfecto, pero marcó el inicio de una nueva relación con la tecnología: más íntima, más constante y mucho más dependiente.

El móvil que abrió una era

El 29 de junio de 2007, Apple no solo lanzó un teléfono. Puso en circulación un objeto que cambió la manera de comunicarnos, consumir información, hacer fotos, escuchar música, comprar, trabajar y movernos por el mundo.

Desde entonces, el móvil dejó de ser un complemento y pasó a ser una extensión de la vida diaria. Por eso aquella fecha sigue siendo una de las grandes efemérides tecnológicas del siglo XXI: el día en que el teléfono empezó a convertirse en casi todo lo demás.