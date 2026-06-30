Marvel Super Heroes convierte Magic The Gathering en un duelo de héroes, villanos y mazos temáticos

Durante muchos años, los jugadores de ‘Magic: The Gathering’ han visto cómo Más allá del Multiverso ha ido incorporando licencias realmente populares al juego de cartas de Wizards of the Coast. ‘El Señor de los Anillos’ ya demostró con soltura que adaptar una obra de enorme peso respetando su identidad y las reglas de Magic no era una misión imposible, mientras que ‘Fallout’ y ‘Final Fantasy’ vinieron a confirmar cómo la compañía había dado con una forma eficaz de traer otros mundos a sus fórmulas.

‘Marvel Super Heroes’ afronta una tarea todavía mayor, porque no parte de una única historia ni de un grupo reducido de personajes, más bien se concentra en un universo de ficción inmenso, con décadas de cómics, películas, villanos, héroes, equipos y símbolos a sus espaldas. Tras probar la colección, la sensación es que Wizards ha sabido entender una vez más qué hace especial a Marvel y, sobre todo, cómo transmutarlo hasta el formato Magic sin convertirlo en una mera galería de personajes famosos.

Marvel Super Heroes. / .

Mecánicas que respetan la historia

La colección no intenta abarcar todo Marvel, una tarea imposible incluso para un producto de este tamaño, ya que prefiere apoyarse en el choque entre héroes y villanos. La cuestión es que aciertan plenamente, porque facilita construir mazos temáticos que transmiten la sensación de estar liderando a los Vengadores o formando un ejército al servicio del Doctor Muerte, algo que los aficionados a los cómics pueden apreciar desde la primera partida.

Las nuevas mecánicas reflejan ese esfuerzo por convertir conceptos narrativos en herramientas de juego. Por ejemplo, Power-up funciona como un impulso puntual que permite a un héroe ganar fuerza en un momento concreto e incluso cambiar el rumbo de una partida que parecía perdida gracias a su poder.

También es muy interesante Teamwork, una mecánica que recompensa tener varias criaturas sobre la mesa y que transmite muy bien la filosofía de los equipos de superhéroes. Además de aportar nuevas opciones, consigue que muchas partidas tengan esa sensación coral tan propia de los cómics de La Casa de las Ideas. Hay también mecánicas que podríamos catalogar como más orientadas a jugadores familiarizados con el lore, como Worthy. Restringir determinados equipamientos solo a los personajes “dignos” es una clara limitación, pero acaba convirtiéndose en una de las mejores representaciones del universo de Marvel, y en mesa resulta de lo más divertida.

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Encantamientos y Sagas, un acierto

Los nuevos encantamientos Plan aportan una dimensión estratégica interesante, ya que obligan al jugador a construir el mazo alrededor de un objetivo concreto para obtener una recompensa especialmente poderosa. La sensación es la de preparar una misión o un plan maestro que va tomando forma durante la partida.

Las Sagas, por su parte, vuelven en un contexto donde parecen haber encontrado un lugar natural. Resulta difícil imaginar un formato mejor para representar algunas de las historias más emblemáticas de Marvel. Además, el tratamiento Showcase Panel Frame convierte cada Saga prácticamente en una página de cómic, un detalle que probablemente termine siendo uno de los más apreciados por los coleccionistas. El apartado artístico también merece detenerse un momento.

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El arte de los cómics trasladado a Magic

‘Marvel Super Heroes’ probablemente sea una de las colecciones más vistosas que Wizards of the Coast ha publicado en los últimos años. Las cartas sin borde, ilustraciones inspiradas en portadas clásicas, las versiones basadas directamente en material original de Marvel, tierras de arte completo y las Scene Cards convierten la apertura de sobres en una experiencia casi tan importante como el propio juego.

En particular, las Scene Cards son de los recursos que mejor aprovechan la relación entre Magic y el cómic. Reunir varias cartas para formar una ilustración completa recuerda a las dobles páginas de los cómics, y suma atractivo especialmente para los jugadores que disfrutan del coleccionismo.

Además, las Gemas del Infinito, por su parte, también se puede entender como uno de sus grandes reclamos para coleccionistas. En este sentido, la Gema de la Mente, disponible en varios tratamientos y con una versión extremadamente limitada, también se postula como una de las piezas más codiciadas por los expertos.

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Posibilidades de juego para distintos tipos de jugador

Tampoco sería justo pasar por alto el esfuerzo realizado para que perfiles muy distintos encuentren un producto adaptado a sus necesidades. La Caja de principiante puede servir de entrada entre aquellos que descubren Magic gracias a Marvel, mientras que los sobres de coleccionista, los sobres de juego o los cuatro mazos de Commander están planteados para públicos con más experiencia o intereses muy concretos. En este sentido, los mazos preconstruidos resultan especialmente interesantes, ya que permiten disfrutar inmediatamente de algunas de las facciones más conocidas del universo Marvel sin necesidad de construir un mazo desde cero.

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En definitiva

‘Marvel Super Heroes’ ha conseguido algo que no todos los crossovers logran, que es convencer tanto a los seguidores de Marvel como a los jugadores veteranos del formato. La colección respeta ambas licencias y demuestra que todavía quedan muchas posibilidades dentro de Universes Beyond cuando el diseño está al servicio de la temática y no al revés.