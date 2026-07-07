Campeonato
TFT: Guillosko reina en EMEA y jugará la Tactician’s Crown de Deidades siderales
El jugador español se proclama campeón regional y encabezará la representación de EMEA en el torneo internacional del Set 17
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Disputadas a lo largo de dos fines de semana, del 26 al 28 de junio y del 3 al 5 de julio, las Finales Regionales EMEA de Deidades siderales han llegado a su fin y el torneo de ‘Teamfight Tactics’ (TFT) coronó al jugador español Guillosko como campeón regional de EMEA, algo que le asegura una plaza directa para la Tactician's Crown del Set 17.
Como queda el plantel
Junto a él, también se clasificaron a través de las Finales Regionales Safo20, de España, HoroX, de China/Reino Unido, Hypno y Bensac, de Francia. Todos ellos completan la representación de EMEA en la Tactician's Crown de Deidades siderales, que se celebrará del 10 al 12 de julio, junto a los cuatro jugadores que ya habían conseguido su clasificación a través del TFT Pro Circuit EMEA: ZyK0o, de Francia, Jedusor, de Francia, Tarteman, de Francia, y PeepoGlad, de Polonia. En total, nueve estrategas defenderán los colores de la región en el campeonato más importante del autobattler estratégico de Riot Games.
Tres días para coronar al campeón mundial
La Tactician's Crown es el torneo más importante de cada set y reúne a los 40 mejores jugadores del mundo para competir por el título de campeón del set. El día 1 comienza con la Ronda de 40, formada por seis partidas en las que los grupos se reorganizan cada dos partidas mediante un sistema de snake seeding, hasta reducir la competición a 32 jugadores.
El día 2 continúa con rondas de eliminación progresiva, Ronda de 32, Ronda de 24, Ronda de 16 y Ronda de 8, hasta decidir a los finalistas. Allí, el formato Checkmate decidirá al campeón sobre el primer jugador que alcance los 20 puntos y, posteriormente, consiga una victoria en una partida para ser coronado como campeón. Como marca la norma, el torneo podrá seguirse en directo a través del twitch de teamfighttactics.
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