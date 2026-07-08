Qué pasa si el coche de Google Street View entra en tu propiedad privada y toma fotos

Un coche de Google Street View entrando por un camino privado, captando una vivienda, un jardín o una finca, y después publicando esas imágenes en internet. La escena parece sacada de una queja vecinal, pero vuelve cada cierto tiempo a redes sociales, donde las respuestas suelen ir del humor al exceso: desde quien recomienda poner una valla hasta comentarios mucho más agresivos o directamente violentos.

Más allá del ruido, la pregunta es legítima: ¿qué ocurre si el coche de Google entra en una propiedad privada y toma imágenes? La respuesta tiene dos planos: el de la retirada o difuminado de las imágenes y el de la posible reclamación si la captación se hizo desde un lugar al que no debía acceder.

Street View no debería necesitar entrar en tu propiedad

Google presenta Street View como un servicio basado en imágenes captadas en rutas públicas. Su propia ayuda explica que los coches de Street View captan imágenes de vías públicas, aunque en esas imágenes pueda aparecer una casa.

Un coche de Google Street View por una carretera española. / INFORMACIÓN

Eso es importante: no es lo mismo que tu fachada se vea desde la calle que una cámara entre en un camino privado, una finca cerrada, un jardín o una zona interior no abierta al público. En el primer caso, Google suele tratarlo como imagen tomada desde la vía pública. En el segundo, el afectado puede alegar que la captación se produjo desde un lugar privado o no accesible.

Lo primero: pedir que se difumine

Google ofrece una herramienta para solicitar que se difuminen imágenes de Street View. Según su política de privacidad, los usuarios pueden pedir que se difumine una imagen que muestre a la persona, su familia, su coche o su casa. También se puede solicitar la retirada de imágenes con contenido inadecuado.

En la ayuda de Google Maps se indica que, si una imagen muestra contenido inapropiado o el usuario prefiere que no se vea su casa, vehículo o cuerpo completo, puede pedir el desenfoque. En el caso de una vivienda, Google precisa que solo el propietario o inquilino puede solicitar que se difumine.

Un coche de Google Street View fotografió en 2017 a un policía argentino desnudo en el jardín de su casa. La imagen se difundió en Internet y le causó perjuicios personales. Ocho años después, un tribunal de apelaciones de Buenos Aires falló a su favor y condenó a Google a pagarle 12.500 dólares por vulnerar su privacidad.

Cómo se reclama en Google Maps

El trámite se hace desde Street View, entrando en la imagen afectada y usando la opción “Notificar un problema”. Ahí se puede marcar la zona que se quiere difuminar y explicar el motivo.

Conviene ser concreto: indicar que se trata de una propiedad privada, que la imagen fue tomada desde dentro de una finca o camino no público, que se ve una zona sensible de la vivienda o que aparecen personas, vehículos o elementos identificables.

Un detalle importante: el difuminado en Street View suele ser permanente. Google advierte en sus herramientas de privacidad de que permite pedir el difuminado de casas, coches o personas, por lo que conviene revisar bien qué se solicita antes de enviarlo.

Si aparecen personas, la imagen es un dato personal

La cuestión cambia cuando en la imagen aparece una persona identificable. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recuerda que una foto o vídeo en el que aparece una persona es un dato personal. Si esa imagen se difunde en internet sin legitimación, el afectado puede pedir su retirada o ejercer derechos de protección de datos.

Google ya aplica de forma automática el difuminado de caras y matrículas en Street View, pero ese sistema puede fallar o no cubrir todo. Si una persona, un menor, una matrícula, el interior de una casa o una zona privada quedan reconocibles, se puede pedir el difuminado manual.

Y si Google no responde o no lo soluciona

Si el afectado pide la retirada o supresión y no recibe respuesta adecuada, puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. La AEPD explica que el derecho de supresión permite solicitar la eliminación de datos personales cuando concurren determinadas circunstancias, por ejemplo si se han tratado ilícitamente o ya no son necesarios para el fin con el que fueron recogidos.

Además, la propia AEPD señala que, cuando una reclamación se refiere al ejercicio de un derecho, el ciudadano debe dirigirse primero al responsable del tratamiento o a su delegado de protección de datos, si lo tiene, antes de reclamar ante la Agencia.

¿Puede haber consecuencias para Google?

Depende del caso. Si la imagen se captó desde una vía pública y solo muestra la fachada de una vivienda, lo habitual es que la vía más práctica sea pedir el difuminado. Si, en cambio, el coche entró realmente en una propiedad privada, captó zonas no visibles desde la calle o publicó datos personales identificables, el afectado tendría más argumentos para reclamar.

La AEPD ya ha actuado en el pasado contra Google por problemas vinculados al proyecto Street View, aunque en aquel caso el foco estuvo en la recogida de datos personales de redes wifi abiertas, no en la imagen de una vivienda concreta. INCIBE recuerda que aquella sanción se produjo por captar y procesar datos personales sin consentimiento a través de redes wifi durante el proyecto Street View.

Lo que no conviene hacer

Las redes suelen llenar estos casos de respuestas exageradas: “pon una valla”, “bloquéalo”, “usa un arma” o comentarios similares. Nada de eso resuelve el problema y puede convertir una queja legítima en un conflicto mayor.

Lo razonable es documentar la situación: guardar capturas de pantalla, anotar la dirección de la imagen, comprobar si el acceso era privado, revisar si hay señales, vallas o límites claros y tramitar primero la solicitud de difuminado o retirada en Google.

Qué puede hacer el propietario

El camino más práctico sería este: localizar la imagen en Street View, usar “Notificar un problema”, pedir el difuminado de la vivienda, vehículo o persona afectada y explicar que la imagen procede de una propiedad privada si ese es el caso.

Si la respuesta no llega o no es satisfactoria, el siguiente paso puede ser ejercer el derecho de supresión ante Google y, después, presentar reclamación ante la AEPD si se trata de datos personales y no se ha atendido correctamente la solicitud. La sede electrónica de la AEPD permite presentar reclamaciones sobre tratamiento de datos personales y ejercicio de derechos.

La clave: no es lo mismo fachada que intimidad

La diferencia fundamental está en el origen y el contenido de la imagen. Una fachada vista desde la calle puede acabar en Street View, aunque el propietario pida después que se difumine. Una imagen tomada desde dentro de una finca privada, un jardín, una entrada cerrada o una zona no accesible al público plantea un problema distinto.

En resumen: si el coche de Google capta tu casa desde la calle, puedes pedir que la difuminen. Si entra en tu propiedad privada y publica imágenes, conviene reclamar con más detalle, guardar pruebas y, si no se soluciona, acudir a protección de datos. La respuesta no está en el enfado de las redes, sino en usar los mecanismos que obligan a borrar o tapar lo que no debería estar visible.