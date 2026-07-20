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'Héroes de Faerûn' y 'Aventuras en Faerûn' llegan en castellano y nos devuelven a los Reinos Olvidados

Forgotten Realms estrena dos libros en castellano con reglas, aventuras y material para levantar campañas en Faerûn

Forgotten Realms estrena dos libros en castellano.

Forgotten Realms estrena dos libros en castellano.

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Los Reinos Olvidados llevan décadas siendo uno de los universos más queridos por los jugadores de ‘Dungeons & Dragons’. Pero incluso más allá, las novelas protagonizadas por Drizzt Do’Urden y videojuegos como ‘Baldur’s Gate’ han convertido Faerûn en uno de los lugares más conocidos del juego de rol. Ahora, las ediciones en castellano de ‘Forgotten Realms: Héroes de Faerûn’ y ‘Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn’ llegarán a las tiendas el próximo 4 de agosto.

Hemos podido echar un vistazo a ambos libros antes de su lanzamiento y para ir anticipando material. Apuntan que ambos volúmenes reúnen cantidad de posibilidades para los jugadores y jugoso material para los Dungeon Masters, además de recuperar lugares, facciones y elementos característicos de Faerûn.

Dos manuales que van de la mano

Aunque pueden utilizarse por separado, ambos manuales están concebidos para funcionar como un conjunto. Con esto, ‘Forgotten Realms: Héroes de Faerûn’ se ha diseñado teniendo en cuenta a los jugadores, como demuestra la reunión de opciones desplegada para crear personajes vinculados a los Reinos Olvidados y las ocho subclases inspiradas en este escenario, además de 34 dotes, 18 trasfondos y 19 nuevos conjuros que dan más posibilidades a la hora de montar un personaje.

Una imagen de 'Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn'.

Una imagen de 'Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn'. / .

El libro también incorpora la magia de círculo, una forma cooperativa de lanzar determinados conjuros entre varios personajes y dedica varias páginas al trasfondo del mundo e incluye información sobre ocho facciones, clásicas y de reciente incorporación, además de diez lugares de Faerûn que ayudan a dar forma al pasado y las motivaciones de cada personaje.

Por su parte, ‘Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn’ se dirige a los Dungeon Masters. Reúne más de 50 aventuras cortas listas para jugar con personajes de niveles 1 a 15, además de cinco ambientaciones, cada una con su propia guía. Entre ellas hay campañas de fantasía urbana en ‘Baldur’s Gate’ y propuestas de terror y supervivencia en el Valle del Viento Helado.

El contenido se complementa con 37 monstruos y villanos, doce objetos mágicos nuevos y una aventura introductoria, además de la biblioteca perdida de Lethchauntos, confeccionada para personajes de niveles 1 a 3 y adaptable a cualquiera de las ambientaciones incluidas.

Material para levantar una campaña

Además de las reglas, los dos manuales reúnen información y recursos para llevar a la mesa algunos de los lugares más conocidos de ‘Dungeons & Dragons’. Pueden consultarse durante las sesiones y también antes de preparar personajes o campañas nuevas.

Una imagen de 'Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn'.

Una imagen de 'Forgotten Realms: Héroes en Faerûn'. / .

Hay material para idear campañas en ciudades como ‘Baldur’s Gate’ o ‘Neverwinter’, además de propuestas de terror y supervivencia en las zonas más agrestes del Valle del Viento Helado. El trasfondo, las reglas y aventuras incluidas pueden servir tanto a grupos veteranos como a aquellos que preparan su primera campaña en Faerûn. Buena parte del contenido puede trasladarse a campañas en marcha y las nuevas opciones para personajes, los monstruos adicionales o los objetos mágicos pueden sumarse a una campaña ya iniciada, sin necesidad de comenzar desde cero.

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En definitiva

En líneas generales, cada manual plantea una manera distinta de acercarse a los Reinos Olvidados. Héroes de Faerûn se centra en la creación de personajes, mientras Aventuras en Faerûn reúne aventuras y material para preparar campañas. Con su lanzamiento en castellano previsto para el 4 de agosto, ambos libros darán a los jugadores una nueva ocasión para volver a los Reinos Olvidados o montar allí su primera campaña.

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