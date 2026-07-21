Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine porque la crisis de memoria va a peor

En las oficinas de Valve siguen dándole vueltas a la crisis de memoria, que lleva meses golpeando a las industrias tecnológicas y de entretenimiento. En una entrevista con Bloomberg, los ingenieros que trabajaron en el desarrollo de Steam Machine afirman que ya esperaban problemas debido a la demanda procedente de los centros de datos y del sector de la inteligencia artificial, aunque la situación continúa deteriorándose. Yazan Aldehayyat, ingeniero de la casa, ha sido contundente al anticipar que “sinceramente, la situación sigue empeorando”.

La memoria limita la producción

“Básicamente, fabricamos todas las unidades que podemos”, explica Pierre-Loup Griffais, ingeniero de Valve. “Sin duda, estamos limitados por la disponibilidad de memoria”. Aldehayyat añade que los productos disponibles actualmente en las tiendas tienen, según las observaciones de la compañía, un retraso mínimo de entre tres y seis meses respecto al suministro mayorista. Por tanto, los precios pagados ahora por los compradores todavía podrían quedar por debajo de los costes que ya están afrontando las empresas de hardware.

Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine. / .

Una rebaja poco probable a corto plazo

Steam Machine se vende en España por 1.039 euros en su versión de 512 GB y 1.359 euros con 2 TB de almacenamiento, en ambos casos sin Steam Controller. Los paquetes que incluyen el mando cuestan 1.108 y 1.428 euros, respectivamente. Valve no ha anunciado una subida del precio del sistema, aunque los comentarios de sus ingenieros frenan las esperanzas de una rebaja a corto plazo. Dicho esto, Valve insiste en que la crisis no modifica sus planes a largo plazo y Aldehayyat plantea dos posibles desenlaces para el mercado, los costes podrían bajar con el tiempo o los precios actuales terminarán convirtiéndose en la nueva normalidad.

No dependerá de juegos exclusivos

Además de los precios y problemas en el proceso de fabricación, Valve ha confirmado de nuevo que no dependerá de juegos exclusivos para impulsar Steam Machine. El principal atractivo del equipo reside en llevar al televisor toda la biblioteca de Steam, como defiende el ingeniero Pierre-Loup Griffais. “Limitar dónde se puede jugar a un juego no me parece un buen modelo, al menos para nosotros”, asegura Griffais, que a renglón seguido resume la postura de Valve señalando que la empresa prefiere considerar todo el catálogo de PC como su “exclusiva de lanzamiento”.

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Rumores sobre Half-Life 3

En los meses previos al lanzamiento de Steam Machine, se habló mucho de ‘Half-Life 3’ como posible exclusiva para la nueva plataforma, aunque nunca llegó a confirmarse. Las declaraciones de Griffais permiten descartar una política de lanzamientos reservados al hardware de Valve, pero no aportan información nueva sobre el futuro del juego. Cualquier relación entre ‘Half-Life 3’ y Steam Machine carece, por ahora, de confirmación oficial.