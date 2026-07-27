Final Fantasy XIV Evercold conquista Europa con nuevas incursiones y grandes colaboraciones

Square Enix ha revelado nueva información sobre ‘Evercold’, la sexta expansión de ‘Final Fantasy XIV Online’, cuya publicación está prevista para enero de 2027. Los anuncios se han realizado durante el discurso inaugural del Festival de ‘Final Fantasy XIV’ 2026 celebrado en Berlín, donde también se confirmó la fecha de lanzamiento de la versión para Switch 2 y se presentaron nuevos contenidos jugables.

La casa nipona también ha mostrado nuevos materiales de ‘Evercold’ que nos permite conocer el Cuarto Reflejo, el mundo helado donde continuará el viaje del Guerrero de la Luz al inicio de un nuevo arco narrativo. La expansión llevará al protagonista hasta estas tierras para investigar la amenaza del Solstice y descubrir qué se esconde tras un territorio perdido entre el hielo.

Bastion combatirá con dos grandes escudos

Durante la presentación, el productor y director Naoki Yoshida ha revelado el primer oficio que debutará en ‘Evercold’, que denominado “Bastion”, desempeñará el papel de tanque principal y utilizará dos grandes escudos llamados skyltborg, capaces de cubrir sus brazos durante los enfrentamientos. El oficio estará vinculado al nuevo modo de combate Evolved, creado para dar una personalidad propia a cada profesión. ‘Evercold’ permitirá escoger entre esta modalidad y Reborn, que mantendrá un funcionamiento cercano al sistema actual.

La expansión también incorporará nuevas zonas dentro del reino helado. Entre ellas se encuentran Naglfar, la Nave Reino del Agua; Hringhorni, la Nave Reino del Fuego; y Fargarth, una ciudad inédita que servirá como nuevo punto de encuentro durante la aventura.

Una historia principal con más libertad

‘Evercold’ introducirá cambios en la estructura narrativa, el mundo y el sistema de juego. Tras alcanzar un momento concreto de la historia principal, los jugadores tendrán libertad para escoger el orden en el que visitan determinadas zonas, en lugar de seguir siempre un camino establecido.

El sistema de adaptación automática del contenido modificará la dificultad y el nivel de los enemigos según el personaje, pero también permitirá reunir en un mismo grupo a jugadores con niveles distintos, adaptará las recompensas y permitirá completar determinadas mazmorras en el orden elegido.

Además, se han presentado animaciones personalizables para las acciones del personaje. una función que permitirá asignar movimientos alternativos a habilidades generales como Teleport y Warp, y más adelante se extenderá a las acciones propias de cada oficio.

La creación de personajes recibirá más posibilidades cromáticas mediante un nuevo selector de color, además de controles para modificar detalles como los ojos o labios. También se añadirán elementos como la sombra de ojos y piezas que podrán retirarse de determinados equipos.

‘Final Fantasy VII’ y ‘Evangelion’ tendrán sus propias incursiones

Tras la presentación en abril de ‘EVANGELION - Ghosts of Desire’, Yoshida ha enseñado un nuevo avance de esta serie de incursiones de alianza y ha confirmado la incorporación de Mahiro Maeda como artista y diseñador invitado, que ha trabajado en producciones como ‘Mad Max: Fury Road’, como artista conceptual y diseñador, además de ‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time’, película en la que ejerció como director, responsable de arte conceptual, artista de guion gráfico, diseñador de ambientaciones y animador principal.

Acompañado en el escenario por Naoki Hamaguchi, director de la trilogía remake de ‘Final Fantasy VII’, Yoshida ha presentado ‘Beyond the Lifestream’, una serie de incursiones para ocho jugadores que formará parte de ‘Evercold’.

‘Final Fantasy XIV’ se estrenará en Switch 2

Por otro lado, tenemos novedades para los usuarios de la última híbrida de Nintendo, ya que ‘Final Fantasy XIV Online’ se publicará en Switch 2 el martes 4 de agosto de 2026. La prueba gratuita, la Starter Edition, la Complete Edition y ‘Dawntrail’ estarán disponibles ese mismo día, pero durante aproximadamente el primer mes, los jugadores no tendrán que pagar la cuota mensual, ya que el periodo se ha previsto para comprobar la estabilidad de los servidores. Tampoco será necesario disponer de Nintendo Switch Online para jugar, aunque posteriormente se requerirá la suscripción propia de ‘Final Fantasy XIV’.

El emparejamiento regional se ampliará durante los parches 7.5 para reunir a jugadores de todo un centro de datos físico, en lugar de mantener la separación entre centros lógicos. Las primeras pruebas se celebrarán en Japón a mediados de octubre y posteriormente se extenderán a Norteamérica y Europa.

El Gold Saucer recibirá el 28 de octubre ‘Keybound Brawler’, un minijuego de mecanografía inspirado en ‘Final Fantasy VII’ que permitirá formar grupos de hasta cuatro participantes. Los jugadores deberán escribir palabras para atacar a los enemigos y podrán conseguir ropa, monturas y recompensas relacionadas con la colaboración.

Imágenes del Final Fantasy XIV. / Agencias

Edición para coleccionistas

Naoki Yoshida ha presentado la ‘Evercold Collector’s Bundle’. El lote físico incluirá una caja ilustrada, una figura del Reaper, un llavero metálico de Ethos, un minipeluche de Köttr y un tapiz del Cuarto Reflejo.

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El conjunto se acompañará de la edición digital para coleccionistas, formada por el arma Crystal Skyltborg para Bastion, la montura Vallhallar Odin y el gesto Entreat Crystal. Square Enix ofrecerá próximamente más información sobre su disponibilidad y la apertura de las reservas.