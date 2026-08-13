PHLOX entra en la Lista de Confianza del CRED y refuerza su posición en el ecosistema nacional de datos

PHLOX, entre los espacios de datos incluidos en la Lista de Confianza

La economía del dato avanza en España y, con ella, también lo hacen las infraestructuras que permiten a empresas y organizaciones compartir información de forma segura, controlada y útil. En este contexto, PHLOX acaba de alcanzar un nuevo hito: su incorporación a la Lista de Confianza de Espacios de Datos del Centro de Referencia de la Economía del Dato (CRED).

El CRED forma parte de la Dirección General del Dato y de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su objetivo es impulsar una economía del dato basada en la confianza, la colaboración y la generación de valor.

La relevancia de esta incorporación se entiende mejor al observar el conjunto del ecosistema: de los 187 espacios de datos identificados, 50 forman actualmente parte de esta Lista de Confianza. La entrada de PHLOX supone avanzar dentro de un grupo de iniciativas que han dado un paso adicional en la definición y desarrollo de sus modelos de funcionamiento.

No se trata de una certificación, sino de una referencia pública que ayuda a identificar espacios de datos que responden a determinados criterios de calidad, seguridad y gobernanza. El propio CRED define su Lista de Confianza como un registro voluntario destinado a identificar este tipo de iniciativas.

PHLOX se incorpora a la Lista de Confianza de Espacios de Datos del CRED, reforzando su posicionamiento en el ecosistema nacional del dato. / Dmytro Sheremeta

¿Qué significa formar parte de una Lista de Confianza?

Para entender su importancia hay que partir de una idea fundamental: un espacio de datos no es simplemente una gran base de datos compartida.

Es un ecosistema en el que diferentes organizaciones pueden intercambiar información manteniendo el control sobre sus propios datos. Cada participante puede establecer quién accede a ellos, con qué finalidad y bajo qué condiciones.

Este modelo permite superar uno de los grandes obstáculos de la economía digital: la existencia de grandes cantidades de información que permanecen aisladas dentro de empresas, administraciones o plataformas y que, por sí solas, tienen un valor limitado.

La Lista de Confianza da visibilidad a los espacios de datos más seguros y alineados con el marco europeo / cred.digital.gob.es

Los espacios de datos buscan precisamente conectar esa información bajo reglas comunes, generando entornos en los que los datos puedan convertirse en conocimiento, nuevas soluciones y mejores decisiones.

El CRED señala que estos ecosistemas se apoyan en principios como la confianza, la interoperabilidad, la soberanía, la privacidad y la innovación, dentro de una estrategia que pretende extender el aprovechamiento del dato a empresas, administraciones, centros de investigación y otras organizaciones.

PHLOX, impulsado por ReR, avanza en su consolidación como entorno seguro para compartir y aprovechar datos. / rawpixel.com / cuz.gallery

Gobernanza, seguridad y soberanía del dato

La incorporación de PHLOX a la Lista de Confianza pone especialmente en valor el trabajo desarrollado alrededor de aspectos que resultan esenciales para cualquier espacio de datos: gobernanza, seguridad, transparencia y soberanía del dato.

Compartir información entre organizaciones requiere algo más que tecnología. Es necesario definir reglas, responsabilidades, permisos, mecanismos de acceso y condiciones de utilización que permitan a los participantes saber qué ocurre con los datos que ponen a disposición del ecosistema.

La confianza se convierte así en una de las piezas fundamentales del modelo.

Para PHLOX, este paso supone reforzar las garantías y la confianza que puede ofrecer a potenciales participantes, empresas y colaboradores, además de avanzar en su consolidación dentro del mapa español de espacios de datos.

PHLOX: compartir datos para generar nuevas oportunidades

PHLOX está impulsado por Recursos en la Red (ReR), empresa tecnológica de Prensa Ibérica, y está orientado a explorar las posibilidades que ofrece la compartición segura de información dentro del sector del comercio.

Su planteamiento parte de una realidad que afecta especialmente a muchas empresas: generan cada día grandes cantidades de información sobre clientes, audiencias, actividad digital o comportamiento del mercado, pero buena parte de esos datos permanece fragmentada.

PHLOX busca crear un entorno donde esa información pueda conectarse y transformarse en conocimiento útil, manteniendo el control de los datos y estableciendo reglas claras para su utilización. ReR ha planteado el proyecto como una herramienta para que pymes y negocios con presencia digital puedan compartir conocimiento sobre sus audiencias y mejorar la toma de decisiones.

Esta lógica adquiere todavía más importancia con el desarrollo de la inteligencia artificial. La capacidad de automatizar procesos, detectar patrones, realizar predicciones o crear nuevos servicios depende en gran medida de disponer de datos fiables, organizados y suficientemente contextualizados.

La entrada de PHLOX, impulsado por ReR, en la Lista de Confianza del CRED refuerza su visibilidad y abre nuevas oportunidades de colaboración en el ecosistema nacional de datos / INFORMACION

Un paso más en la consolidación de PHLOX

La entrada en la Lista de Confianza representa un nuevo paso en la evolución de PHLOX, pero también en la construcción de un ecosistema nacional en el que compartir datos entre organizaciones se convierta en una práctica cada vez más habitual.

España está avanzando en el desarrollo de estas infraestructuras como parte de una estrategia más amplia de economía del dato. El CRED trabaja precisamente para facilitar la creación y consolidación de ecosistemas seguros, confiables e interoperables y para proporcionar referencias que permitan a empresas y entidades avanzar en este ámbito.

Para los potenciales participantes, contar con referencias públicas que permitan identificar y conocer mejor estas iniciativas reduce incertidumbre y facilita la incorporación a nuevos modelos de colaboración.

En el caso de PHLOX, la inclusión contribuye a reforzar su visibilidad y credibilidad y abre una nueva etapa para sumar participantes, desarrollar casos de uso y establecer colaboraciones que permitan convertir el intercambio de datos en oportunidades concretas. El siguiente paso será seguir haciendo crecer ese ecosistema.

Las empresas y organizaciones interesadas en explorar las posibilidades de la economía del dato pueden conocer PHLOX, analizar cómo podrían participar y estudiar nuevas vías de colaboración, incorporándose a un modelo en el que compartir información de manera segura puede convertirse en una ventaja competitiva.