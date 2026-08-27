Crimson Desert Enhanced amplía el continente de Pywel con nuevas aventuras, diálogos y doblaje en español

Durante la Opening Night Live de gamescom 2026, los equipos de Pearl Abyss presentaron oficialmente ‘Crimson Desert Enhanced’, denominación que recibe la nueva versión del superventas para PC y consolas, que incorpora numerosos contenidos adicionales y compila todas las actualizaciones publicadas desde su estreno.

Un clásico instantáneo

Precisamente ‘Crimson Desert’ se publicó el pasado 19 de marzo con la invitación de una aventura de acción en mundo abierto ambientada en el continente de Pywel, donde acompañas a Kliff y los Melenas Grises dentro de una historia rebosante de conflictos, alianzas y grandes territorios que se pueden explorar con bastante libertad, afrontando misiones y combates que combinan armas cuerpo a cuerpo, ataques a distancia, numerosas habilidades y amplias posibilidades de movimiento.

Crimson Desert obtiene una actualización de contenido. / Agencias

Bajo estos parámetros, el título vendió dos millones de copias durante sus primeras 24 horas, superó los cinco millones antes de cumplir un mes y alcanzó los seis millones en apenas 83 días, algo realmente extraño cuando hablamos de una propiedad intelectual completamente nueva.

El continente de Pywel amplía su leyenda

Según parece, a raíz de las sugerencias de los jugadores, los desarrolladores de la compañía de software surcoreana han ampliado la historia de ‘Crimson Desert’ mediante nuevas escenas y diálogos que desarrollan con mayor profundidad determinados acontecimientos, personajes y conflictos de Pywel. Con esto, la actualización 2.00.00 incorpora además nuevas habilidades y revisa su sistema de aprendizaje, ampliando las posibilidades durante la aventura junto a los cambios narrativos introducidos en la línea principal de misiones.

Junto a los contenidos incorporados a la campaña, ‘Crimson Desert Enhanced’ también incorpora doblaje en francés, alemán, español, portugués de Brasil y japonés, además de subtítulos e interfaz en árabe. Como es lógico, los jugadores que comiencen ahora su aventura por el continente de Pywel también tendrán acceso a todas las actualizaciones publicadas hasta la fecha por Pearl Abyss.

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Actualización gratuita

En este sentido, la edición mejorada de ‘Crimson Desert’ está disponible para PC, Mac, PS5 y Xbox Series, junto con la actualización que lleva el título a la versión 2.00.00 en todas las plataformas. Además, los usuarios que ya dispongan del juego pueden acceder a la edición ‘Enhanced’ sin coste adicional. Todo lo anterior al tiempo que el título recibe la nominación en dos categorías de los Gamescom Awards 2026, Most Epic y Best PC Game, cuyos ganadores se conocerán el 28 de agosto tras la votación del jurado profesional y del público.