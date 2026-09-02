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Fortnite: nuevos códigos con recompensas gratuitas, lista completa y cómo canjearlos

La Temporada 4 del Capítulo 7 del Battle Royale incorpora un panel oculto donde puedes introducir códigos y conseguir elementos sin gastar paVos

Fortnite.

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

La Temporada 4 del Capítulo 7 de ‘Fortnite’, bautizada como ‘Glitch’, toma buena parte de sus referencias del mundo de los videojuegos y lleva esta temática también a la sala de Battle Royale. Allí, puedes abrir un panel de administración e introducir códigos secretos para conseguir distintas recompensas gratuitas.

Estos hacks te permiten conseguir espíritus, polvo de espíritu, PE, objetos para utilizar durante los combates y pantallas de carga. En este momento se han contabilizado hasta 22 códigos activos (ninguno caducado), aunque Epic Games puede retirarlos posteriormente. La mayoría únicamente puede utilizarse una vez por cuenta, aunque los dos códigos relacionados con ‘Tetris’ te permiten repetir temporalmente la transformación del personaje.

Cómo canjear los códigos gratuitos de ‘Fortnite’

El proceso se realiza directamente en la sala de Battle Royale, sin necesidad de entrar en combate. En la esquina superior derecha de la pantalla se encuentra la opción que permite acceder al cuadro donde se introducen los códigos.

Fortnite.

Fortnite. / .

A continuación, sigue estos pasos:

Entra en la sala principal de Battle Royale.

Pulsa “.../ admin panel” en la esquina superior derecha.

Introduce cualquiera de los códigos disponibles.

Pulsa el botón Enviar.

Si el código es válido para tu cuenta, recibirás la recompensa inmediatamente, pero ten en cuenta que los códigos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, aunque sí es necesario respetar sus letras y números. Conviene prestar especial atención a códigos como H0p0nVC, que contiene dos ceros y no dos letras O.

Códigos gratuitos de Fortnite Glitch:

  • JonesyIsGolden: Espíritu de Jonesy Dorado.
  • GatherAndCraft: Espíritu de Arbustín Hacker. Requiere completar previamente la primera tanda de Misiones de Historia de Wrixel.
  • Play4All: Espíritu de Jonesy Hacker.
  • GottaGoFast: Espíritu de Sonic Hacker.
  • IWannaFlyHigh: Espíritu de Tails Hacker.
  • 8BitBlast: Espíritu de 8 Bits Hacker.
  • BORN2PLAY: Espíritu Aventurero Hacker.
Fortnite.

Fortnite. / .

  • OverrideXP: 40 000 PE.
  • O2OVERRIDE: una Entrega de suministros de llama y cinco Extractores portátiles.
  • TakeYourHeart: dos Aceleradores de extracción.
  • SurviveTheNight: dos Localizadores de trucos.
  • FindItChat: dos Localizadores de trucos.
  • PerfectOrder: cuatro Tacos picantes.
  • H0p0nVC: 2000 unidades de polvo de espíritu.
  • Magilume: 2000 unidades de polvo de espíritu.
  • Chispambo: 2000 unidades de polvo de espíritu.
  • Abgestaubt: 2000 unidades de polvo de espíritu.
  • Perlimpinpin: 2000 unidades de polvo de espíritu.
  • REACHYOURIMPOSSIBLE: pantalla de carga Fiesta de bloques.
  • BeMoreAlien: pantalla de carga Glitch.
  • LetsBlockAndRoll: convierte temporalmente al personaje en un bloque de Tetris dentro de la sala.
  • DontBlockMe: convierte temporalmente al personaje en un bloque de Tetris dentro de la sala.

Si el jugador ya dispone en su colección de alguno de los espíritus entregados mediante estos códigos, recibirá 10.000 unidades de polvo de espíritu en sustitución de esa recompensa.

Hacks de sala y trucos de la isla

Los códigos introducidos mediante el panel de administración no deben confundirse con los trucos repartidos por la isla durante los combates. Ambos sistemas pertenecen a la Temporada 4, pero funcionan de manera diferente.

Noticias relacionadas

Capítulo 7 - Temporada 4: Glitch – Tráiler

Video de YouTube titulado Glitch.

Los hacks de sala se escriben manualmente en el panel de administración antes de comenzar, mientras que los trucos se encuentran repartidos por diferentes zonas del escenario. Cuando encuentres uno de estos últimos, debes reproducir la secuencia de comandos indicada para activar su efecto y conseguir determinados espíritus. La diferencia entre ambos sistemas es que el panel permite reclamar directamente sus recompensas, mientras que los trucos repartidos por la isla deben encontrarse y resolverse durante los combates.

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