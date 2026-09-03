Leyendas de Ultimate Team
EA Sports FC 27 confirma los 21 jugadores de Hall of FUT y revela sus valoraciones
Hall of FUT recupera futbolistas que pertenecen a distintas épocas del modo Ultimate Team con valoraciones comprendidas por encima de 80
Carlos de Ayala – Elsotanoperdido
Electronic Arts ya había presentado la variante Hall of FUT como parte de las novedades de ‘EA Sports FC 27’, aunque entonces únicamente conocíamos a sus cinco primeros integrantes. Ahora, la selección crece hasta reunir 21 futbolistas con antecedentes en algunas de las cartas más representativas de Ultimate Team, con valoraciones generales situadas entre 84 y 85.
Hall of FUT recupera jugadores que alcanzaron una enorme popularidad dentro del modo por sus atributos, rendimiento o particularidades jugables, sin necesidad de pertenecer a las categorías ICONO o Héroe. De ahí una selección que agrupa jugadores procedentes de distintas etapas de FIFA Ultimate Team.
Estos son los futbolistas confirmados, junto al club de su versión y la valoración general:
Hulk, Porto, ED: 85 GRL
Víctor Ibarbo, Cagliari, ED: 84 GRL
Miguel Layún, Porto, LI: 84 GRL
David Luiz, Chelsea, DFC: 85 GRL
Aiden McGeady, Everton, MD: 84 GRL
Alexandre Pato, Milan, DC: 85 GRL
Loïc Rémy, Chelsea, DC: 84 GRL
Micah Richards, Manchester City, LD: 85 GRL
Antonio Valencia, Manchester United, MD: 85 GRL
Theo Walcott, Arsenal, ED: 85 GRL
Adebayo Akinfenwa, Wycombe Wanderers, DC: 84 GRL
Mario Balotelli, Milan, DC: 85 GRL
Jakub Błaszczykowski, Borussia Dortmund, MD: 85 GRL
Giovani dos Santos, Villarreal, DC: 84 GRL
Seydou Doumbia, CSKA Moscú, DC: 84 GRL
Eljero Elia, Juventus, EI: 84 GRL
Emmanuel Emenike, Fenerbahçe, DC: 84 GRL
Marouane Fellaini, Manchester United, MC: 85 GRL
Alessandro Florenzi, Roma, LD: 84 GRL
Gervinho, Roma, EI: 84 GRL
Fredy Guarín, Inter, MC: 84 GRL
En paralelo, no está de más apuntar que los artículos básicos de Hall of FUT formarán parte del sistema de la Galería FUT, puesto que al completar y calificar conjuntos de galería se pueden obtener fichas, que posteriormente podrán canjearse por estos artículos en la tienda de fichas de la galería.
Fuente: El Periódico
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