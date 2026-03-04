La figura que ya no es solo para grandes empresas: por qué el CISO as a Service se ha vuelto clave para las pymes

La ciberseguridad ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en una decisión estratégica. Hoy, cualquier pyme depende de sistemas digitales, datos, proveedores tecnológicos y procesos conectados que sostienen su actividad diaria. Sin embargo, muchas empresas siguen abordando la seguridad como un parche.

Un antivirus actualizado. Alguna copia de seguridad. Y la sensación de que “con eso basta”.

El problema es que el contexto ha cambiado. Los riesgos son mayores, los ataques más sofisticados y la normativa más exigente. Y cuando ocurre un incidente, el impacto ya no se limita a lo técnico. Afecta a la continuidad del negocio, a la reputación y a la responsabilidad directa de la dirección.

La ciberseguridad ya no es solo cosa del departamento IT

Durante años, la seguridad se ha delegado casi por completo en el área técnica. Hoy esa visión se queda corta. Las decisiones que afectan a la ciberseguridad influyen en cómo opera la empresa, en la confianza de clientes y proveedores y en la capacidad de seguir funcionando cuando algo falla.

A la ciberseguridad se entra de dos maneras, antes o después de un ataque

No se trata únicamente de proteger sistemas. Se trata de entender riesgos, priorizar bien y tomar decisiones con criterio.

Por eso, cada vez más organizaciones se dan cuenta de que la ciberseguridad necesita gobierno, no solo herramientas. Alguien que tenga una visión global y la conecte con el negocio.

Qué es un CISO y por qué muchas pymes no pueden permitírselo

El CISO (Chief Information Security Officer) es la figura responsable de definir la estrategia de ciberseguridad de una organización. Evalúa riesgos, marca prioridades, coordina medidas, asegura el cumplimiento normativo y traduce la seguridad al lenguaje de la dirección.

6 de cada 10 pymes cierra después de los 6 meses de un ataque porque no consiguen recuperarse

En grandes empresas, este rol está integrado en la estructura. En muchas pymes, simplemente no es viable.

Incorporar un CISO interno implica una inversión elevada y una complejidad organizativa que no encaja con su realidad. Pero el riesgo no desaparece por no tener esa figura. Lo único que ocurre es que queda sin gobernar.

CISO as a Service: qué es y por qué tiene sentido

El modelo CISO as a Service permite a las pymes contar con esa visión estratégica sin necesidad de incorporar un perfil interno a tiempo completo. Es, en esencia, disponer de un responsable de ciberseguridad externo que acompaña a la empresa, conoce su contexto y le ayuda a decidir mejor.

No viene a vender herramientas. Viene a aportar criterio.

Ayuda a identificar los riesgos reales, a priorizar inversiones y a construir una estrategia de seguridad proporcional al tamaño y a la actividad de la empresa. Todo con una mirada externa, especializada y alineada con negocio.

El CISO as a Service permite a las pequeñas y medianas empresas contar con criterio experto en ciberseguridad y proteger mejor su negocio frente a riesgos digitales. / ED

Un símil sencillo para entenderlo

Pensar en el CISO as a Service es como pensar en un médico de cabecera para la empresa. No está todos los días en la oficina, pero conoce el historial, hace revisiones periódicas, detecta riesgos antes de que sean graves y orienta sobre qué hacer y qué no.

No prescribe pruebas innecesarias.

No receta por sistema.

Evalúa, prioriza y actúa cuando toca.

Eso es exactamente lo que aporta un CISO as a Service a una pyme en materia de ciberseguridad.

Gobernar la seguridad para evitar la improvisación

Uno de los grandes problemas de la ciberseguridad en las pymes es la acumulación de decisiones aisladas. Herramientas contratadas por urgencia, soluciones puntuales tras un susto y dependencia excesiva de proveedores sin una visión conjunta.

La figura del CISO aporta coherencia. Permite pasar de una seguridad reactiva a una gestión consciente del riesgo, alineada con los objetivos reales del negocio y con su capacidad operativa.

Además, facilita algo cada vez más importante: demostrar que la seguridad está bien gestionada, no solo técnicamente protegida.

Normativa y responsabilidad: el foco está en la dirección

La normativa europea en ciberseguridad ya no se limita a exigir medidas técnicas. Señala directamente a la dirección como responsable de que la seguridad esté correctamente gobernada.

Esto supone un cambio profundo.

La ciberseguridad deja de ser algo delegable sin supervisión para convertirse en una cuestión de gobierno corporativo. Y gobernar implica información, visión estratégica y acompañamiento experto.

Más que implantar tecnología, ReR prioriza el criterio directivo: analiza la exposición, ordena prioridades y convierte la seguridad en un factor de confianza y estabilidad para la pyme. / ED

Cómo entiende ReR la ciberseguridad estratégica para las pymes

Desde ReR, la ciberseguridad no se plantea como un catálogo de soluciones técnicas ni como una respuesta puntual a incidentes. Se entiende como una pieza clave de la continuidad del negocio y de la toma de decisiones en la empresa.

El modelo CISO as a Service permite acompañar a las pymes desde su realidad concreta, analizando su nivel de exposición, identificando los riesgos que realmente importan y definiendo una hoja de ruta asumible, alineada con su tamaño, su sector y su forma de trabajar.

La prioridad no es implantar más tecnología, sino ayudar a la dirección a tener criterio, contexto y visión para decidir qué proteger, por qué y hasta dónde. Porque cuando la seguridad se gobierna bien, deja de ser una fuente de incertidumbre y pasa a convertirse en un factor de confianza y estabilidad para el negocio.