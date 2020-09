El restaurante de hamburguesas nacido en Alicante que ya nos ha robado los corazones ha abierto un nuevo restaurante en Benidorm este mes pasado de agosto en la calle Gerona nº 16, a dos manzanas de la playa de Levante. Se trata del restaurante número 3 de Tepuy Burger, el cual ha llevado sus famosas y únicas hamburguesas a los residentes de Benidorm.

“Estamos muy contentos con el recibimiento que hemos tenido estos primeros días, vemos que hay algunos que ya nos conocían de antes. Pero también vemos mucha gente nueva que vienen a probar por primera vez, y la verdad me alegra ver que se van contentos y comentan que sus conocidos no se equivocaron al recomendarnos”, destaca Manuel, CEO de Tepuy.

Le preguntamos cómo ha sido la situación con respecto a la pandemia, la cual ha afectado bastante al sector hostelero y también a la ciudad de Benidorm. “Cuando volvimos a trabajar, primero solo a domicilio y luego solo con la terraza, vimos que la gente no nos había olvidado, que aún se acordaban de nuestra comida y tuvimos una vuelta bastante movida. Esto me llena de alegría, significa que lo que hacemos lo hacemos bien, que la gente aprecia nuestra cocina casera con toques de nuestro país de origen. Tenemos unos clientes increíbles y les debemos todo, sin ellos no somos nada”, recalca el CEO de Tepuy Burger.

Lo más característico de este restaurante es uno de sus slogans “El secreto está en lo casero”, reivindicando las hamburguesas como un plato alejado de la comida rápida, poniendo en valor las cualidades alimenticias y de sabor que poseen, y fusionándolas con su toque caribeño.

Solo queda esperar a cómo sigue evolucionando este restaurante y qué novedades nos traerán.

Dirección nuevo restaurante ubicado en Benidorm: Calle Gerona nº 16, 03503 Benidorm.

Teléfono: 623 40 06 87

