Tanto si eres un profesional de la construcción como un particular que va a emprender una obra de reforma, ¡ya puedes visitar el nuevo centro Preyser en Alicante! En su nueva gran tienda ubicada en Polígono La Florida encontrarás una gran variedad de materiales de construcción al mejor precio y con un servicio eficaz y rápido.

Y es que hace ya más de veinte años que la empresa se planteó esta pregunta: Si un particular quiere o precisa hacer una reforma en su casa, su negocio, su local… ¿Qué necesita? «Necesita Preyser».

Desde entonces, la empresa ha venido ofreciendo a sus clientes, particulares y profesionales, una amplia gama de todo tipo de materiales de construcción para cualquier reforma.

Stock permanente

Para lograr mantenerse tanto tiempo en el mercado, Preyser se sostiene sobre estos cuatro pilares: stock permanente, servicio, calidad y precio.

– Stock Permanente, porque tus trabajos de construcción o rehabilitación no se pueden parar. No puede ocurrir que, de repente, no haya stock del material que estás utilizando y haya que esperar a que llegue.

– Servicio, porque cuenta con el mejor equipo de profesionales para atenderte y asesorarte. En Preyser saben que necesitas agilidad en las entregas de pedidos, porque tampoco puedes ver detenido el trabajo por falta de materiales. Por eso cuentan con una flota de camiones con grúa propios, para suministrar rápidamente las entregas.

– La calidad es imprescindible. La confianza y la distinción son los grandes y pequeños detalles, los acabados perfectos, la excelencia y los materiales utilizados.

– Precio. «Porque si la calidad que te ofrecemos fuera cara, no tendríamos mérito». Por eso, Preyser siempre busca ofrecerte los mejores materiales de construcción, los pavimentos y azulejos de mayor calidad al mejor precio del mercado.

15 centros en toda la provincia, y ahora en Alicante

Y para ofrecerte todas estas cosas, Preyser quiere estar lo más cerca de ti y de tu obra. Por ello, cuentan con 15 centros repartidos por toda la provincia de Alicante: La Zenia, Torrevieja, Rojales, Guardamar, Santa Pola, Elche-Carrús, Elche-Jubalcoy, San Vicente del Raspeig, Campello, Benidorm, El Vergel, Petrer, Alcoy y, recientemente, Preyser Alicante.

Más información:

Dirección: C/ Rosa de los Vientos, 32, nave 16, en el Polígono La Florida (Alicante)

Teléfono tienda: 664 610 772

Televenta Whatsapp: 609 076 157 - 647 349 594