Vuelve por tercer año la Can We Run a Alicante, un circuito de carreras organizado por Prensa Ibérica y Grupo Zeta donde las personas y sus mascotas perrunas corren en familia. Este año han dado un paso más ante la situación actual marcada por la pandemia, y han decidido poner en marcha la Can We Run Virtual.

Esta iniciativa nace de Prensa Ibérica, La Opinión de Málaga, Diario Información, La Opinión de Murcia, El Periódico de Aragón y Diario de Mallorca, ante el gran número de abandonos de animales que se han producido tras la época de la desescalada y que han llenado las asociaciones y protectoras.

Los objetivos son fomentar la adopción y tenencia responsable de mascotas, atraer al mayor número de participantes, promover un estilo de vida activo y recaudar fondos. Esta edición tiene fines benéficos con la recaudación de ingresos para las protectoras de animales. El 100% de los ingresos de la edición que se realiza en Alicante irá destinado a las asociación Galgos 112.

La Can We Run Alicante se realizará desde el viernes 9 al domingo 18 de octubre. La manera de participar será descargando la app belive y formalizando la inscripción virtual por 5 euros. A partir del 9 de octubre, se empezarán a contabilizar los kilómetros con la app y contarán hasta el 18 de octubre.

Esta inicitiva está organizada por Prensa Ibérica y Diario INFORMACIÓN. Y cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, True Instinct y Bankia. Además de Alicante, las paradas para este 2020 serán Barcelona, Murcia, Vitoria, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria.

Cómo participar

Hay que realizar la inscpripción virtual por un valor simbólico de 5 euros, a través de la web tienda.believe-app.com para participar en la carrera virtual. Una vez hagas la inscripción, se recibirá el dorsal virual y toda la información.

Posteriormente, hay que descargarse la App Believe en el dispositivo Android o Apple para registrar los tiempos a partir del 9 de octubre que es cuando arranca el evento y hasta el domingo 18 de octubre.

Edición virtual

Debido al protocolo excepcional impuesto para la prevención de la propagación del Covid-19, las carreras del circuito 2020 serán de forma virtual y el 100% de lo recaudado irá integramente a un fin solidario.

Apúntate en la web.