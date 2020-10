“Hasta 1998 no se hizo una radiografía en 3D del clítoris y para entonces ya lo sabíamos todo del pene. Estamos hablando de hace cuatro telediarios. El problema no es por qué las mujeres llegan o no al orgasmo, sino por qué no lo hemos estudiado antes”; quien así habla es Valerie Tasso, sexóloga, escritora y embajadora para España de la marca sueca de juguetes para adultos LELO. Para ella, igual que para la gran mayoría de sus colegas, queda mucho por estudiar, trabajar y, sobre todo, experimentar en el campo del placer femenino.

Y es que, de un tiempo a esta parte, por fin se ha abierto el debate sobre la brecha del orgasmo, que en palabras de la propia Tasso es “un poco como la brecha salarial, por darte una comparativa que está ahora muy en boga. Parece ser que las mujeres tenemos más dificultades para llegar y los hombres menos”. ¿Cómo podemos luchar contra ella?

Siempre recomiendo masturbarse a las horas que hagan falta, pero sobre todo por la noche, duermes muchísimo mejor

Para empezar, teniendo en cuenta que el orgasmo femenino no tiene por qué ser menos que el masculino, tal y cómo explica la sexóloga: “nuestros genitales están muy escondidos, imagínate un hombre que empieza a tener cambios hormonales cuando es adolescente, tiene su pene a mano, por eso es más fácil para ellos tocarse y sentir algo. Mientras que nosotras tenemos que experimentar mucho con nuestro cuerpo”.

Precisamente para que el proceso de experimentación sea pleno y placentero tenemos en el mercado juguetes como los de LELO, que permiten que la mujer pueda experimentar con su cuerpo y que (por fin) se normalice el orgasmo femenino.

Además de la experimentación y la normalización, los beneficios terapéuticos del orgasmo femenino son muchísimos. “Cada vez que tienes un orgasmo trabajas tu suelo pélvico, este músculo se tiene que trabajar para evitar consecuencias terribles como las pérdidas de orina o incluso el prolapso. Un orgasmo además genera hormonas de la felicidad, dopamina, oxitocina, serotonina… que te hacen sentir bien. Siempre recomiendo masturbarse a las horas que hagan falta, pero sobre todo por la noche, duermes muchísimo mejor. Aprendes a conocer tu cuerpo y si lo haces serás capaz de comunicar a tu pareja lo que te gusta y lo que no te gusta, algo fundamental. No se puede pasar de largo por todos estos beneficios”, explica Valerie Tasso.

Dentro del amplio catálogo de LELO destaca SORAYA Wave, que promete un tsunami de orgasmos y que está pensado para mujeres que buscan un placer alucinante por dentro y por fuera. SORAYA Wave es el conejito rampante más lujoso del mercado. Un masajeador/vibrador de acción doble que está diseñado para que alcances orgasmos como nunca antes los habías experimentado. En definitiva, todo lo que esperas de un vibrador y mucho más.

Se adapta totalmente y lo puede usarse en casi cualquier lugar con toda seguridad. Y es que este juguete incorpora la tecnología WaveMotion que hace que la parte del vibrador que se introduce en la vagina se balancee en el interior de manera autónoma imitando el balanceo de los dedos.

Gracias a sus dos motores, este juguete único aúna una estimulación ultra potente del clítoris con una punta vibradora para el Punto G para que experimentar las sensaciones más profundas sea un sueño hecho realidad. Toda una revolución que funciona si tenemos en cuenta las palabras de la experta:

“Todavía vienen a verme mujeres que nunca han experimentado un orgasmo e incluso que desconocen el punto exacto en el que se encuentra su clítoris. No olvidemos que este es el único órgano cuya función única es proporcionar placer y que es aquí y en el punto G donde las mujeres tienen todas sus terminaciones nerviosas”.

Ha llegado la hora de que el relevo de los succionadores pase por reivindicar las sensaciones que nacen a través de las paredes vaginales y para eso está aquí SORAYA Wave de LELO.

La forma de este vibrador, con parte larga para introducir en la vagina y otra más cortita para estimular de forma externa, ofrece una experiencia orgásmica de lo más completa. Y es que no solo se trata de un masajeador ni de un vibrador, la clave del éxito de SORAYA Wave está en los casi 10 centímetros más que quedan dentro del cuerpo, divididos en dos ramificaciones que rodean la vagina (como si fuera una Y). De ahí que todo lo que suceda por dentro sea igual de importante a la hora de despertar a esos miles de terminaciones nerviosas de los que habla nuestra experta.

No cabe duda de que con su tecnología patentada Wavemotion, que permite que la parte del juguete que se introduce en la vagina se mueva de forma autónoma, sus 8 intensidades de vibración y su brazo externo totalmente flexible con vibraciones ultra potentes; SORAYA Wave de LELO ha llegado al mercado para convertirse en el rey del placer femenino.

Y es que SORAYA Wave está considerado como un producto icónico de la firma LELO, siendo el más top de toda la colección INSIGNIA durante muchos años. Un diseño que además ha sido reconocido con multitud de premios en todo el mundo. ¡Sí, el orgasmo doble existe y es posible gracias a SORAYA Wave!

Con SORAYA Wave tendrás todo el placer en tus manos: el clitoriano, el vaginal y el del punto G. Usarlo además es sencilllo y 100% seguro. 1.Dirige la punta de SORAYA Wave hacia la entrada de la vagina, mientras que el estimulador externo apunta a tu clítoris. 2.Explora la tecnología WaveMotion™ cambiando entre menor y mayor, o usando ambos a la vez. 3.Explora los patrones de vibración e intensidades hasta que encuentres tu ritmo ideal hacia el orgasmo doble.

La marca sueca está especializada en crear auténticos objetos de deseo, que buscan un equilibrio saludable entre los niveles mental, físico y emocional, y la clave de su rotundo éxito radica para Tasso en “su diseño, que es absolutamente maravilloso, la mayoría están hechos de una sola pieza, cosa que no sucede en otras marcas, elaborados en pura silicona médica absolutamente única que evita las bacterias y que es muy suave al tacto. No solo son solo objetos de placer, son objetos que elevan a una nueva concepción del bienestar. Y son tan bonitos que puedes colocarlos en la mesa del salón y nadie va a notar que es un juguete erótico, ¡parecen esculturas!”.

