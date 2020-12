“Papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad?”, así es cómo empezaría mi amigo Quino esta carta. Después de hablar con el número 13 y con el 666, estamos seguros que el 2020 se unirá al club de los malos números en breve.

Cómo sabéis soy considerado como un símbolo de la Navidad, odio el consumismo predominante, y vivo alejado completamente del resto de las personas. Mucha gente utiliza la expresión “eres un grinch” para hacer referencia a cualquier cosa relacionada con la Navidad que no nos gusta o detestamos: Cuñados sabelotodo 2.0, abuelos de barra de bar, nueras de Ana Rosa Quintana o del Sálvame, cuñadas puntillosas, entre otras ramas del árbol familiar que ahora son opinadores de fútbol, política y como no, también de salud, que juegan a ser periodistas, entrenadores, políticos y médicos, cómo si de un juego de los Reyes Magos se tratara, mientras descorchan botellas de vino. No, pero ser un grinch, no es tan sencillo, ni es tarea fácil.

Este año dejaré mi odio a un lado e intentaré ser un allegado más en vuestras casas estas navidades, seré vuestro número 6 o vuestro número 10, y mi corazón volverá a latir. El Coronavirus (Covid-19) nos ha superado, nos ha ganado la batalla con muchos soldados abatidos pero no nos ha ganado la guerra. Latiremos juntos.

También lo haré por las 42 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Lamentablemente, año tras año, vuelvo a escribir con tinta de sangre. Al igual que los asesinatos de Ahmaud Arbery y George Floyd nos recuerdan, en pleno siglo XXI que seguimos con una crisis racial y que “las vidas de los negros son importantes” (Black Lives Matter).

También este año, el “bicho” se llevó tras una larga lucha a dos amigos, a nuestro querido comentarista deportivo Michael Robison, que nos dejó una frase memorable cuando nos dijo que tenía cáncer: “El cáncer puede que me mate, pero lo que no va a hacer es matarme todos los días”. Toda una declaración de vida hasta el último momento al igual que el cantante Pau Donés con “Eso que tú me das”, canción que a pesar de sus ritmos alegres denotaba cierto aire de despedida.

Sin despedida pero con legado nos dejó Kobe Bryant y su hija Gianna de 13 años y siete personas más, que murieron en un accidente de helicóptero en California a principios de año, o el pasado mes el mismísimo Diego Armando Maradona pero sólamente en su faceta deportiva.

Muchos no podrán celebrar las navidades con los suyos, como Juan Carlos I dónde sus amigos le desaconsejan su vuelta a España (yo creo que Sofía también lo piensa), o József Szájer, impulsor de la ley que prohíbe el matrimonio homosexual en Hungría que fue pillado en una orgía gay en Bruselas. Ambos seguramente tendrán cosas más interesantes que hacer estas navidades con el “carrito del helado”. En EE UU, Donald Trump y Melania Trump pasarán sus últimas navidades (no se si juntos) en la Casa Blanca, tras la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones generales. "Vamos a celebrar juntos esta tierra a la que con orgullo llamamos hogar", asegura la Primera Dama, aunque habría que preguntarles a los mexicanos que opinan. Tanta paz lleves como descanso dejas.

Y como dije al principio de esta carta, este año seré menos grouchy "gruñón" que otros años, porque siempre hay motivos para la ilusión, para todos aquellos que perdieron sus negocios o sus trabajos, dónde se cierra una puerta se abre otra, o todos aquellos que fueron padres este año tendrán una historia apasionante que contarles a sus hijos.

Termino mi carta con una frase de mi amigo Marcos Mundstock, de Les Luthiers que también nos dejo este año, "El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa".

Y recuerden, este año habrá menos abrazos, pero más ilusión, ¡latiremos juntos!

Firmado: El GRINCH