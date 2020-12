A estas alturas ya hemos asumido que las Navidades de este año serán atípicas: menos reuniones entre amigos, menos reencuentros familiares, nada de cenas de empresa ni discotecas o cotillones en fin de año.

Sí, es cierto que con este panorama cuesta un poco más mantener la ilusión, pero, como dijo hace pocos días una enfermera de urgencias de Alicante «¿Qué es una Navidad perdida, frente al resto de Navidades de tu vida?». No hay duda, la prioridad ahora mismo es salvar vidas, ser conscientes y responsables con la sociedad y con las miles de personas que trabajan a diario para frenar esta pandemia. Con suerte, el año que viene estaremos todos brindando y disfrutando, como nos gustaría, de estas fechas.

Sin embargo, y conscientes de que estas Navidades no van a ser las mejores de nuestras vidas, sí que podemos poner algo de nuestra parte para mantener ese espíritu navideño. La decoración, los turrones, los villancicos, los clásicos de cine… y por supuesto, ¡la moda!

Porque aunque sea para celebrar la Nochebuena o la Nochevieja en casa con menos de 10 personas, para hacer un “amigo invisible” entre amigos, o para salir a comer o cenar a una terraza con 4 o 5 compañeros… nuestro estilismo también puede ayudar a levantarnos el ánimo y a darle un toque especial a estas fechas. ¡Allá vamos con algunas ideas!

Para la cena más familiar del año

El 24 de diciembre comienza la Navidad de manera oficial con la cena de Nochebuena, una celebración tradicionalmente familiar y casera que, sin embargo, lleva un dress code no escrito que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu look.

Lo primero es que, a pesar de ser una celebración de noche, la fecha no tiene el mismo significado que la despedida del año del día 31, por lo que tu look puede ser sofisticado y elegante, pero conviene huir de los vestidos largos, de lentejuelas y pedrería. El ambiente es más relajado.

Como casi siempre, el LBD (Little Black Dress o vestido negro corto) es tu mejor aliado, gracias a su discreción y elegancia es perfecto para añadir complementos más especiales (como unos tacones estampados, un clutch joya, un maxi collar, un abrigo de pelo...) y conseguir un look 100% ganador. Además, también permite la versatilidad de usarlo con medias negras, con unos botines, botas altas o incluso mocasín o zapato bajo para darle un aire más informal.

¿Para ellos? Una camisa lisa o con un estampado diferente, un pantalón chino o de vestir (puede ser también en tonos beige) y un zapato de ante puede ser una buena opción. Si quieres añadir un toque de elegancia, opta por una blazer informal pero huye de los trajes para esta noche. Y si quieres un look más “casual”, una camisa bonita, unos vaqueros y unas zapatillas siempre se llevan bien.

Nochevieja… y ¡“Tardevieja”!

Aunque este año no habrá discotecas ni fiestas para dar la bienvenida al nuevo año, podemos buscar un plan B para celebrar la Nochevieja como se merece. Este 2020, debido al “toque de queda”, muchas personas se animarán a salir o reunirse (dentro de las limitaciones) para un aperitivo, para comer o por la tarde, tanto en el día 24 como el 31 de diciembre, lo que ya se está dando a conocer como “Tardebuena” o “Tardevieja”. ¡Así que las opciones son mucho más abiertas y variadas!

Junto con el negro, el granate o el rojo, el verde botella y el azul noche han sido tradicionalmente los colores estrella de fin de año (por supuesto, el dorado y el plateado). Pero esta temporada los tonos tierra, beige, marrones e incluso blancos vienen pisando fuerte y pueden ser una opción más que interesante. Junto a ellos, el “efecto” cuero, el punto, los cuadros príncipe de Gales o la raya diplomática se ponen a la cabeza.

Aquí sí que nos permitimos los vestidos largos, los monos, los “escotazos”, las espaldas al aire, las lentejuelas, la pedrería y los accesorios exagerados. Tanto si nos quedamos en casa con algunos familiares o amigos, como si decidimos salir a tomar algo por la tarde tenemos muchas posibilidades.

¿Qué tal un vestido corto o midi con unas botas over the knee (por encima de la rodilla)? ¿Y una mini falda con una blusa bonita y unos tacones de escándalo? También puedes optar por un pantalón palazzo básico con un jersey de brillo, o añadir unos botines a cualquiera de tus looks si vas a caminar o quieres estar más cómoda. Los complementos son inifinitos: diademas, maxi pendientes, bolsos joya… ¡todo está permitido en la noche más especial del año!

Los hombres pueden optar por el clásico traje, reinventándolo con una corbata o pajarita original. También están permitidos los tirantes y otros complementos para “subir” el look, como pañuelos, bufandas, relojes... El zapato negro es un clásico que no caduca, pero las zapatillas con traje aportan un toque especial al estilismo. Una vez más, los vaqueros con camisa y americana, si sabemos darle el aire adecuado, son una opción más que factible para Nochevieja.

Navidades en pijama

Y si todo lo anterior te parece “demasiado” para un año como este, si eres del club de “peli y manta”, y te ha venido genial que no se celebren fiestas para liberarte de compromisos y hacer lo que realmente te apetecía hacer: estar en pijama… ¡Estás de suerte! El mejor “plan” para ti es no tener plan y disfrutar de los dulces navideños y de una buena compañía en casa sin preocuparte de nada más.

Eso sí, aunque nos pasemos las celebraciones en pijama también podemos elegir un toque navideño para ellos. Conjuntos rojos, con renos, elfos, Papá Noel u otros motivos festivos. También los hay de efecto “pelo”, para los más frioleros; o lenceros, para un toque más sofisticado. Aprovecha porque estas fiestas, ¡los pijamas están más permitidos que nunca!