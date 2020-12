La uva Bobal es la reina de la Denominación de Origen Utiel-Requena y la que le ha abierto las puertas del mundo. La DO afirma que «después de siglos en nuestro territorio, la Bobal, nuestra variedad mayoritaria (68% del viñedo) está perfectamente aclimatada a las condiciones de clima y suelo de la DO Utiel-Requena. Esa adaptación la hace más resistente al cambio climático, que por otro lado es una realidad a la que hay que hacer frente. En la DO Utiel-Requena, el cambio climático ha supuesto un acortamiento del ciclo de la vid, que se traduce en una vendimia más temprana, y que paradójicamente lo que ha provocado es una mejor maduración de los viñedos de las zonas más altas de la DO».

El mercado internacional copa parte de la ventas. «El 63% de los vinos de la DO Utiel-Requena se exportan. Nuestras bodegas de contras que han utilizado las bodegas para la comercialización de sus vinos en los cinco continentes», explican en la DO. «Nuestros vinos y nuestro territorio están en todo el mundo. Son vinos honestos que están intentando seducir y llamar la atención de los consumidores del mundo. Si tenemos en cuenta que el vino forma parte de nuestra cultura y nuestra dieta mediterránea, estaría bien que creciese el consumo nacional. Pedimos desde el sector un consumo moderado y responsable, como no puede ser de otra manera. Lo que es realmente preocupante es que un país como España con una media de producción de 42 millones de hectolitros anuales solo tenga un consumo interno de escasamente 10 millones. Hay que disfrutar del vino como lo que es un producto placentero y de disfrute pero con responsabilidad. Seguimos defendiendo la cultura vitivinícola, ensalzamos la labor de calidad que hacen nuestras bodegas y nos enorgullece ver las distinciones y premios que reciben en los diferentes premios y guías: Peñín, Parker, Gilbert & Gaillard, Proava, Ferevin, Decanter, Mundus Vini, Berliner, etc. reconocimientos a la labor y desarrollo de calidad, de todas las bodegas y sus equipos, técnicos, financieros y comerciales».

La DO Utiel-Requena está desarrollando el proyecto Valora Bobal, un programa «mediante el cual, junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), buscamos la Bobal perfecta gracias a la selección clonal de nuestra variedad autóctona. Variedad que nos diferencia y nos da singularidad. Se trata de un proyecto a largo plazo, que obtendrá como resultado la selección de los mejores clones de Bobal. La primera fase del proyecto de investigación #ValoraBobal se ha cerrado con la preselección de 100 biotipos y la clasificación de tres zonas climáticas dentro de la DO Utiel-Requena. Este año se presentaron los primeros resultados de este estudio impulsado por el Consejo Regulador de la DO en colaboración con el que buscamos poner en valor la variedad autóctona Bobal. En un contexto de cambio climático como el actual, ValoraBobal permitirá salvaguardar una variedad perfectamente adaptada a los factores naturales y al saber hacer de los viticultores y enólogos de la DO Utiel-Requena.», señalan en la DO.

La pandemia está afectando, como a otros muchos sectores, la Denominación de Origen Utiel-Requena. «En el canal de la restauración nos está afectando de manera muy significativa. Los restaurantes y todo el canal Horeca es quizá una de las partes que más está sufriendo esta situación, y nos duele muchísimo. Vamos a estar a su lado para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano. En general, hay bodegas que están mejor y otras más afectadas, dependiendo del nicho de mercado al que vayan dirigidas (hostelería, supermercados...). También hemos notado un aumento en la tendencia del comercio online de vino. Es momento de lanzar un mensaje de apoyo a las bodegas que lo están pasando mal. Que los valencianos consuman vino de km 0, como es el nuestro. No sabemos lo que durará esta crisis sanitaria. Comprando vino local estamos apoyando al sector de la viticultura y enología locales», mantienen en la DO. En cuanto a previsiones de vendimia, se calcula que habrá un ligero ascenso con respecto al año anterior cuandose recolectó 220 millones de kg de uva, aunque no disponen de los datos finales. La calificación de la añada 2020 está pendiente todavía, pero la anterior, la de 2019, fue calificada como excelente.

Las cifras de la DO: 32.560 ha, más de 5.100 viticultores y 107 bodegas

La Denominación de Origen Utiel-Requena, presidida por José Miguel Medina, se encuentra en la meseta interior de la provincia de València. Posee un clima mediterráneo con rasgos de continentalidad, debido a sus 750 metros de altitud media. La cosecha de 2019 ascendó a 220 millones kg de uva. La DO integra 107 bodegas y 5.107 viticultores que trabajan una superficie de 32.560 hectáreas de viñas, distribuidas en nueve términos municipales. Un tercio de los vinos de la DO se destinan al mercado interior y dos tercios se venden fuera de España. La variedad Bobal es la estrella de la Denominación de Origen, ya que supone un 67% de la producción. De las 21.876 hectáreas que hay plantadas de esta uva, el 47% son viñedos antiguos, con más de 40 años.