La Denominación de Origen Valencia lleva años apostando por la calidad de sus vinos, lo que le ha abierto las puertas del mercado nacional y el exterior. El presidente del Consejo Regulador de Vinos de la D O Valencia, Cosme Gutiérrez, hace un balance positivo del año. «En global es muy bueno. No es excelente como otros años cuando hemos superado lo presupuestado en número de botellas, de hectolitros, pero hemos alcanzado unas cifras muy buenas».

La pandemia ha afectado a la DO Valencia. «Tengamos en cuenta que en el mercado interior estábamos con 19 millones de botellas y ha pegado un bajón de un 15 o 20 % y eso es mucho. Ahora parece que nos estamos recuperando en las ventas nacionales y esperemos que esa buena tendencia siga con la reapertura de bares y restaurantes y que no venga una tercera oleada», afirma Gutiérrez.

Los vinos de la Denominación de Origen Valencia triunfan en el exterior si vemos su cifras. Según el presidente del Consejo Regulador, «en el mercado internacional vendemos más que en el nacional. València se conoce más en el mercado exterior que en el interior. Los valencianos somos así por tradición: a veces nos gustan más las cosas de fuera que las nuestras. A mí me gustaría que la restauración de la Comunitat Valenciana ofreciera un vino de la Denominación de Origen Valencia igual que ofrece un Rioja o un Ribera del Duero. La gente no conoce mucho los vinos valencianos en general y en particular de la Denominación de Origen Valencia. Y cuando los prueban se dan cuenta de que es un vino de gran calidad que compite perfectamente con el de otras denominaciones españolas. Y la prueba la tenemos en que muchos caldos de nuestra DO están en la lista de Parker, que por primera vez en la historia nos ha calificado como sobresaliente 40 de nuestros vinos. Y lo mismo pasa en la guía Peñín con cerca de 60 vinos con sobresaliente. Y ahora mismo hay un vino de la Denominación de Origen Valencia entre los 100 mejores del mundo».

La Denominación de Origen Valencia lleva años luchando por la mejora de la calidad de sus caldos. «El vino de la Denominación de Origen Valencia ha mejorado mucho. Los enólogos son jóvenes muy preparados, el viticultor está muy concienciado porque tiene muchas penalizaciones si la uva de su bodega no entra en perfectas condiciones y después tenemos unas bodegas con una alta tecnología, tanto a nivel de elaboración, como de embotellado, de tratamientos, etc... y eso es obvio que repercuten en la calidad», señala Gutiérrez.

Y el cambio ha sido espectacular, según afirma el dirigente del Consejo Regulador. «Las instalaciones no eran como las de ahora. El viticultor estaba pensando más en kilos de producción que en calidad y todo eso ha ido cambiando porque han visto que la calidad se paga mejor que la cantidad y hoy en día casi todas las bodegas están seleccionando la uva que engtrfa para llevarla a un sitio o a otro y eso es muy bueno para el enólogo porque trabaja con uva muy buena. Este año, aunque la cosecha ha disminuido un poco por la sequía, la calidad es excelente. La cosecha de 2020 va a ser calificada de excelente, los enólogos están encantados».

Gutiérrez afirma que «a granel comercializamos un poco. Antes el 80 o 85 % de nuestra producción era para la venta a granel, ahora es al contrario y es un 15 % lo que se dedica a la venta a granel y lo demás todo es embotellado. Y esa cantidad está controlada y se embotella en otros países con Denominación de Origen Valencia y se hace con control de la autoridad competente de ese país o con la garantía de nuestros productores que se desplazan para realizar un seguimiento. Solo se dedica un 1% para mezclar con otros vinos».

El futuro lo ven con optimismo. «La vacuna contra la covid-19 nos hace ser optimistas y esperamos que para el próxmo verano volvamos a la normalidad anterior de 2019 y los restaurantes vuelvan a las cifras de antes, que las exportaciones aún vayan a más y que la gente de aquí siga apostando por los vinos de la Denominación de Origen Valencia», concluye Cosme Gutiérrez.

las cifras de la DO. Una superficie de 13.000 ha que agrupa a 102 bodegas

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valencia es Cosme Gutiérrez. La DO ocupa geográficamente un territorio muy extenso, con climas muy diferentes, lo que da como resultado una enorme variedad de vinos. Lo que para otras zonas productoras podría entenderse como una debilidad, para la DO ha resultado ser una enorme fortaleza, pues cada una de sus cuatro subzonas (Alto Turia, Valentino, Moscatel y Clariano) tiene alma y vida propia, contando con climas excepcionales para el cultivo de la vid, de tradición ancestral en cada una de ellas. La DO Valencia abarca una superficie de 13.000 hectáreas, agrupa a 102 bodegas y cuenta con 7.000 viticultores. En total la DO Valencia exportó 256.148 hl de vino durante el pasado ejercicio y la calificación de la añada de 2020 es excelente.