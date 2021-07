Inmerso en el parque natural de Calblanque, al borde de las montañas y junto a la brisa del Mediterráneo. Así es el entorno del resort La Manga Club, uno de los mejores de toda Europa y todo un referente como destino vacacional, de deporte y de ocio. Se trata de una opción idílica para pasar un fin de semana de relax con tu pareja o unos días de desconexión junto a la familia, al alcance en menos de una hora y media en coche desde Alicante.

Las 560 hectáreas del resort acogen multitud de servicios, siempre acompañados de un trato excepcional por parte del personal para que el ambiente sea lo más agradable posible. Además de tratamientos wellness y centro fitness, cuenta con decenas de pistas deportivas, entre campos de golf, tenis y fútbol. La oferta gastronómica del espacio y las actividades para los niños de la familia ponen el broche de oro a una experiencia vacacional, que ahora, además, cuenta con un precio especial para los lectores de INFORMACIÓN.

El entorno idílico de La Manga Club

Al margen de las playas naturales kilométricas de arena fina que rodean al espacio, con increíbles vistas al Mar Menor y La Manga, la amplitud del entorno otorga al resort la categoría de espacio seguro, fundamental en esta época. Las reservas a través de esta oferta tienen hasta un 40% de descuento en alojamiento para dos personas, así como un upgrade a una habitación de categoría superior, si existiera disponibilidad.

Hay muchos lugares mágicos a los que acercarse alrededor de este resort de Cartagena, puesto en marcha por el californiano Gregory Peters en 1971. Cabo de Palos es uno de ellos, una reserva marina de reconocimiento internacional. Ponte el bañador y disfruta de un baño en esta zona después de un paseo por la costa. Este pueblo pesquero está situado a tan solo 15 minutos de La Manga Club.

Descubre la ciudad de Cartagena, con una gran luz, jardines y la huella de los romanos; resérvate una tarde para el parque natural Calblanque, un entorno más que característico de la zona del Levante, o adéntrate en la estampa de Batería de Castillitos, una fortificación levantada en el Cabo Tiñoso.

La Manga Club: deporte y ocio

Los clientes tienen la opción de disfrutar de dos campos de golf de 18 hoyos, en los que podrán jugar sin ningún tipo de limitación. Para quienes dan sus primeros pasos en este deporte, La Manga Club ofrece cursos de iniciación y un Centro de Prácticas y Entrenamiento para perfeccionar el juego. Los golfistas de mayor nivel también cuentan con clases para mejorar la técnica.

Las personas que realicen sus reservas a través de esta oferta, además del descuento, podrán elegir entre tres extras: el alquiler de una pista de tenis, un upgrade a una habitación de categoría superior o un buggy gratuito para una partida de golf de 18 hoyos.

Propuesta de un día en el resort

Ya has tomado la decisión y tienes pensado disfrutar de un descanso con los tuyos en La Manga Club. Esperas con ansia que llegue el momento de poder dejar un poco de lado el trabajo y desconectar en la medida de lo posible. Te proponemos un plan de un día en el resort para acortar la espera.

Arranca el día con una partida de golf. Te has despertado en una de las habitaciones del Hotel Príncipe 5*, has tomado un buen desayuno y te has lanzado en dirección a los hoyos con el buggy. El restaurante La Cala te espera a la orilla del mar, junto a la Cala de Barco, para comer un buen plato típico de la zona marinera sin salir del resort.

Descubre el entorno por la tarde, disfruta de un baño o relájate en una de las habitaciones, porque al caer el sol te espera un ambiente íntimo y acogedor en Piano Bar, el lugar ideal para degustar deliciosos platos de la cocina mediterránea.

No dejes pasar la oferta que ofrecen a los lectores de INFORMACIÓN y reserva tus vacaciones en La Manga Club con hasta un 40% de descuento con el código INFORMACIONLMC.