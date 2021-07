La marca sueca Intimina sigue rompiendo el mercado de las copas menstruales con su Lily cup One, la copa menstrual más pequeña del mercado y sigue innovando con diferentes productos para el cuidado de la salud íntima femenina en todas nuestras etapas de la vida.

En el artículo de la semana pasada hablamos sobre las diferentes de ventajas de usar una copa menstrual, el estigma que existe en torno a la menstruación y algunos consejos para las más primerizas.

Así que, si estás cansada de tener que cambiar el tampón o compresa mínimo 4 veces al día … la copa menstrual se puede convertir en tu nueva mejor amiga este verano.

Para hacértelo más fácil, desde INFORMACIÓN hemos colaborado con la marca sueca Intimina para que puedas animarte a probarla a través de un sorteo muy especial en nuestras redes sociales.

Gana una copa menstrual “Lily Cup One” participando en el sorteo que hemos publicado en nuestras redes sociales.

¿Cómo participar en el concurso?

FOTO SORTEO INCRUSTADA Participa y gana una copa menstrual Lily Cup One.

Para participar en el sorteo tan solo tienes que entrar en las redes sociales del periódico Información y seguir estas instrucciones:

Seguir nuestro perfil de Instagram @informaciones & el de @intiminaspain Dar “Me gusta” a la foto Mencionar a 3 amigas que creas que pueda interesarle en los comentarios

¿Quién puede participar?

No podrán participar en el concurso empleados de Diario Información/Levante, así como de Prensa Ibérica y cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado (inclusive) de los anteriores. El incumplimiento de esta regla supondrá la pérdida del premio obtenido

Fecha límite de participación

Se podrá participar hasta las 23:59 del domingo 11 de julio de 2021.

¿Cuándo anunciaremos a la ganadora?

El 12 de julio de 2021. Diario INFORMACIÓN dará a conocer a la ganadora a través de su perfil de Instagram, que tendrá 2 semanas para darnos sus datos y recibir el premio.

Lily Cup, la mejor copa menstrual para comenzar

La principal característica de la copa menstrual “Lily Cup One” es que es perfecta para las chicas quieran usar su primera copa menstrual, ya que es muy fácil de poner y extraer gracias a su firme borde y el aro extractor.

Si nunca has usado una copa menstrual, o sabes que existe, pero todavía no te has animado a probarla ¿qué es lo que te está parando?

Una copa menstrual dura de media unos 10 años. ¿Te imaginas no tener que ir a comprar compresas o tampones cada vez que venga nuestra querida amiga a visitarnos?

Además, como curiosidad…, ¿Sabías que la primera copa menstrual data de 1937?

Sí, allá en 1937, Leona Chalmers, una actriz estadounidense patentó la primera copa menstrual. Por aquel entonces se fabricaban con caucho o látex, ahora se suelen fabricar con silicona médica hipoalergénica para cuidar nuestra zona íntima y con diseños muy cómodos para que ni la notes.

Desde que Cristina Pedroche decidió probar la copa menstrual por primera vez hace unos años sigue encantada con su decisión.

Así que este verano, no te lo pienses más … ¡Anímate a experimentar con una opción más sostenible! Y dile adiós al tampón y la compresa para siempre.

Participa desde aquí ( “incrustar” la publicación de Instagram)

TEXTO INSTAGRAM para el sorteo

🤸🏽‍♀‍ S O R T E O🤸🏽‍♀

Participa en el sorteo para ganar una “Lily Cup One” y

El premio es una la mejor copa menstrual para comenzar.

¿Qué hay que hacer para participar?

1⃣ Seguir nuestro perfil de Instagram @levanteemv & el de @intiminaspain

2⃣ Dar “Me gusta” a esta foto

3⃣ Menciona a 3 amigas en esta foto que también tengan el gusanillo de probar la copa menstrual

📆 El sorteo se cierra el día X a las 00:00.

Los ganadores se anunciarán al día siguiente y el agraciado tendrá que contactar con INFORMACIÓN en las próximas 2 semanas para darnos sus datos y recibir el premio.

Podéis comentar las veces que queráis y contará como participación extra siempre que etiquetéis a personas diferentes. ¡MUCHA SUERTE A TODOS! 🎉