Comienzan las vacaciones y el momento de hacer las maletas y preparar el vehículo para poder hacer un viaje seguro. Tan importante como la revisión del aceite, presión de las ruedas, buen estado de los frenos, es la colocación del equipaje en el interior del coche. Es muy importante saber que la colocación del equipaje es un factor relevante que afecta a la estabilidad y en consecuencia, a la conducción y seguridad.

Por tanto, si no situamos de una forma adecuada nuestras pertenencias, estas pueden suponer un grave peligro para los pasajeros o multas de hasta 500 euros y 4 puntos. Los expertos de Alquiber, compañía española de renting flexible, habituados a la conducción y preparación de su flota de vehículos dan algunos consejos.

La clave está en una colocación equilibrada situando los objetos más pesados en la parte central del maletero, dejando libre de bultos los asientos delanteros y traseros. En caso de prever que alguna bolsa puede acabar rodando, sujétala con cuerdas o abrazaderas para evitar posibles contratiempos. Y además, la bandeja trasera también debe estar libre de objetos ya que por pequeños que sean, pueden reducir el campo de visión.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de colocar las maletas en el coche de manera correcta?

1. Todo en el maletero o sujeto. Una carga mal colocada puede ser un peligro para la seguridad vial. Un frenazo, un patinazo o una curva mal tomada pueden provocar que los objetos se muevan, y eso, sumado a la velocidad de conducción, aumenta el peso de los objetos y de las personas. A una velocidad de 60 km/h, la inercia multiplica aproximadamente por 56 el peso de los objetos y personas. Ya sean maletas, teléfonos móviles, bolsos de mano…Todos ellos pueden convertirse en un auténtico proyectil. Siempre se debe mantener todo el equipaje en una zona aislada de los pasajeros para evitar este riesgo, ya sea en el maletero o en la baca.

2. En el interior del maletero, lo más pesado situado abajo. Se debe colocar los bultos más pesados y voluminosos primero, en la parte inferior y lo más pegados posible al respaldo de los asientos traseros, centrados. De esta forma, bajamos el centro de gravedad y lo acercamos a los ejes del vehículo. Con ello garantizamos una mayor estabilidad.

3. No situar objetos en las bandejas traseras. Son peligrosos si se produce una frenada brusca. Para ello, es mejor instalar una baca.

4. Instalar una baca. Para aquellos que además de llevar carga en el maletero transportan bicis u objetos de mayor tamaño en el coche, deben instalar una estructura de barras que se encuentre homologada. Además, por reglamento sólo se pueden transportar hasta cuatro bicis.

5. Procura llevar solo lo necesario. Cuanta más carga, más peso y, a mayor peso, mayor consumo de combustible. Optimiza tu equipaje y ahorra combustible.

6. Uniformidad. Hay que procurar que -al igual que todos los pasajeros no deben sentarse en el mismo lado- con los bultos procedamos de igual manera. Es decir, debemos repartirlos a ambos lados del maletero.

7. Respeta los pesos. Comprueba con la ficha técnica del vehículo el peso que puedes cargar. Sobrepasarlo no solo es ilegal, también es peligroso.

8. Presión de los neumáticos antes de salir. Un último consejo, cuando tengas el vehículo lleno, comprueba la presión de los neumáticos antes de salir. El exceso de equipaje puede convertirse en un inconveniente para la seguridad vial y si los neumáticos no cuentan con la presión correcta, no responderán adecuadamente: el neumático se calienta antes, se desgasta más rápido y de forma irregular, existe peligro de desllantar, perder adherencia, pinchar, desprendimiento de la banda de rodadura, etc. También, se estima que se consume un 20% más de combustible.