Pepito Brillo, restaurant & show, con la música de todos los tiempos

En Pepito Brillo se respira magia e ilusión. Es un restaurante que ofrece una experiencia emocionante donde gastronomía y espectáculo se fusionan irremediablemente. La música de todos los tiempos, la escenografía y los shows sorprenden en cada velada, al tiempo que su cocina, con Mario Barradas a la cabeza, crea la coreografía perfecta convirtiéndose en otro compañero de baile más para disfrutar la velada. Antonio Cereza se situó al frente de este espacio en Laseda Gastro Village que nació en septiembre de 2020 y que ha resultado ser el refugio más ilusionante en un período en el que sonreír es sin duda el mejor antídoto.

En la actualidad, su nutrida programación arranca el miércoles y se prolonga hasta el domingo. El pistoletazo de salida del miércoles es con la Noche de Micro en la que la música en vivo recorre el salón. Los jueves es Día de Ensayo, una cita en la que el elenco de bailarines presentan nuevos espectáculos al público. Los viernes y sábados llega el turno de los pases más variados, tanto a mediodía como por la noche, con el Show Must Go On. Y la guinda llega con el Domingo de Tablao, el día en el que el taconeo y el flamenco ponen la piel de gallina a todos los comensales en la hora de la comida y que a continuación se prolonga con copas y una sesión especial de Dj con Jes Set, Dann Valero o Rubén Moya a la cabeza, quienes también dejan su sello musical durante la programación de la semana, entre pase y pase.

Siempre que hay show hay disponibilidad de menú cerrado, además de su excepcional carta. Si lo prueban, lo sabrán. ¡Qué fácil es brillar en Pepito!

Reservas y eventos:

695 865 606

Avd. Locutor Vicente Hipólito 39,

Laseda Gastro Village

Playa San Juan, Alicante

www.pepitobrillo.com

@pepitobrilloalicante