Preparados, listos, ¡ya! El mes de agosto está aquí y las vacaciones no se hacen esperar. Si tu idea es ir a disfrutar unos días toda la familia, el resort La Manga club posee todo lo que necesitas. Una inmejorable localización dentro del parque de Calblanque, a orillas del Mar Menor y bajo la brisa mediterránea. Y todo a menos de una hora y media en coche desde Alicante. Si por el contrario tu plan es ir a pasar unos días de desconexión en pareja, disfrutarás de uno de los mejores resorts de Europa, un referente para destino vacacional, deporte y ocio. Para este estupendo destino, los lectores de INFORMACIÓN cuentan ahora con hasta un 40% de descuento con el código INFORMACIÓNLMC. ¡Ya no hay excusas para no reservar vacaciones y dejar pasar esta oferta!

La pereza no será pretexto para no coger el coche y desconectar en las tan ansiadas vacaciones tras esta pandemia del covid-19. Para para disfrutar, coger fuerzas y seguir en septiembre. Algo más de 60 minutos son suficientes para llegar a este fabuloso resort, con unas perfectas instalaciones para acoger a padres e hijos o a parejas que buscan cambiar de aires.

Si decides aprovechar esta oportunidad de hasta un 40% de descuento, si existiera la podrás ocupar un upgrade a una habitación de categoría superior.

Actividades para todas las edades

Para los más pequeños, en La Manga Club encontrarás un campamento de verano así como academias de golf, tenis y fútbol infantil. Además del deporte, los más pequeños de la casa podrán aprovechar y practicar inglés en el campamento de verano para niños Kids Club. Una buena ocasión para no perder fluidez en el idioma de Winston Churchill y reforzar lo aprendido durante el curso escolar. Seña de identidad de este resort, la implicación con la práctica del deporte y la educación.

Los adultos también tienen su parcela. Mientras los niños reciben alguna de las anteriores formaciones, los adultos también pueden ejercitar la técnica dándole a la raqueta en el Centro de Tenis de la Manga Club, uno de los centros de tenis al aire libre más importantes de Europa, que ha acogido torneos tan prestigiosos como la Copa Davis, la Fed Cup o la ATP. Así, las instalaciones cuentan con un total de 28 pistas: veinte de tierra batida y cuatro pistas rápidas, cuatro de hierba artificial y una de squash. Sin olvidar, también el Gimnasio del complejo deportivo.

Después podrás disfrutar de los tratamientos wellness para revitalizar cuerpo y mente y, más tarde, degustar la inmejorable oferta gastronómica de La Manga Club. ¡El broche perfecto para completar la mañana!

Las personas que realicen sus reservas a través de esta oferta, además del descuento, podrán elegir entre tres extras: el alquiler de una pista de tenis, un upgrade a una habitación de categoría superior o un buggy gratuito para una partida de golf de 18 hoyos.

Cultura viva

¿Quién dijo que la cultura no es segura? La música pondrá ritmo a tus noches vacacionales. Con las preceptivas medidas vigentes por el covid-19, el Festival La Mar de Músicas regresó a los escenarios. Otro año más, la ciudad de Cartagena volvió a acoger este concurso que ya va por su XXVI edición. En ella participaron artistas de la talla de Los Planetas, El Niño de Elche, Kiko Veneno o Jorge Drexler.

Hay muchos lugares mágicos a los que acercarse alrededor de este resort, puesto en marcha por el californiano Gregory Peters en 1971. Cabo de Palos es uno de ellos, una reserva marina de reconocimiento internacional. Ponte el bañador y disfruta de un baño en esta zona después de un paseo por la costa. Este pueblo pesquero está situado a tan solo 15 minutos de La Manga Club.

Otro de los planes que no podrás perderte es pasear por Cartagena, con una gran luz, jardines y la huella de los romanos; resérvate una tarde para el parque natural Calblanque, un entorno más que característico de la zona del Levante, o adéntrate en la estampa de Batería de Castillitos, una fortificación levantada en el Cabo Tiñoso.

Disfrute y placer

En los alrededores de La Manga Club, las actividades lúdicas y gastronómicas están a la orden del día. Desde un paseo en catamarán por la bahía de Cartagena, pasando por una visita a la fábrica de Licor 43 con sus más de 75 años de antigüedad hasta una ruta a caballo por el entorno natural de Calblanque, con una duración de cuatro horas.

El deporte, el turismo y la gastronomía hacen buena combinación. Exprime tus días en el resort y realiza el descenso del río Segura, vuela en parapente y visita la Mina Agrupa Vicenta en el término municipal de La Unión. Por último, no puedes perderte las múltiples bodegas de Jumilla, Yecla y Bullas y catar los caldos que dan nombre a la Región de Murcia.

Un día en el resort La Manga Club

Una vez reservadas las vacaciones en La Manga Club, te traemos una propuesta para que organices tus días en el resort para que la espera sea algo más llevadera.

El día comienza con una partida de golf. Te has despertado en una de las habitaciones del Hotel Príncipe 5*, has tomado un buen desayuno y te has lanzado en dirección a los hoyos con el buggy. El restaurante La Cala te espera a la orilla del mar, junto a la Cala de Barco, para comer un buen plato típico de la zona marinera sin salir del resort.

Descubre el entorno por la tarde, disfruta de un baño o relájate en una de las habitaciones, porque al caer el sol te espera un ambiente íntimo y acogedor en Piano Bar, el lugar ideal para degustar deliciosos platos de la cocina mediterránea.

No dejes pasar la oferta que ofrecen a los lectores de INFORMACIÓN y reserva tus vacaciones en La Manga Club con hasta un 40% de descuento con el código INFORMACIONLMC.