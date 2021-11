Estamos pensando en un detalle para alguien especial, en un regalo para nosotros mismos (¡que nos lo merecemos, oye!) o en el complemento perfecto para un evento importante. Quizá no sepamos muy bien dónde conseguirlo, pero eso se ha acabado. En el siguiente listado vamos a encontrar las mejores joyerías de Albacete. La propuesta es la siguiente: bucear en este listado y ver las características y opiniones de las tiendas más destacadas, en una selección que también incluye relojerías de Albacete.

El precio, la calidad, el diseño… Son cuestiones que se nos pueden escapar si no conocemos muy bien el sector dedicado a las joyas. Tampoco es tarea fácil decantarnos por un establecimiento en concreto porque hay bastante variedad. Pero eso mismo, la duda del a dónde y por qué, está a punto de acabar. ¿Buscas joyería en Albecete?

Lo primero, antes de empezar con el listado, es dejar claro que hay que tener en cuenta lo difícil que resultaría hablar de qué está por encima de qué. Es decir, es posible que te preguntes: ¿cómo es posible que se hable de “las mejores joyerías”?, ¿cómo se puede saber eso? Y tienes mucha razón.

En esta lista que agrupa la información de joyería en Albacete no hay una mejor que otra. No están en orden. La primera podría ser igual de válida para ti que la quinta. Todo depende de lo que estés buscando, de lo que se ajuste más a lo que quieres comprar.

¿Buscas calidad?, ¿experiencia?, ¿diseños únicos?, ¿descuentos? Echa un vistazo a lo que cada tienda tiene y decide cuál es tu mejor opción.

La Joyería Royo es una empresa familiar con 30 años de trabajo a sus espaldas. En 1973 arrancaron en el sector. Cuentan con todo tipo de joyas: pulseras, colgantes, pendientes, alianzas… Además de ser una de las relojerías en Albacete, con multitud de marcas, tienen distintos servicios.

Están presentes en dos establecimientos en Albacete: Royo Corte Inglés y Royo Joyeros. En ambas se centran en ofrecer las últimas tendencias a sus clientes con “dedicación y profesionalidad”, tal y como explican.

Desde su taller propio, Joyería María del Mar, en Albacete, da un trato personal a su clientela. Están en la ciudad desde 1996, y actualmente compaginan lo clásico con la vanguardia. “Intentamos no olvidar de dónde viene la joyería”, explica el negocio.

Joyería, plata, relojería… En el número 13 de la Calle Caba este negocio da forma a todo tipo de grabados y diseños personalizados.

Son más de 100 años de historia los que respaldan a la Joyería Mompó. Esta es una de las más reconocidas de la ciudad, tanto a la hora de hablar de joyería como de relojería en Albacete.

Trabaja con las principales marcas en la venta de relojes de lujo y, respecto a las joyas, tienen un hueco tanto en la Alta Joyería como en transformaciones o tasaciones. Está ubicada en la calle Marqués de Molíns, número 15, aunque también tienen presencia online.

Alianzas, anillos, solitarios, pendientes, pulseras, gargantillas… Todos los productos que se pueden encontrar en uno de estos establecimientos están en Joyería Roselin Albacete. Además de relojes, con distintas colecciones, también infantiles, la marca cuenta con un apartado “outlet”.

Están ubicados en el Centro Comercial Albacenter y se dedican tanto a la fabricación propia como a la venta de relojes de reconocidas firmas. “Desde las líneas más clásicas y elegantes hasta nuestras propuestas más modernas”, señala la empresa.

“Fui para comprar un reloj, y la verdad que las chicas que me atendieron me asesoraron genial. Repetiría sin dudarlo. Recomiendo al 100%”, cuenta Antonio. “Increíble la experiencia y la atención. Cosas preciosas y muy buen precio. Volveré seguro”, dice otra clienta.

Se le conoce como Joyería El Palacete Albacete, aunque su primer nombre también es Don Grabado. No hablamos de joyería clásica, sino que nos adentramos en un espacio donde también es común las personalizaciones en colgantes con fotos, con textos o con grabaciones.

Sobre todo es esto lo que trabajan y en lo que se centran: las personalizaciones. Lo hacen en pulseras, colgantes, placas homenaje e incluso navajas. Guardan artículos más que curiosos, con relojes que tienen, entre otros, el escudo de la Policía Nacional o la Guardia Civil. El Palacete acumula cientos de buenas valoraciones.

"Soy cliente desde la niñez... Siempre la misma política de empresa y/o mismo personal. Profesionales del grabado (me hicieron varios trabajos) y trato exquisito y familiar", asegura uno de los clientes. "Me gusto mucho la atención, me ayudaron a elegir y me hicieron recomendaciones para el obsequio que quería hacer", relata otro.