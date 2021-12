El lujo seduce a quienes van en busca de las mejores joyerías del mundo, de las mejores marcas. A todos estos clientes, los diseñadores del mercado les reciben con los brazos abiertos y con sus tiendas listas para adentrarles en sus colecciones y en sus artículos mejor valorados. Son muchos quienes se dedican a este mundo, pero de entre todas ellas ¿cuáles son las mejores joyerías del mundo?

La lista de las mejores firmas de la alta joyería en el mundo

Agárrate (y prepara el bolsillo) antes de conocer la lista de las firmas que dan forma a las joyas más caras del sector. No necesariamente siguen un orden dentro de esta enumeración. Es decir, la segunda no tiene por qué estar por encima de la tercera, aunque sí que están dentro de este artículo las más relevantes. Algunas de estas marcas también han pasado por las joyerías de Alicante.

1. Tiffany & Co.

No podía faltar en el listado, y en lo más alto. No cabe duda de que Tiffany & Co. es una de las mejores joyerías del globo. Sus pendientes, pulseras, colgantes, anillos o broches más son reconocidos en el mercado.

Tiffany & Co. es una de las mejores joyerías del mundo

Entre sus colecciones más famosas e icónicas, que recorren la historia de esta compañía desde que se fundara en 1837 en Nueva York, Estados Unidos, está Return To Tiffany, Tiffany Key y Tiffany Soleste y, por supuesto, sus exclusivos anillos de compromiso de 6 puntas.

Los precios de esta marca han sobrepasado los 13 millones de euros (y más), aunque hay piezas más "asequibles" -con muchas comillas- para quienes cuentan con una más que buena situación económica. El collar que llevó Charlize Theron en la gala de los Oscar del pasado año, que era de esta empresa, tenía un valor de 5 millones de dólares.

2. Cartier

Cartier inició su recorrido en 1847 y ha acompañado a todo tipo de celebridades

Pionera en la combinación de platino y diamante, Cartier se ha ido colocando en lo más alto de entre las joyerías del mundo desde que iniciara su trayectoria en 1847. Algunas de sus piezas las han llevado las mayores celebridades a lo largo de la historia, como ahora, tras heredarlas, lo hace la reina Letizia, quien luce las conocidas pulseras gemelas de Cartier.

Muchas piezas de estas marcas están solo al alcance de un pequeñísimo grupo. El Cartier Secret, un reloj de la firma de la que estamos hablando, cuesta 2.750.000 dólares (2'4 millones de euros). Y no es precisamente lo más caro con lo que nos podemos chocar.

3. Harry Winston

La firma ha adquirido diamantes por valores de entre cerca de 20 y 24 millones de euros

Hablábamos de que no es lo más caro, y ahora verás por qué. Harry Winston, otra de las marcas más prestigiosas de la alta joyería, compró hace unos años el mayor diamante azul del mundo por un precio de 23’7 millones de dólares, lo que serían 20’9 millones de euros en la actualidad. Un año antes, la firma había adquirido otro por lo que ahora son 23’5 millones de euros. Este tenía 101’7 quilates.

El fundador de Harry Winston fue él mismo, quien arrancó su andadura en el sector en 1932. Pronto se le conocía como “el rey de los diamantes”. Sus piezas las han llevado famosos de todo tipo. Ben Affleck le pidió matrimonio a Jennifer López con un anillo de la marca, de la misma forma que lo acaba de recibir, para sellar su compromiso, Lindsay Lohan.

4. Chopard

Los Scheufele son los actuales propietarios, sucesores de los Chopard

Chopard es una joyería más joven que las anteriores. Están vivos desde los ochenta. La firma se define así: “La audacia creativa inagotable que distingue a la marca es fruto del apoyo a los artesanos y del impulso de la familia Scheufele”. Los Scheufele son los sucesores de los fundadores: la familia Chopard. Esta audacia, explican, permite a Chopard allanar el camino “para una nueva visión del lujo ético”.

5. Graff

Esta empresa dedicada a la alta joyería nació en 1960 en Inglaterra. Es necesario agarrarse fuerte para conocer el siguiente precio, el del reloj más caro del mundo, ofertado por Graff. Lo vende esta empresa y se llama Graff Diamonds Hallucination. Ni más ni menos que 110 quilates de diamantes con todo tipo de cortes, colores y de gran tamaño. Cuesta cerca de 50 millones de euros.

Las mejores piezas en las joyerías de Alicante

El listado de las mejores joyerías del mundo continúa. En él están Van Cleef & Arpels, Bvlgari, David Yurman, Buccellati y Boucheron, entre algunas otras. Todas ellas en la cúspide del sector. Pero la pregunta es: ¿estas piezas se pueden ver y comprar comprar en las joyerías de Alicante?

Algunas de estas marcas, no todas, se han dejado caer por tiendas de la ciudad como Pere Quera 1887 o Massimo Bianco. Puedes consultar este listado con las 8 mejores joyerías de la ciudad para conocer mejor cómo aterriza el sector en Alicante.