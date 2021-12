Una selección de distintos blogs de cocina con los que hemos recopilado diferentes recetas para estas fechas tan señaladas como son las fiestas de Navidad. Recetas y platos para todos los gustos y paladares, no importa si eres más de dulce o de salado, te proponemos una amplia variedad de estilos gastronómicos para sorprender a tus invitados.

Ingredientes para seis personas:

• 800 g de col lombarda (aproximadamente)

• 1 cebolla dulce

• 50 g de uvas pasas o sultanas

• 1 rama de canela (opcional)

• 1 estrella de anís (opcional)

• 5 g de comino en grano, 3 clavos de olor (opcional)

• 30 ml de vinagre de manzana

• 2 manzanas reineta

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

• Piñones para servir (opcional) y vino tinto necesario (opcional).

Elaboración

Preparar la lombarda retirando las hojas exteriores, sobre todo si están dañadas, y cortándola en cuartos. Posteriormente, retirar la parte más gruesa y dura del tallo y proceder a cortarla en juliana antes de lavarla. O sacar las hojas, lavarlas, secarlas y cortarlas después.

Cortar la cebolla en juliana fina o picar en piezas pequeñas. Seguidamente, calentar un fondo de aceite de oliva en una sartén o cazuela bien amplia y pochar la cebolla con una pizca de sal, hasta que se transparente. Añadir las pasas y la canela, y saltear un par de minutos. Incorporar la lombarda, salpimentar ligeramente y remover para que empiece a dorarse y perder un poco de volumen. Agregar el vinagre y el resto de especias, removiendo bien. Tapar y cocinar a fuego suave, durante unos 30 minutos, mezclando de vez en cuando a medida que la col vaya decreciendo. Echar un chorrito de vino tinto a mitad de la cocción si se desea.

Mientras tanto, lavar y pelar las manzanas. Descorazonar y cortar en láminas, cubos o rallar, dependiendo de cómo nos guste encontrar los tropezones de la fruta. Cuando la col lleve media hora de cocción, agregar la manzana y remover bien.

Las galletas son muy socorridas para entretener a los niños, son muy fáciles de preparar y además quedan muy vistosas.

Ingredientes para las galletas de navidad decoradas con glasa real:

• 250 gr. de mantequilla a temperatura ambiente;

• 200 gr. de azúcar;

• 1 ó 2 huevos;

• 500 gr. de harina;

• 50 gr.de harina de almendras;

• 1 cucharadita de esencia de vainilla;

Decoración

• 2 claras de huevo

• 400 g de azúcar glas

• 10 gotas de vinagre ó 1 cucharadita de zumo de limón

• Sprinkles de formas y colores

Preparación de las galletas de navidad decoradas con glasa real:

Paso 1

Ponemos todos los ingredientes de la masa en el vaso y mezclamos 20 seg/vel 6. Retiramos la masa del vaso y formamos una bola. Entre dos papeles de hornear estiramos la masa con ayuda de un rodillo, dejando un grosor de 5-6mm. Reservamos la masa extendida en el congelador unos 5 minutos.

Paso 2

Precalentamos el horno a 180ºC.

Paso 3

Cortamos la masa con el cortapastas en forma de estrella y las vamos colocando en una bandeja de horno previamente forrada con papel de hornear.

Paso 4

Horneamos 10-12 minutos a 180ºC. Retiramos del horno y dejamos enfriar por completo. Repetimos el proceso con el resto de la masa hasta terminarla.

Paso 5

En el vaso limpio ponemos la clara, el azúcar y el vinagre y mezclamos 20 seg/vel 6. Vertemos el glaseado en una manga pastelera con una boquilla del nº3.

Paso 6

Cuando las galletas estén frías las decoramos con el glaseado y antes de que seque el glaseado pegamos los sprinkles elegidos. Primero “pintamos” el borde de las galletas y seguidamente y con cuidado rellenamos con la glasa real. Con ayuda de un palillo rellenamos los huecos. Dejamos secar bien.

Ingredientes

• 300 gr de harina de repostería

• 150 gr de manteca fría

• 50 gr de mantequilla fría

• 30 gr de azúcar blanquilla

• 25 gr de vino blanco

• 25 gr de zumo de naranja

• Ralladura de 2 naranjas o dos cucharadas de polvo de naranja

• Azúcar glas para el acabado

Cómo hacer hojaldrinas caseras

Rallamos la piel de las naranjas con un rallador microplane. Abrimos una de las naranjas por la mitad y le sacamos el zumo necesario para la reeceta. Tamizamos la harina, y la ponemos en un bol. Añadimos la manteca, la mantequilla, el zumo, el vino y el azúcar y comenzamos a trabajar la masa.

Primero con un tenedor o similar y luego ya con las manos. Yo lo cojo con el puño, y lo cierro, una y otra vez hasta que todo cohesione. Luego pongo un poco de harina en la superficie de trabajo, y amaso unos 4-5 min. Hacemos una bola con la masa y la dejamos reposar en el frigorífico de 1 hora o así. Luego, enharinamos la superficie de trabajo, y estiramos la masa y hacemos el pliegue simple.

Damos 1/4 de giro a la masa y estiramos. Después cortamos los cuadraditos que serán las futuras hojaldrinas caseras. Ayúdate de un corta pizzas y si tienes una regla. El grosor de la masa que sea de 1,5 a 2 cm. Es importante que no aplastemos los bordes porque si no, no crecerán bien, es más es recomendable cortar los bordes. Al ser una masa hojaldrada la masa ha de permanecer lo más fría posible. Vamos colocando las hojaldrinas sobre una bandeja de horno con papel de hornear, dejamos reposar unos 30min en frío de nuevo.

Luego, las horneamos a 180º unos 30 minutos, hasta que empiezan a dorarse, en un horno precalentado. Antes de sacarlas, abre una por dentro para comprobar que están bien cocidas, y luego con una espátula, y con cuidado, las ponemos sobre una rejilla para que enfríen completamente. Para acabar las espolvoreamos con abundante azúcar glas, se conservan muy bien en una caja de metal y lo ideal es dejarlas reposar de un día para otro.

Ingredientes (para 25 unidades)

• 1 clara de huevo

• 200 gr de azúcar

• 80 gr de harina de repostería

• 100 gr de almendra molida

• 2 ml de zumo de limón

• 2 gr de canela molida

• 1 gr de nuez moscada molida

• Sal

• 100 gr de chocolate negro

Elaboración

Precalentar el horno a 180ºC y preparar una bandeja. Colocar las claras de huevo en un cuenco y batirlas ligeramente hasta que espumen. Añadir el azúcar y batir bien con una batidora de varillas hasta tener una mezcla espesa. Incorporar la harina, la almendra, la avellana, el limón, la sal y las especias.

Mezclar hasta conseguir una masa homogénea, húmeda pero maleable. Con una cucharilla, tomar pequeñas porciones y formar bolitas con las manos ligeramente humedecidas. Distribuirlas en la bandeja y hornear durante unos 8-10 minutos, hasta que se hayan dorado muy ligeramente. Dejar enfriar sobre una rejilla.

Derretir el chocolate troceado al baño maría. Sumergir cada galleta hasta la mitad, dejando escurrir el exceso de chocolate, y dejar secar totalmente antes de guardar en un recipiente hermético.

Un plato delicioso, que os puede venir genial para cualquier día festivo, o para aprovechar el champán o el cava que nos ha sobrado de las fiestas. Gamba roja con champiñones, alcachofas y un sabayón de champán, todo esto gratinado unos minutos al horno, es un plato muy sencillo y rápido de elaborar, y está impresionante. Podéis sustituir la gamba roja por langostinos si os apetece, y el champán por cava por ejemplo.

Ingredientes (para 4 personas)

• 16 gambas rojas

• 250 gr champiñones portobello

• 8 alcachofas

• 1 cebolla roja

• 40 gr mantequilla

• 1/2 manojo de perejil

• Sal y pimienta negra molida

• Cebollino o hierbas aromáticas

Para el sabayón

• 5 yemas de huevo

• 40 gr de azúcar blanquilla

• 120 ml de champán o cava

Elaboración

Lo primero que vamos a hacer es limpiar los champiñones con un paño limpio, no hay que lavarlos con agua, solo retirarle bien la suciedad y la tierra, esto requiere un poco de paciencia. Seguidamente con un cuchillo pequeño les cortamos la parte terrosa del tallo. Los disponemos en láminas o en cuartos, como más os guste.

Pelamos también las alcachofas, nos quedamos solo con los corazones. Los colocamos en un bol con agua y ½ manojo de perejil para que no se oxiden.

Pelamos las gambas rojas retirándoles la cabeza, nos quedamos con las colas, las cabezas las podéis congelar para hacer por ejemplo una salsa americana un caldo de pescado en otra ocasión.

Pelamos la cebolla roja, y la pochamos en una sartén con la mantequilla, a continuación le añadimos las alcachofas bien escurridas y cortadas en tiras, dejamos cocer hasta que estén tiernas. Seguidamente, incorporamos los champiñones y salpimentamos al gusto.

Cuando casi estén listos los champiñones, agregamos la gambas y cocemos solo 5 minutos. Retiramos la sartén del fuego, y reservamos tal cual.

Preparar el sabayón de champán

En un bol apto para Baño María, batimos las yemas junto con el azúcar hasta que se blanqueen. Colocamos el bol al baño María, y dejamos cocer unos 7-8 minutos sin dejar de batir y añadiendo poco a poco el champán.

Precalentamos el horno a 220º C. Repartimos el contenido de la sartén en 4 platos individuales aptos para horno, y ligeramente hondos. Verter el sabayón por encima, repartiéndolo también en los 4 platos, introducir en el horno hasta que se dore la superficie. Adornar con cebollino o hierbas aromáticas y servir de inmediato.

Este postre de buñuelos de membrillo es perfecta para golosos empedernidos y aquellos que encuentran imposible resistirse a los dulces. Es fácil y rápida, en menos de media hora están listos.

Ingredientes

• 150 ml de leche entera

• 100 gr de harina de trigo

• 5 ml de aceite de oliva virgen extra

• 1 pizca de sal (3 gramos)

• 120 gr de dulce de membrillo

• 1 huevo M

• Aceite de girasol o aceite de oliva virgen extra suave en abundancia, para freír

• Para decorar: Azúcar glas, para espolvorear por encima

Elaboración

Usamos un recipiente amplio y hondo para hacer la masa de los buñuelos. Metemos la harina y hacemos un agujero en el centro, a modo de volcán, donde vamos introduciendo el resto de ingredientes.

Primero la sal, después la leche y el aceite y, por último, la yema del huevo (la clara la montamos a punto de nieve más adelante). Trabajamos los ingredientes con una cuchara de madera, removiendo sin parar y suavemente para incorporar bien la harina y conseguir una masa lisa, sin grumos y homogénea.

En otro recipiente hondo, bien limpio y seco, introducimos la clara de huevo. Batimos, a mano o con unas varillas eléctricas, hasta conseguir el punto de nieve. Esto es fácil de comprobar, basta con voltear el recipiente. Si la clara está bien montada se mantendrá en su interior.

Incorporamos la clara montada al recipiente con la mezcla de harina y demás ingredientes y removemos con una lengua de silicona, suavemente y con cuidado para que no se baje. Ya solo queda cortar el membrillo en pequeños dados y añadir a la mezcla anterior.

Fritura y presentación final de los buñuelos

Una vez lista la masa procedemos a calentar abundante aceite en una sartén. Cuando haya alcanzado los 170º C (aproximadamente) tomamos cucharaditas de la masa y la dejamos caer en el aceite con mucho cuidado, deslizando la masa. Otra opción es introducir la masa en una manga pastelera y dejar caer la masa en el aceite directamente, en pequeñas porciones.

Cuando los buñuelos estén dorados por todos lados los retiramos del aceite, los escurrimos bien y los depositamos en un plato o fuente con papel absorbente. En el momento de servir, mejor recién hechos, los espolvoreamos con azúcar glas y listos para disfrutar de un bocado de rechupete.

Langostinos al ajillo

Estos langostinos o gambones al ajillo lo tienen todo, es una receta muy fácil, muy sabrosa y diría que hasta barata, pues el precio de los langostinos fuera de las fechas navideñas son más que aceptables. El sabor del ajo potencia el sabor de este marisco y deja una salsa en la que no puedes y debes mojar pan una y otra vez.

Ingredientes

• 1 kg de langostinos, gambones o camarones congelados o frescos

• 6 dientes de ajo

• 200 ml. de aceite de oliva virgen extra

• Un manojo pequeño de perejil fresco

• 1 cayena o guindilla seca, grande y sin pepitas

• Sal fina (al gusto de cada casa)

• Acompañar con una buena pieza o barra de pan

Elaboración

En una cazuela (de barro si tenéis, sino en una de las que tengáis en casa) y ponemos el aceite de oliva virgen extra con la guindilla grande o con 2 guindillas (mejor secas y sin pepitas).

Pelamos los dientes de ajo y cortamos en rodajas finitas. Calentamos y doramos los dientes de ajo laminados, que se doren, no queremos que nos den un sabor quemado. Un truco es retirar estos ajos (casi chips) y seguir con la receta, se incorporarían al final del todo. Así logramos el ajo en su punto y se hidrata con parte del caldo que suelta la gamba. La perfección en las gambas al ajillo.

Echamos los langostinos o gambones previamente escurridos al aceite donde hemos preparado y retirado los ajos. Subimos la temperatura y añadimos sal al gusto. En un minuto el aceite cambiará de color, no os asustéis, los langostinos sueltan su jugo y con la temperatura, emulsionan.

Añadimos las guindillas y los ajos y rehidratamos, removemos e juntamos sabores. Servimos inmediatamente en cuanto los langostinos estén en su punto justo de cocción, jugosos y con ese punto picante delicioso.