Después de un 2020 donde las restricciones por el covid-19 no nos permitieron lucir looks de Nochebuena y Nochevieja – recordemos que había cierre perimetral en la Comunidad Valenciana, las reuniones familiares se limitaron a 6 personas y el “toque de queda” se decretó a las 12 de la noche para evitar el avance de la pandemia, por lo que tampoco hubo fiestas en las discotecas-, y aunque todavía no nos podemos confiar ni bajar la guardia con el virus, este 2021 la ilusión por la “vuelta a la normalidad” navideña está más patente que nunca.

Una ilusión que se nota en todos los sectores de la sociedad y que, también, se ha trasladado a la industria de la moda, que ha vuelto reforzada y a todo color con unas tendencias muy especiales para esta temporada de invierno 2021/22 y, por supuesto, para estas fiestas que nos deparan en las próximas semanas. Conscientes de que llega la época de las cenas de empresa, las comidas con la familia y las reuniones con amigos y que ya es hora de celebrar (y brindar por la salud), os dejamos 6 tendencias con las que no fallarás en tus outfits estas Navidades. 1. Vuelven los 70s. Volver a esta década siempre es un acierto y este invierno las referencias son inagotables: del estilo hippie, al disco, pasando por el futurista. Pantalones de campana, botas con plataforma, efecto metalizado y estampados geométricos y “psicodélicos” están de moda y los puedes adaptar a tus looks de fiesta. Muchas de estas prendas quizás ya las tengas entre tu colección. Y si no, es momento de ir al armario de madres y abuelas. Porque, entre todas las tendencias que siempre vuelven, la de los años 70 es una de las más importantes y cíclicas. 2. Metalizados, lentejuelas y todo lo que brille La moda metalizada se impone, desde el estilo más sutil hasta el brillo más cañero. Tras la tendencia “comfy” del invierno pasado (ropa cómoda, punto, algodón, para estar por casa, teletrabajar…), las pasarelas han vuelto con ganas de celebrar unos “nuevos años 20” y las firmas de moda se llenan de metales, lentejuelas, brillos y strass, apuntando maneras entre lo “glam” y lo espacial. 3. Efecto piel Un año más, ha vuelto a pasar. El efecto piel o cuero se impone en vestidos, pantalones, chaquetas, camisas, faldas ¡y todo lo que nos podamos imaginar! Al final, se trata de un tejido completamente atemporal que ha dejado de ser material exclusivo de cazadoras. Normalmente vemos prendas de efecto piel en color negro o camel, pero ahora es el momento de ir un paso más allá y apostar por otros tonos como el rojo o el burdeos. 4. Transparencias y cut out A primera vista, decir que las transparencias serán un estilo a llevar durante la época más fría del año suena algo contradictorio. No obstante, gasas, tules y organzas suaves y transparentes combinadas correctamente serán las telas favoritas durante las fiestas navideñas, y la clave será otra tendencia de la temporada: las capas. ¡Suma las prendas más ligeras y con transparencias a tu armario navideño!. Y de las transparencias pasamos a las “aberturas”. La tendencia cut out de los años 90 sigue estando más de moda que nunca. Estas prendas que muestran hombros descubiertos, zonas de la espalda y del abdomen y otras partes del cuerpo, se ha vuelto a ver en las pasarelas de grandes diseñadores para marcar las tendencias de este invierno. 5. Zapatos: plataformas y animal print Siguiendo la estela de los 70s, un imprescindible en tu armario de estas fiestas van a ser unos zapatos o botas de plataforma, que prometen realzar nuestras piernas cuando las acompañamos de faldas mini y vestidos cortos que se esconden bajo gabardinas y abrigos de lana largos, vaqueros de cintura alta y corte “flare” o campana. ¡No puede ser más emocionante saber que seguiremos pudiendo sumar esos centímetros más que tanto estilizan! Pero es que además, vuelve la tendencia “animal print” al calzado, concretamente los estampados de leopardo que elevarán cualquier look básico o negro ¿Te atreves? 6. Guantes XL y medias de colores No hay nada más “glam” que unos guantes largos para acompañar cualquier vestido, pero es que además ¡son súper tendencia ahora mismo! En las tiendas los encontramos de efecto piel, de lana, de punto, con bordados y brillos, pero siempre XL. Y si además los acompañamos de unas medias de colores y unos zapatos de plataforma tenemos éxito asegurado. Y es que, por fin, podemos hacer hueco en nuestro armario a algo más que medias negras y añadir sin miedo a nuestros looks esta alegre y divertida opción que vestirá nuestras piernas este invierno. ¡No pasarás desapercibida, prometido!