Afortunadamente, ya casi nadie se escandalizada cuando oye a otra persona hablar sobre los beneficios de la masturbación o la frecuencia con lo que realiza esta actividad. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer en la conquista del placer propio, especialmente del femenino, siempre juzgado más severamente que el masculino.

Diversual nació con la idea de ayudar a normalizar la sexualidad y el uso de juguetes eróticos como algo natural y beneficioso. Esta comunidad, la más grande de habla hispana en Internet, ayuda a desterrar mitos sobre el orgasmo, la masturbación y la sexualidad y a que miles de personas compartan experiencias y resuelvan sus dudas.

Los diez beneficios de la masturbación más sorprendentes y saludables

En torno a la masturbación hay todavía mucho desconocimiento y prejuicio. Hay quienes no saben, por ejemplo, que este hábito cargado de ventajas te ayuda a quemar calorías, reducir el estrés o dormir mejor. Además, masturbarte te permite conocer mejor tus zonas erógenas e incrementar tu autoestima. ¿Conoces todos los beneficios de la masturbación?

¿Con qué puedo masturbarme? Las infinitas posibilidades del placer

Cada vez tenemos más información sobre sexo y vamos conociendo los beneficios de la masturbación. Aunque no siempre es rigurosa ni de calidad, debemos aprovechar esta situación a nuestro favor. Te damos algunas ideas para gozar el propio cuerpo, ¡sin culpas y con mucha diversión!

Masturbación manual. Un clásico que nunca falla. Puedes utilizar tus manos para darte placer de arriba abajo, con la técnica del sándwich, la estimulación del punto G, boca abajo, con las piernas cruzadas… Existen muchas técnicas de masturbación distintas y casi todas se centran en la estimulación del clítoris y la vagina, pero el límite, en realidad, está en tu propia imaginación.

Masturbación con juguetes sexuales: La masturbación acompañada multiplica el placer. Y no nos referimos precisamente a una pareja, sino a la cantidad de posibilidades que se abren cuando el que te acompaña es un juguete erótico. Los hay de todo tipo y para todas las situaciones. Los vibradores, por ejemplo, el clásico que nunca falla ya sea para disfrutar en soledad o para conseguir ese extra de estimulación cuando estás en pareja. Los succionadores estimulan el clítoris sin tocarlo, mediante una succión sutil y han conseguido enriquecer y revolucionar la vida sexual de muchas mujeres.

Las más avanzadas tienen también a su disposición vibradores dobles, dildos, plugs anales…todos ellos ideados para disfrutar de una estimulación doble mientras la mujer se masturba en solitario o en pareja. Hay un juguete sexual ideal para cada persona. Alienta tu curiosidad y entra en la web de Diversual para descubrir el tuyo.

Masturbación con lubricantes y aceites de masaje. El lubricante es el elemento fundamental para que todo fluya y vaya como la seda durante nuestra actividad sexual. Eso sí, es importante tener en cuenta que no todo sirve como lubricante. Mejor no tirar de remedios caseros como el aceite de oliva (provoca infecciones y obstruye los poros de la piel, además no son compatibles con los preservativos) ni aceite de coco (obstruye los poros y causa infecciones) ni crema hidratante (daña la flora vaginal y no lubrica). Lo más recomendable es acudir a lugares especializados como Diversual.com para garantizar que tus experiencias sexuales sean lo más placenteras y seguras posibles.

Masturbación con arneses sexuales: Dentro de la juguetería erótica, los arenes sexuales están entre los artículos más buscados. Estos complementos quedan perfectamente ajustados al cuerpo para poder ser utilizados como si de un pene real se tratase. Sea cual sea tu tipo de relación, lésbica, heterosexual... los arneses son una estupenda idea si lo que buscas son nuevas sensaciones.

Cinco malas ideas que ponen en peligro nuestro placer.

El poder de la imaginación es infinito, pero a veces incluso la innovación sexual tiene un límite. El sexo tiene que ser divertido, pero también seguro y hay cosas que es menor no probar. Además de la higiene y las posibles infecciones por bacterias, hay objetos que son peligrosos y pueden resultar difíciles de sacar, provocando lesiones internas.

Frutas y verduras. Por muy sugerente que pueda parecer la forma fálica de plátanos, calabacines o pepinos, estos tienen bacterias y pesticidas que pueden provocar infecciones graves.

Objetos con líquidos. Los botes de desodorante, por ejemplo, pueden estallar en cualquier momento provocando lesiones internas.

Objetos huecos como botellines, latas, vasos… pueden hacer el vacío a la hora de sacarlos o romperse en el interior, provocando cortes y heridas.

Objetos de madera. Además de gérmenes, la madera de palos de escoba, cucharas, morteros, etc… puede astillarse y causar lesiones graves.

Mangos de objetos cotidianos como cepillos de dientes, destornilladores, etc… debido a su uso habitual están cubiertos de gérmenes que provocan infecciones.

Mitos y verdades sobre la masturbación

Quizás seas de las personas que crean que los juguetes sexuales causan adicción. O de los que piensan que solo se masturban aquellos que no tiene pareja, como si esta práctica fuese tan solo un sustitutivo del sexo tradicional. ¿Sabías que el placer genera más placer y que las personas que se masturban con más frecuencia son aquellas que practican sexo de forma asidua? Entra en el concurso de mitos y verdades sobre la masturbación y descubre cuánto sabes realmente sobre sexo.

El cerebro es, probablemente, el mayor órgano sexual. Cuando recibe un estímulo que identifica como placentero, se activa una descarga de feniletilamina que desata la pasión. Esta descarga es la responsable de la excitación y de la producción de dopamina, el neurotransmisor relacionado con el placer. Así que ya sabes, todo empieza en la mente. ¡Abre la tuya y comienza a disfrutar de tu sexualidad cuándo, cómo y con quién quieras, sin juicio dañinos ni paralizantes!