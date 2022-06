Las vistas de la Serra GrossaUno de los mejores sitios para pasar una agradable mañana de invierno en Alicante, y que a nadie le pilla muy lejos, es subir la Serra Grossa. Es una ruta fácil tanto para nosotros como para ellos y una vez arriba las vistas tanto al mar, la ciudad y nuestras montañas son realmente fantásticas.

Ellos lo pasan en grande pues disponen de mucho espacio para correr libres, aunque si tu perro es escapista, siempre debes ir alerta o preparado con una buena cuerda de varios metros de longitud.

Cabo de las Huertas, paseando junto al mar

Cabo de las Huertas, paseando junto al marAlgo que a nosotros personalmente nos gusta también mucho y que ellas disfrutan cantidad es pasear por el Cabo. Las vistas al mar desde esos caminos son una maravilla y puedes apreciar el encanto de Alicante desde ellos. Son caminos fáciles y muy llevaderos para nuestras mascotas.

Parque canino de El Campello

Parque canino de El CampelloUno de los mejores parques a los que acudir con tu perro es el parque canino de El Campello, frente a su playa canina.

Es un parque seguro, con doble puerta, de césped, lugares de sombra y con muchos metros donde ellos están a gusto y pueden correr libres y tranquilos.

Parque Sergio Melgares, en San Juan Playa

Parque Sergio Melgares, en San Juan PlayaEl parque Sergio Melgares está en la zona del PAU V en la Playa de San Juan y dentro del mismo consta con una zona habilitada para perros.

Nosotros lo visitamos con frecuencia puesto que vivimos por la zona y ellas lo pasan en grande pero hay que reconocer que este espacio se queda pequeño y al ser de tierra nos vamos con los perros llenos de barro.

El Sergio Melgares es un parque al que se puede ir con el perro siempre que cumplas con las normas (debes recoger sus excrementos, ir atado, si es PPP que lleve bozal€) pero hay una zona junto a uno de sus lagos donde todo el mundo se reúne y las suelta para que jueguen.

Hay que decir que es una buena zona donde no se molesta a nadie puesto que el parque es enorme. Es de césped y no pierdes de vista al perro en ningún momento. Legalmente deberían soltarse en la zona que está habilitada pero es tan pequeña que es imposible que quepan todos y más en una zona en la que un gran porcentaje de los vecinos tiene can.

Sabemos que hace unos meses hubo en change.org una recogida de firmas en la que se pedia que se cambiara ubicación la zona habilitada a una con más espacio y con mejores condiciones y que además el parque entero tuviese horarios de paseo libre para mascotas.

Caleta dels Gossets, en Santa Pola

Caleta dels Gossets, en Santa PolaLa Caleta del Gossets se encuentra en el Cabo de Santa Pola y es fantástica. Esta playa ha sido premiada como mejor destino "Pet friendly" de 2018 en la Guia TravelGuau.

Es genial para ir en verano a que se refresquen con las altas temperaturas de la ciudad y además juegan con otros perros y lo pasan en grande.

Eventos con perros en la provincia

Eventos con perros en la provinciaHay que destacar que Alicante no es, todavía y desde nuestro punto de vista, una ciudad en la que a los dueños de los perros se nos den muchas facilidades.

Mientras que en otras ciudades de España pueden subir a autobús o al metro, en Alicante no pueden subir ni al Tram ni al autobús y tampoco se realizan muchas actividades en las que puedas acudir con ellos para pasearlo.

La actividad más reciente fue la I CAN WE RUN, a la que asistió mucha gente entusiasmada por tener algo tan chulo que hacer con su familia y su mascota.

El detalle de la bolsa del corredor perruna fue todo un acierto y guardamos un bonito recuerdo de este evento. Estamos deseando poder acudir a alguno más pronto.

Los perros al sol

Los perros al solLa provincia de Alicante cuenta con 218 Km de costa. No es, por tanto, de extrañar que tenga unas cuantas playas para perros.

Su extensa costa, repleta de playas, acantilados y sus bonitas ciudades costeras, entre ellas Denia, Jávea, Moraira, Calpe, Benidorm, Villajoyosa, Alicante, Santa Pola, Guardamar o Torrevieja, por citar algunas de las más importantes, lo han convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de toda Europa.

Las playas aptas para nuestras mascotas en la provincia de Alicante son:

- Cala del Xarco en Villajoyosa

- Playa Punta de Riu y Playa del Barranc en El Campello

- Playa de Agua Amarga en Alicante

- Caleta dels Gossets en Santa Pola

- Playa Escollera Norte en Dènia

- Playa Mar y Montaña en Altea

Dentro de poco también tendremos playas caninas en Elche, Benissa y Calp.