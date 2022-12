El mes de diciembre es sinónimo de celebración, de compartir y sobre todo de regalar. Seguramente, esta sea una de las partes más complicadas de la Navidad ¿qué regalos debo elegir?, cada año además surgen nuevas alternativas para sorprender a esa persona especial. Escoger el regalo perfecto para alguien puede ser una tarea complicada.

Por ello, desde INFORMACIÓN hemos recopilado una lista con diversidad de opciones para todos los gustos y de todos los precios. Regalos para los amantes de la cocina, lo último en tecnología y belleza, para aquellos que disfrutan cuidándose o para los más fit, entre otros.

Pack de cervezas personalizadas

Un regalo para los más cerveceros: un pack de cervezas personalizadas con mensajes divertidos. Incluye 6 botellines de cerveza personalizados con etiquetas con mensajes, 1 abrebotellas y 6 posavasos de corcho. Una idea de regalo personalizado para esa persona especial.

Tendréis 6 razones para compartir buenos momentos, risas y dejar un recuerdo para toda la vida.

25,95 euros, Amazon

Kit de elaboración de cerveza artesana con certificado ecológico

Regalo BIO y original. Con el kit Cervezanía ECO se puede elaborar cerveza artesana Pilsen Ale, una rubia aromatizada con lúpulo Saaz, a partir de materias primas con certificado ecológico. El kit Cervezanía contiene todo lo necesario para la elaboración de cerveza artesana en casa, tal como lo harías en una fábrica profesional. El regalo perfecto para los aficionados a la cerveza artesana, la cocina, las manualidades o el concepto DIY.

50,31 euros, Amazon

Sacacorchos eléctrico vino de Cecotec

¡Un fantástico accesorio para los amantes del vino! Diferente del clásico abridor de botellas de vino, con el automático abrelatas de vino, solo hay que pulsar un botón, se puede quitar el corcho en 6 segundos. Incluye un abridor de vino eléctrico, un tapón de vacío, un vertedor de vino y un corta cápsulas. El juego completo cumple con todas sus expectativas y es compatible con la mayoría de los tamaños de botellas de vino.

Este set completo complacerá a cualquier amante del vino. El diseño excepcional y el paquete de regalo de lujo pueden ser un regalo para cualquier ocasión.

34,99 euros, Amazon

Orejeras antiruido

Estos auriculares diadema son la solución para las personas que quieren bloquear los sonidos y dormirse con música sin molestar a su pareja.

Estos nuevos gadgets tecnológicos ofrecen una claridad perfecta en las notas altas, sin asperezas en las frecuencias bajas y altas, baja latencia y alta fidelidad. La banda para auriculares transmite sin problemas el sonido de relajación de su teléfono o tableta Bluetooth, y ayudan a conciliar el sueño. Los auriculares diadema son un detalle original e idóneo para el sueño, viajes aéreos, correr o hacer yoga.

14,99 euros Amazon

Buscador de objetos

Se acabó perder las llaves, el teléfono móvil o la cartera ¡regálaselo a esa persona tan despistada que conoces! Lo emparejas con el móvil y asunto resuelto. Tile ayuda a no perder la pista de las cosas. La forma aerodinámica de Tile Pro queda perfecto colgando en las llaves, mochilas o maletas y utilizando la aplicación gratuita puedes encontrarlas en un momento mediante el localizador Bluetooth.

34,99 euros, Amazon

Barras de luces con cámara

Estas barras de luz mejorarán la experiencia de juego, cine o música. Se sincronizan fácilmente con las imágenes y los sonidos emitidos por el televisor. Con una iluminación vibrante, 16 millones de colores y 12 modos preestablecidos. Crea el ambiente ideal para ver una película o jugar utilizando simples comandos de voz con Alexa o Google Assistant.

Se pueden elegir entre cuatro modos (Vivid, Rhythm, Strike, Vibrate), todos ellos estupendos para conciertos en directo, noches de karaoke o mundos de juego.

Con estas luces más coloridas, más inteligentes y más personalizables, se crea una experiencia extraordinaria en cualquier espacio ordinario.

82,99 euros, Amazon

Máquina de hacer palomitas

Una máquina para hacer palomitas sanas sin necesidad de añadir aceite o mantequilla a su preparación. Sistema de cocción mediante inyección de aire caliente, palomitas sanas para toda la familia. Se puede disfrutar del sabor natural de las palomitas o se puede innovar y probar a añadir otros sabores como chocolate, caramelo, queso, canela, mantequilla, una vez las palomitas estén hechas.

Diseño compacto, fácil de transportar y guardar gracias a sus piezas desmontables.

34,90 euros, Amazon

Masajeador shiatsu térmico 2 en 1

Un masajeador shiatsu ideal para los pies, desmontable para poder masajear otras zonas del cuerpo, con 8 cabezales rotativos y función de calor. Alivia los dolores o molestias de pies, tiene diseño ergonómico para adaptarse a todas las zonas y multiposición, que proporciona una agradable y relajante sensación de alivio, descanso y bienestar.

Y aunque esté diseñado para los pies, también se puede usar en otras partes del cuerpo gracias a que se desmonta.

55,99 euros, Curiosite

Caja de regalo con los 5 mejores cafés del mundo

Para los amantes del buen café y más gourmets esta caja de regalo con 5 cafés diferentes del mundo es la opción ideal.

Todos conocemos a un adicto al café, pero si además le gusta el café selecto, te recomendamos que le regales esta caja con 5 de los mejores cafés del mundo. Con cafés de 5 países muy cafeteros como son Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y Etiopía, los granos están certificados, son seleccionados de entre el 1% de los mejores cafés del mundo y tostados a mano en Dinamarca en micro tostadores artesanales.

14,85 euros, Curiosite

Masajeador facial antienvejecimiento

El masajeador facial antienvejecimiento Lift Contour Massager ofrece delicados momentos de relajación, está inspirado en técnicas faciales profesionales avanzadas para reducir los signos clave de la edad: ejerce una suave presión para drenar la piel y reducir la hinchazón, realiza un ligero masaje para estimular la producción de colágeno, elastina y aumentar la firmeza.

Este dispositivo antiedad avanzado, parte integral de tu rutina de belleza diaria, promete resultados inmediatos con una piel más radiante, poros reducidos y eliminación los signos de fatiga, para conseguir una piel más brillante.

179,95 euros, El Corte Inglés

Cámara instantánea Polaroid

Una cámara instantánea de estilo vintage pero con características súper novedosas. La nueva Polaroid Now+ controla la cámara a través de la aplicación de Polaroid, disponible en Google Play Store y en Apple Store.

Y dentro de ella se puede controlar el enfoque y la apertura del diafragma de la cámara fácilmente, usar el modo trípode para hacer fotos de cine, hacer fotografías con doble exposición, modo manual o la pintura con luz. La Polaroid Now+ es la cámara definitiva para los fotógrafos más vintage.

149,99 euros, Curiosite

Comba inalámbrica con pantalla digital

El regalo perfecto para los más deportistas. Esta comba inalámbrica no tiene cuerda. Solo hay que agarrar los dos extremos, y saltar moviendo las manos en círculos. La ventaja es que no hay que preocuparse por dejar espacio para no romper nada de lo que hay a tu alrededor.

Aunque si prefieres saltar a la comba de forma tradicional, el producto incluye una cuerda que se le puede poner. Además, también mide el rendimiento del ejercicio con su pantalla digital. Monitoriza todos los movimientos, y puedes saber cuánto tiempo has estado saltando, cuántos saltos has dado, las calorías que has quemado y un velocímetro.

19,95 euros, Curiosite

Kit para hacer quesos veganos

Es un maravilloso regalo para veganos, personas con intolerancia a la lactosa y todos aquellos que buscan nuevas experiencias gastronómicas. Un kit para preparar en casa tus propios quesos veganos con ingredientes 100% vegetales, con un sabor y una textura especial.

Tendrás la plena seguridad de que los quesos que tú prepares solo contienen ingredientes 100% vegetales y no son «sustitutos», sino una nueva forma de alimentación que aumenta las oportunidades para elegir y una opción para veganos y personas con intolerancia a la lactosa. Incluye un librito con instrucciones muy completo en el que se explican todas las fases del proceso, los ingredientes necesarios y un recetario con elaboraciones tan deliciosas como ricotta de almendras, labneh de soja, parmesano vegano, requesón de anacardos o noqueso cheddar fundente

19,95 euros, Curiosite

Máquina de gofres con forma de Tetris

Un verdadero fan de Tetris y de los juegos arcade flipará con este original regalo. Con esta máquina de gofres con forma de tetris los desayunos serán más divertidos y retros. Los gofres tienen las formas típicas de los tetriminios, o lo que es lo mismo, las piezas del Tetris. Para darle más realismo se puede usar colorante alimentario y hacer piezas de diferentes colores.

37,95 euros, Curiosite