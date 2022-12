Hay diferentes formas de vivir la Navidad y por tanto, también diferentes maneras de decorar tu hogar en esta época del año tan especial. Por ello, te mostramos los imprescindibles de la temporada y te damos las claves para triunfar con una decoración llena de magia.

Navidad tradicional, una apuesta segura

El gran protagonista para este 2022 será el estilo tradicional, con tonos rojos, verdes y dorados principalmente. Es uno de los estilos decorativos que no pasa de moda, que nos transporta a esa Navidad de cuando éramos pequeños

En primer lugar, el árbol debe ser frondoso, de tono verde oscuro y, en algunos casos, con pequeños acentos que nos recuerdan el blanco de la nieve. Este tipo de decoración toma como referencia el estilo rústico del norte de Europa, el cual simula lo más naturalmente posible el clásico abeto de navidad. Para decorar el árbol se utilizan bolas en colores clásicos, trineos o bastoncillos de caramelo.

Y para inundar la casa del ambiente navideño también puedes añadir lazos, adornos colgantes, espumillón, estrellas, guirnaldas e incluso velas. Además, las coronas son un adorno muy polivalente que se han convertido en esencial para llenar del espíritu festivo toda la casa.

El estilo tradicional nunca pasa de moda y siempre tiene un encanto único. ¡Una apuesta segura!

Navidad rosa, la más rompedora

Esta temporada navideña puedes optar por una decoración elegante y chic. El rosa puede ser el color de la Navidad, y puedes acompañarlo de toques dorados o plateados. Este color estaría muy en línea con el conocido estilo romántico, que busca el equilibrio justo entre naturalidad, sencillez y sofisticación.

Se trata de una tendencia que se aleja de los tonos y formas tradicionales para lograr una decoración navideña dulce y delicada donde predominan las formas redondeadas y la delicadeza del cristal.

El rosa palo es perfecto para llamar la atención de manera discreta en el árbol de Navidad y en la mesa navideña. Puedes decorar el resto de la casa con adornos como flores decorativas o guirnaldas de luz y recrearás un ambiente de cuento de hadas.

Navidad sostenible

Cada vez estamos más concienciados con el medio ambiente y por ello, cada vez más hogares eligen decorar la casa con productos reciclados. Este año te proponemos una decoración navideña sostenible, un modo de hacer más eco las fiestas.Este año únete al movimiento eco-responsable. Los adornos naturales, como la madera, las hojas y las piñas, aportan un toque auténtico y vegetal a la decoración.

Podrás elegir árboles de madera reciclados, adornos realizados con flores secos y todo lo necesario para montar la mesa navideña de forma acogedora y más consciente. Otra idea puede ser sustituir las luces por velas naturales aromáticas de inspiración cítrica. Y en la mesa, apostar por vajillas de vidrio reciclado y piezas de cerámica de cristal o barro moteado.

Además, de todos los desperdicios que generamos, muchos de ellos se pueden usar como decoración navideña si le echamos un poco de imaginación. El movimiento DIY (do it yourself, hazlo tú mismo) ha llegado con fuerza y para quedarse en el sector de la decoración y como no podía ser de otra forma también en la temporada navideña. Podrás crear tus propias piezas decorativas únicas y personalizadas. Y además se pueden hacer en familia.

Navidad teñida de rojo y blanco

La tendencia mágica es un clásico con toques renovados. Lazos, bolas, casitas, ciervos, renos, setas, pájaros, piñas, luces o figuras navideñas son algunos de los adornos que predominan. Por otro lado, los simpáticos muñecos como renos y diferentes versiones de Papá Noel serán los complementos perfectos para tu decoración y llenarán de color y alegría cada rincón.

La tendencia Mágica no olvida la esencia tradicional de una Navidad decorada en color rojo. Por ello, tu árbol debe respirar tonos rojos y blancos con algún destello metalizado, y por supuesto, las bolas no pueden faltar con modelos lisos o estampados.

Iluminación navideña

¿Qué es una Navidad sin luces? La iluminación es una parte esencial en la decoración de Navidad.

Cada vez hay más propuestas de luces diferentes, la iluminación ayuda a generar el acogedor ambiente que buscamos. Puedes encontrar diseños muy bonitos y originales para personalizar tus espacios. Solo tendrás que decidir si quieres corazones, estrellas, copos de nieve y si van a ser de led o con pilas.