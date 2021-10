Un grupo de astrónomos ha logrado describir la danza de un joven sistema de estrellas gemelas denominado XZ Tauri, creando una animación a partir de tres años de observaciones con el Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA). Esta primera descripción y animación de estrellas gemelas arroja nueva luz sobre los orígenes de los sistemas binarios y los planetas que se formarán a su alrededor.

XZ Tauri posee dos estrellas orbitando entre sí a unos 6 mil millones de kilómetros de distancia, casi la misma extensión que separa a Plutón del Sol. Se localiza en la Constelación de Tauro, una de las constelaciones con registros más antiguos, ya que numerosos pueblos fijaron su atención en ella.

Los investigadores utilizaron ALMA para intentar describir este sistema binario, empleando al mismo tiempo técnicas de animaciones radioastronómicas en lugar de imágenes convencionales. Tomaron los datos del joven sistema de estrellas gemelas que fueron registrados durante tres años: 2015, 2016 y 2017.

Según una nota de prensa, el principal objetivo de los científicos es determinar cómo se forman los planetas alrededor de esta clase de sistemas binarios. Aunque el Sistema Solar que nos cobija posee una única estrella, los astrónomos sostienen que existe una gran cantidad de estrellas gemelas en el universo, que orbitan entre sí constituyendo un mismo sistema.

Formación de planetas alrededor de estrellas gemelas

En la juventud de esta clase de formaciones, cada estrella está rodeada por un disco protoplanetario, compuesto de gas molecular y polvo. Se sabe que esta clase de discos son el sitio donde se produce la formación de planetas. Es así que en estudios previos se han detectado distintos exoplanetas asociados con estrellas binarias: sin embargo, sigue siendo un misterio para los especialistas cómo se forman los discos en los sistemas estelares binarios y, al mismo tiempo, como nacen los planetas a partir de ellos.

De esta forma, los astrónomos creen que para comprender en profundidad la formación de planetas en estos sistemas de estrellas gemelas es clave llegar a determinar con precisión el movimiento orbital de cada una de las estrellas, como así también la inclinación de los discos protoplanetarios que las acompañan.

Según las teorías desarrolladas acerca del tema, si los planos orbitales de las estrellas y sus discos planetarios no coinciden se estaría indicando que los sistemas binarios se han conformado a partir de la fragmentación de enormes nubes moleculares, debido a violentas turbulencias en el espacio profundo. Precisamente, este parece ser el caso de XZ Tauri: las estrellas que lo integran orbitan en un plano diferente al de los discos protoplanetarios, y además cada disco se muestra inclinado con respecto al otro.

Órbitas precisas

Aunque en observaciones previas con ALMA se habían descubierto ejemplos de estrellas gemelas estrellas gemelascon discos protoplanetarios inclinados entre sí, el estudio recientemente publicado en Astrophysical Journal marca la primera ocasión en la que se logra aclarar el movimiento orbital de un sistema binario.

Además de confirmar que el sistema XZ Tauri se formó a partir de la fragmentación de gigantescas nubes moleculares, la investigación abre un nuevo camino para profundizar en esta clase de formaciones, un sendero de estudio que podría verse potenciado con la llegada de nuevos instrumentos y tecnologías de avanzada en los próximos años.

Referencia

Misaligned Circumstellar Disks and Orbital Motion of the Young Binary XZ Tau. Takanori Ichikawa et al. Astrophysical Journal (2021).DOI:https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac0dc3

Foto de portada: recreación artística del joven sistema binario XZ Tau. Las dos estrellas del sistema tienen cada una un disco protoplanetario a su alrededor, que está inclinado con respecto al otro. Ambas estrellas orbitan en un plano diferente al de cada disco. Crédito: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO).

Video y podcast: editados por Pablo Javier Piacente en base a elementos y fuentes libres de derechos de autor. Créditos imágenes video: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / WikiImages, Gerd Altmann y monicore en Pixabay.

Música video y podcast: dhineshlhmm en Pixabay.