09La confirmación de la existencia de un lago helado que llenó al cráter Jezero en Marte, en un lejano pasado de enormes inundaciones, y haber verificado que una erupción volcánica hace unos 2 mil millones de años cambió el paisaje de la Luna, modifican fuertemente las concepciones establecidas sobre la historia del planeta rojo y de nuestro satélite natural. Son solamente algunos de los descubrimientos que en los próximos años prometen arrojar luz sobre la historia oculta de Marte y la Luna.

Según un artículo publicado en Scientific American, nuevos resultados de la misión que llevó al rover Perseverance de la NASA a Marte revelan que el cráter Jezero posee una dinámica historia hidrológica, absolutamente oculta hasta el momento. De acuerdo a las conclusiones de los científicos, la historia marciana no oscilaría entre dos períodos totalmente opuestos como pensamos hasta hoy.

Cambios abruptos y grandes inundaciones

Marte no tuvo un pasado repleto de agua y paisajes idílicos de lagos y ríos que, abruptamente, derivaron en el desierto que hoy conocemos. Al igual que la Tierra, atravesó períodos de cambio permanente y etapas complejas que no pueden explicarse contraponiendo dos momentos dicotómicos.

Ahora, el análisis de los datos aportados por el rover Perseverance demuestran que hace alrededor de 3600 millones de años un río fluyó hacia la región del cráter Jezero, a velocidades de varios metros por segundo. El agua alimentó un lago que llenó el cráter, de 45 kilómetros de ancho y hasta profundidades de 100 metros en algunos sectores.

Según los especialistas, la zona albergó un antiguo delta de un río y un sistema de lagos nutridos por el agua, que fluyó violentamente e incluso arrastró rocas y otros escombros a grandes distancias. Se trató de cambios repentinos originados por fuertes inundaciones, cuyo origen aún no puede confirmarse.

Este fenómeno extremo produjo que cráteres, cañones y otros accidentes geográficos fueran esculpidos con una inusual rapidez en Marte: en vez de decenas o cientos de miles de años, se habrían creado en semanas, meses o quizás algunos años.

Por otro lado, los investigadores creen que la región posee sedimentos en excelente estado de conservación que, a futuro, podrían ser una de las mejores ubicaciones para buscar evidencia de vida pasada en Marte.

Tema relacionado: Descubren huellas de cráteres casi invisibles en la Luna.

La Luna volcánica

En tanto, muestras de rocas lunares aportadas por la sonda Chang’e 5 de China demuestran que la lava fluyó en la Luna hace aproximadamente 2000 millones de años. Tal como se explica en un comunicado, las primeras muestras de nuestro satélite en regresar a la Tierra en más de 40 años estarían indicando que existió vulcanismo en la Luna durante mucho más tiempo de lo pensado hasta hoy.

La misión china trajo casi 2 kilogramos de rocas y polvo de la zona conocida como Oceanus Procellarum, o el Océano de las Tormentas, que se formó a partir de lava solidificada después de una antigua erupción volcánica. Todo indica que la presencia de elementos productores de calor, como potasio, torio y uranio, podrían haber favorecido una actividad magmática prolongada en ese sector de la Luna.

Sin embargo, aún se requieren explicaciones alternativas para la longevidad del magmatismo lunar: en otras palabras, los investigadores buscarán determinar a futuro cómo y por qué la Luna mantuvo por más tiempo sus volcanes activos, además de descubrir el impacto de este fenómeno en la historia geológica del satélite.

Foto de portada: imagen del lugar de aterrizaje de Chang’e 5 en la Luna. Crédito: Centro de Ingeniería Espacial y Exploración Lunar CNSA.