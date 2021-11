Investigadores de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, han desarrollado mapas corporales que reflejan las experiencias que viven las personas con cuadros de psicosis durante los episodios de alucinaciones. Los sentimientos se localizaron en áreas específicas del cuerpo e incluso en la totalidad del mismo, involucrando emociones como la confusión, el miedo y la frustración.

La psicosis y las alucinaciones

La psicosis es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por una desconexión de la realidad. Esta patología puede ser el resultado de un trastorno psiquiátrico, como en el caso de la esquizofrenia. Sin embargo, también puede estar motivada por el impacto negativo en la salud de drogas u otras sustancias.

Los síntomas habituales de la psicosis incluyen episodios de delirios y alucinaciones, incoherencia al hablar o nerviosismo excesivo. Generalmente, la persona que sufre esta afección no suele ser consciente de su comportamiento. Hasta el momento, los tratamientos que se desarrollan para intentar apaciguar o revertir estos cuadros combinan medicamentos con terapia psicológica.

En tanto, las alucinaciones son falsas percepciones de los objetos o acontecimientos, siendo manifestaciones de naturaleza sensorial. En otras palabras, marcan que una persona viva como real algo que en verdad no lo es. Según una nota de prensa, el nuevo estudio publicado recientemente en EClinicalMedicine es el primero en crear mapas corporales que reflejan las sensaciones vividas por los pacientes de psicosis.

En el cuerpo y más allá

Además de identificar las experiencias alucinatorias con partes específicas del cuerpo, que en muchos casos se repitieron y en otros marcaron características individuales en cada participante de la investigación, los mapas también reflejaron sensaciones que involucraban a la totalidad del cuerpo del voluntario durante las alucinaciones, e incluso al denominado espacio peripersonal.

En términos generales, el espacio peripersonal es concebido en psicología como aquella zona que establece el margen de seguridad entre nuestro cuerpo y el resto del mundo. Básicamente, estaría representado por el área contigua a nuestro cuerpo, como si se tratara de un «escudo protector» que nos rodea. Al parecer, las alucinaciones también pueden involucrar a esta región «límite» de la experiencia personal.

Tema relacionado: Ratones con alucinaciones arrojan luz sobre la psicosis.

Una experiencia multisensorial

Un punto crucial que aclara esta nueva investigación es que las alucinaciones se caracterizan por numerosos sentimientos que surgen en simultáneo, incluyendo características multisensoriales, emocionales y corporales. En otras palabras, la alucinación es un fenómeno integral que involucra a todos los sentidos, y no únicamente a experiencias visuales, auditivas o táctiles por separado.

En el mismo sentido, los afectados viven una «encarnación» de las alucinaciones, habitualmente como un primer episodio de psicosis. Esto significa que relacionan sentimientos como el miedo, producidos durante los episodios alucinatorios, con dolores o manifestaciones concretas en su cuerpo.

Los científicos concluyeron que los resultados de este estudio pueden contribuir a importantes avances en la comprensión de las alucinaciones, y sobre cómo se puede ayudar a las personas que las experimentan. Los 42 mapas creados a partir de las experiencias de los voluntarios constituyen así un punto de inflexión, profundizando en el abordaje científico de estos fenómenos.

Referencia

The feeling, embodiment and emotion of hallucinations in first episode psychosis: A prospective phenomenological visual-ecological study using novel multimodal unusual sensory experience (MUSE) maps. Katie Melvin, Jon Crossley, DClinPsy and John Cromby. EClinicalMedicine (2021).DOI:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101153

Foto: las alucinaciones están directamente relacionadas con los cuadros de psicosis, al marcar un alejamiento de la realidad, pero un nuevo estudio demuestra que son experiencias multisensoriales que impactan en el cuerpo de las personas e incluso en el llamado «espacio peripersonal», que se manifiesta como la percepción de una zona de protección extendida en el contorno corporal. Crédito: Sergio Cerrato – Italia en Pixabay.