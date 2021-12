Investigadores del Imperial College de Londres y de la Universidad de Oxford han desarrollado un sitio web único para explorar toda la vida en la Tierra y su historia evolutiva: integra las conexiones entre 2,2 millones de especies vivas. El explorador incluye imágenes de más de 85.000 especies e informa sobre su vulnerabilidad a la extinción, en un claro mensaje que expresa hasta qué punto la biodiversidad está amenazada.

El explorador OneZoom es lo más parecido a descubrir de una sola vez a todas las especies conocidas por la ciencia: un verdadero árbol de la vida en la Tierra. De acuerdo a una nota de prensa, el Dr. James Rosindell y el Dr. Yan Wong, creadores e impulsores del proyecto, se han concentrado especialmente en que el árbol digital sea fácil de explorar para todos, tanto desde su funcionalidad como con respecto al ordenamiento de la información.

En consecuencia, la web se divide en tres secciones básicas, según el objetivo del visitante: para un uso científico, para un uso educativo y para el público en general. Al acceder al buscador de especies, se ingresa al área de relaciones de la especie seleccionada, apreciando su conexión con otras e integrando además los datos de la información disponible en Wikipedia. Debido a las funcionalidades que ofrece en un único portal, los investigadores lo bautizaron como “el Google Earth de la biología”.

Un árbol completo y funcional

El resultado de los esfuerzos realizados para lograr una exploración y visualización fluida de toda la información disponible, incluyendo imágenes y metadatos, permite un acceso sencillo y ágil en toda clase de dispositivos, hasta en móviles relativamente antiguos. Los científicos expusieron sus conclusiones sobre el trabajo realizado en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Methods in Ecology and Evolution.

Vale destacar que el portal está configurado para funcionar con pantallas táctiles y ordenadores, pero además los desarrolladores han logrado que las funciones de la web puedan ser aprovechadas mediante un software de descarga gratuita, destinado a organizaciones educativas como museos o parques temáticos. De esta manera, las entidades puedan integrar la información disponible en el árbol de la vida virtual en una amplia variedad de exposiciones o muestras interactivas.

A lo largo de 10 años de trabajo, el sitio web ha atraído a casi 1,5 millones de usuarios en línea y está respaldado al mismo tiempo por un novedoso plan de sostenibilidad a largo plazo: las secciones de cada especie pueden ser auspiciadas o patrocinadas, y además OneZoom se ha transformado en una organización sin fines de lucro, destinada a potenciar y difundir el proyecto mediante otras acciones e iniciativas relacionadas.

Una oportunidad para pensar

Es importante resaltar que los espacios que corresponden a cada especie en el árbol se han codificado por colores, dependiendo de su riesgo de extinción. El verde representa a las especies no amenazadas, el rojo para aquellas que se encuentran amenazadas y el negro para las extintas recientemente.

Sin embargo, la mayoría de los espacios se han catalogado como grises: esto significa que no existe suficiente información científica sobre el grado de amenaza que afronta la especie. Tanto el porcentaje de especies amenazadas, como la gran cantidad de formas de vida que no han sido estudiadas o analizadas en función de las amenazas que afrontan, marcan claramente que el árbol de la vida en Internet puede servir para concientizar sobre el gran peligro que enfrenta la humanidad, al poner en riesgo la biodiversidadponer en riesgo la biodiversidad en el planeta.

Referencia

Dynamic visualisation of million-tip trees: The OneZoom project. Yan Wong and James Rosindell. Methods in Ecology and Evolution (2021). DOI:https://doi.org/10.1111/2041-210X.13766

Video: Imperial College London / YouTube.

Foto: OneZoom.