Investigadores suizos han analizado en profundidad la riqueza de los muqarnas de la Alhambra de Granada y revelado la complejidad de estas bóvedas ornamentadas, propias de la arquitectura islámica.

Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza han revelado gracias a una minuciosa investigación la riqueza y complejidad de las muqarnas de la Alhambra. Los resultados de esta investigación se publican en la revista Muqarnas.

Estos elementos típicos de la arquitectura islámica son poco conocidos por los arquitectos, y los escasos datos sobre ellos se han simplificado con el tiempo.

La nueva investigación ayudará a mejorar y garantizar la sostenibilidad de la Alhambra, destacan los autores de esta investigación en un comunicado.

Añaden que este estudio ancla firmemente las maravillas de la Alhambra en el patrimonio mundial.

Para que un edificio sea restaurado, reconstruido o mantenido adecuadamente, su arquitectura y técnicas de construcción deben entenderse y documentarse, añaden.

Esto es aún más cierto para los monumentos históricos con una arquitectura única, como el Conjunto Palaciego de la Alhambra de Granada, precisan.

Muqarnas

Ignacio Ferrer Pérez-Blanco y Marie-Pierre Zufferey, del Laboratorio de Cultura Digital del Proyecto Arquitectónico (CNPA) centraron su investigación en un elemento central de la Alhambra: las muqarnas, una forma de bóveda ornamentada propia de la arquitectura islámica.

Estos motivos ornamentales se componen de decenas de pequeñas piezas de diferentes formas, tridimensionales, dando lugar a una potencial infinidad de combinaciones finales.

Usados ​​ya en el siglo IX, los muqarnas se pueden admirar desde Sicilia hasta Irán, pasando por Marruecos, Siria, Irak o Egipto, así como en la Alhambra de Granada.

Digitalizar monumentos

A pesar de su frecuencia, la complejidad de las composiciones de muqarnas está poco documentada, advierten los investigadores.

Destacan también que, para conocer las formas empleadas, las proporciones o los perfiles utilizados, debemos ahondar en dos manuscritos del siglo XVII (Fray Andrés de San Miguel y Diego López de Arenas), así como en un estudio de 1842.

Sin embargo, la comprensión y la documentación de los edificios es fundamental para su conservación. “Piense en la destrucción de la ciudad de Palmira en Siria”, indica Bernard Cache, profesor de ENAC y jefe del Laboratorio CNPA. "Solo se pueden reconstruir monumentos digitalizados, añade.

Ignacio Ferrer Pérez-Blanco señala que, en el caso de la Alhambra, este conjunto de palacios está construido en una zona sísmica más alta de España.

Tecnologías digitales

Para comprender los pasos y los datos necesarios para construir muqarnas, los investigadores compararon la información proporcionada por los dos tratados del siglo XVII entre sí, y luego con cinco capiteles de muqarnas en la Alhambra.

Primero recolectaron los datos en el sitio, "fotografiando" los muqarnas usando un escáner 3D, luego crearon sus reconstrucciones digitales a partir de fotogrametría.

Finalmente, grabaron cuatro de esos ejemplos en piedra, basándose en esos datos, para probar diferentes enfoques.

“Esta etapa fue fundamental para conocer todas las fases, los problemas geométricos encontrados y llegar al resultado final”, dice Ignacio Ferrer Pérez-Blanco.

Complejidad inesperada

Luego compararon sus resultados con los manuscritos. Descubrieron que la información a veces es falsa, parcialmente correcta o incompleta.

“Encontramos 16 formas tridimensionales diferentes en estos capiteles, mientras que siete normalmente se consideran suficientes, así como una pieza asimétrica aún no descrita”, dice el científico.

Por lo tanto, los investigadores necesitaron el doble de formas diferentes y otras proporciones para llegar al resultado final.

Referencia para el futuro

Estos cinco capiteles constituyen una muestra frente a decenas de otras composiciones de muqarnas de la Alhambra con miles de piezas, como las cúpulas del Salón de Embajadores o el Salón de las Dos Hermanas.

Además de arrojar luz sobre la complejidad de los muqarnas y documentar los elementos del patrimonio arquitectónico, su trabajo también ha permitido digitalizar nuevos datos y hacerlos accesibles para futuras investigaciones.

Tanto los resultados obtenidos como la metodología seguida en este estudio servirán de base para otras composiciones más complejas, y avanzar en la comprensión del lenguaje formal de la Alhambra y los muqarnas occidentales.

Referencia

Sculpted Muqarnas: The Five Capitals in the Alhambra as a Case Study for the Proportions of Western Profiles. Ignacio Ferrer Pérez-Blanco and Marie-Pierre Zufferey. Muqarnas Online, 38(1), 357-399. DOI:https://doi.org/10.1163/22118993-00381P12