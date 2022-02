Una extraña estructura en forma de flor fue detectada por el rover Curiosity en Marte. Aunque su forma puede engañar al observador, este objeto es en realidad una formación mineral, con estructuras delicadas formadas por la precipitación mineral del agua.

El equipo científico del rover Curiosity de la NASA obtuvo hace pocos días una imagen de una sugerente estructura similar a una flor en el planeta rojo. No se trata en realidad de algún tipo de característica orgánica presente en la superficie marciana, sino de una formación creada a partir de la acumulación de distintos minerales.

Según indicaron los especialistas que forman parte de la misión de la agencia espacial estadounidense en uno de sus espacios oficiales en las redes sociales, la característica apreciada por el rover a principios de la semana pasada fue denominada “Blackthorn Salt”. Los investigadores utilizaron un avanzado instrumento llamado MAHLI (Mars Hand Lens Imager) para tomar estas imágenes de primer plano de la estructura mineral.

La cámara empleada en este descubrimiento es una versión adaptada para el rover de una lente manual de aumento, que los geólogos suelen emplear en sus exploraciones en campo. Los registros obtenidos por MAHLI permiten revelar los minerales y las texturas de las superficies rocosas.

Cristales tridimensionales en forma de flor

De acuerdo a un artículo publicado en Universe Today, las extrañas formaciones corresponden a grupos de cristales tridimensionales, probablemente hechos de una combinación de minerales. Según confirmó en Twitter la científica adjunta del proyecto Curiosity, Abigail Fraeman, se trataría de diminutas y sutiles estructuras que se desarrollaron debido a la precipitación mineral del agua.

La especialista también indicó que otras formaciones similares ya se habían apreciado anteriormente en Marte: en ese momento, se determinó que estaban hechas de sales llamadas sulfatos. En 2008, el Spirit Rover captó imágenes de una estructura semejante a la registrada por el rover Curiosity, cerca de la formación rocosa Home Plate en el cráter Gusev. La formación observada correspondía a rocas ricas en sílice con forma de "coliflor", debido a sus protuberancias nudosas. Incluso el propio Curiosity encontró otro objeto similar a una flor en 2013.

Resistencia a la erosión

En un estudio científico presentado en 2015, en una conferencia sobre ciencias planetarias en la NASA, un grupo de investigadores caracterizó a estas estructuras minerales como “grupos de cristales diagenéticos”. El término diagenético hace referencia a la recombinación o reordenamiento de minerales, el fenómeno que haría posible la conformación de estos objetos y su presencia en la superficie de Marte.

Las investigaciones previas indicarían que las estructuras como la “flor” descubierta por el rover Curiosity se encuentran incrustadas en principio dentro de una roca en Marte, que se erosiona con el tiempo y de esta forma hace posible la aparición de la figura. Sin embargo, los grupos de minerales que conforman a la estructura hoy visible parecen ser resistentes a la erosión.

En la investigación de 2015, los especialistas sostienen que la distribución y estructura de características diagenéticas inusuales que fueron apreciadas entonces en el área de Pahrump, en Marte, consisten básicamente en grupos de cristales y dendritas que poseen una gran resistencia a la erosión, con respecto a la roca huésped.

Las figuras como esta estructura mineral con forma vegetal fueron denominadas también como “concreciones”, como por ejemplo cuando el rover Opportunity, que estuvo activo en el planeta Marte desde 2004 hasta 2018, observó inusuales características que recibieron el apodo de "arándanos", porque eran pequeñas y redondas.

Referencia

Diagenetic Crystal Clusters and Dendrites, Lower Mount Sharp, Gale Crater. Kah, L. C. et al. Lunar and Planetary Science Conference, NASA (2015).