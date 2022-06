La capacidad de hacer juicios morales y de actuar de acuerdo con ellos está presente en bebés de ocho meses, por lo que esa capacidad formaría parte de la naturaleza y no sería algo aprendido a lo largo de la vida. El debate sobre el origen de la moralidad sigue abierto.

Investigadores de Japón han descubierto que los niños pequeños pueden hacer juicios morales y actuar de acuerdo con ellos, arrojando luz sobre el origen de la moralidad.

En un estudio publicado recientemente en Nature Human Behavior, los investigadores revelaron que los bebés de ocho meses pueden castigar el comportamiento antisocial exhibido por un tercero. Por lo tanto, la motivación que impulsa el castigo puede ser intrínseca en lugar de aprendida, concluyen los científicos.

El castigo del comportamiento antisocial se encuentra solo en humanos y es universal en todas las culturas. Sin embargo, el desarrollo del comportamiento moral no se comprende bien.

Además, resulta muy difícil examinar en los bebés el mecanismo de la toma de decisiones y el así denominado Sentido de Agencia (SA), que señala la conciencia subjetiva de estar realizando y controlando las propias acciones volitivas en el mundo.

Nuevo paradigma de investigación

Esto es lo que investigadores de la Universidad de Osaka, en colaboración con la Universidad de Mujeres de Otsuma, los Laboratorios de Ciencias de la Comunicación NTT y la Universidad de Tokio, analizaron en el su estudio.

Para abordar este problema, los investigadores desarrollaron un nuevo paradigma de investigación. Primero, familiarizaron a los bebés con un sistema informático en el que se mostraban animaciones en una pantalla.

Los bebés podían controlar las acciones en la pantalla utilizando un sistema de seguimiento de la mirada, de modo que mirar un objeto durante un período de tiempo suficiente conducía a la destrucción del objeto.

Luego, los investigadores mostraron un video en el que un agente geométrico parecía "herir" a otro agente geométrico y observaron si los bebés "castigaban" al agente geométrico antisocial mirándolo.

¡Sorpresa!

Los resultados fueron sorprendentes: los bebés preverbales optaron por castigar al agresor antisocial aumentando su mirada hacia el agresor, señalan los investigadores.

Para verificar sus hallazgos, los investigadores realizaron tres experimentos de control, con la finalidad de excluir interpretaciones alternativas de los comportamientos de mirada de los bebés.

Este nuevo paradigma para estudiar la toma de decisiones en un contexto social podría ser un punto de inflexión importante en la investigación cognitiva infantil, destacan los investigadores.

En particular, si bien muchas investigaciones previas sobre la cognición infantil han utilizado observaciones de terceros y, por lo tanto, examinaron las respuestas pasivas a los eventos, el paradigma de la mirada permite la observación de la toma de decisiones activa en los bebés.

Debate antiguo

Por lo tanto, este modelo de investigación puede ser útil para descubrir información adicional sobre las habilidades cognitivas en bebés preverbales.

Durante siglos, filósofos y teólogos se han ocupado de las cuestiones relativas a los valores morales, pero diversos científicos, como el el famoso físico británico Stephen Hawking, ya no quieren seguir cediendo este territorio a la religión o a la filosofía.

En los últimos tiempos, disciplinas científicas como la cosmología, la biología evolutiva o la neurociencia, están afrontando las preguntas más profundas acerca de nuestra existencia. Incluso el alma y la consciencia se encuentran bajo escrutinio científico. También lo están el sentido de moralidad o el libre albedrío.

Diversos científicos postulan incluso la existencia de una facultad moral innata en el ser humano, aunque no se ha llegado nunca a una conclusión definitiva. El nuevo estudio realiza una aportación significativa, tal como explica el autor principal del estudio, Yasuhiro Kanakogi, en un comunicado de la Universidad de Osaka.

Cuestión abierta

“La moralidad es una parte importante pero misteriosa de lo que nos hace humanos… La observación de este comportamiento en niños muy pequeños indica que los humanos pueden haber adquirido tendencias conductuales hacia el comportamiento moral durante el curso de la evolución", dice Kanakogi. "Específicamente, el castigo del comportamiento antisocial puede haber evolucionado como un elemento importante de la cooperación humana", concluye.

No es una conclusión unánime: por poner un ejemplo, Jesse J. Prinz, profesor de filosofía y director del Comité de Estudios Interdisciplinarios de Ciencias del Graduate Center de la City University of New York, piensa que la moral es, en realidad, el subproducto de otras facultades humanas en interacción con las exigencias del entorno social. No sería, por tanto, innata.

El biólogo E. O. Wilson, por su parte, señala que los principios morales pueden ser analizados objetivamente a partir del estudio de la evolución cultural y biológica de nuestra especie.

El debate sobre si nacemos o no con una brújula moral sigue abierto.

Referencia

Third-party punishment by preverbal infants. Yasuhiro Kanakogi et al. Nature Human Behaviour (2022). DOI:https://doi.org/10.1038/s41562-022-01354-2