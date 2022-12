La ciencia ha descrito por primera vez el clítoris de las serpientes, que cambia de tamaño y forma según las diferentes especies. Se ha comprobado que cumple una función reproductiva, pero no si estos reptiles experimentan placer durante la cópula. Aunque se supone que sí.

Una investigación desarrollada en las universidades La Trobe y Adelaida, ambas en Australia, en la que también ha participado el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, ha descrito por primera vez el clítoris de las serpientes.

Este descubrimiento llena un vacío importante en la literatura científica sobre los genitales femeninos de los reptiles porque, en todo el reino animal, los genitales femeninos se han pasado por alto en comparación con los masculinos, destacan las autoras de esta investigación.

A Nadie se le había ocurrido antes investigar más a fondo los genitales femeninos de las serpientes, destaca la investigadora Jenna Crowe-Riddell en un comunicado, lo que no sorprende demasiado sabiendo que no fue hasta finales de la década de 1990 que la primera mujer uróloga de Australia, Helen O'Connell, describió con precisión por primera vez la anatomía completa del clítoris humano.

Hemiclítoris o pseudoclítoris

Este equipo de científicas utilizó técnicas de bioimagen y disección para examinar células de nueve especies de serpiente y descubrió glóbulos rojos y nervios que son consistentes con el tejido eréctil, todas las características de un clítoris funcional llamado hemiclítoris o pseudoclítoris.

Aunque no es homólogo al clítoris de los mamíferos, por su posición y función el hemiclítoris de las serpientes se ha asimilado a su equivalente en los mamíferos.

El hemiclítoris es un órgano sexual que provoca la excitación de las serpientes hembra durante el cortejo y permite la sintonía con el macho para la cópula y posterior fecundación de la célula sexual femenina.

Primicia científica

Del clítoris de las serpientes solo se sabía hasta ahora que estaba en la base de la cola de estos reptiles y que era muy difícil de reconocer debido a las escamas y pliegues que rodean toda esa zona terminal.

El estudio describe la variación morfológica en tamaño y forma de los hemiclítoris, que es potencialmente comparable a los de los órganos equivalentes masculinos en reptiles escamosos (hemipenes).

La histología de los hemiclítoris mostró asimismo tejido eréctil y conglomerados de nervios, pero no espinas (como se encuentra en los hemipenes masculinos), destacan las autoras en el artículo publicado al respecto en Proceedings of the Royal Society B Journal.

Funcionalidad

Estas características histológicas sugieren que los hemiclítoris de serpiente tienen un significado funcional en el apareamiento y muestran que no son hemipenes o glándulas odoríferas subdesarrolladas, como se había indicado erróneamente en otros estudios.

El descubrimiento descalifica así suposiciones anteriores, según las cuales los pretendidos hemiclítoris eran solo vestigios evolutivos que no cumplían ninguna función, y ayuda a comprender mejor la sistemática, la evolución reproductiva y la ecología en los reptiles escamosos, destacan las investigadoras.

La nueva investigación ha podido determinar incluso que las nueve especies incluidas en el estudio muestran una gran variación, tanto en el tamaño como en la forma de los hemiclítoris.

Tamaños diferentes

"En algunas especies, tienen hemiclítoris enormes en comparación con el tamaño relativo de su cuerpo, lo que sería más grande en comparación con el tamaño del cuerpo del clítoris humano", explica a IFLScience Megan Folwell, primera autora del artículo “Sin embargo, algunos hemiclitoros son diminutos en relación con el tamaño de su cuerpo”, añade Folwell.

Lo interesante del descubrimiento es que podría demostrar que la evolución seleccionó el clítoris de las serpientes, añade la citada revista, lo que significa que cumplen una función beneficiosa que podría agregar una capa compleja a nuestra comprensión del sexo de las serpientes.

"Nos muestra la complejidad de los sistemas de apareamiento de serpientes y cómo esta complejidad puede estar impulsando la evolución de los hemiclítoris", continua Folwell.

“Ahora podemos comenzar a investigar más sobre cuál es la función de esta estructura y qué impulsa esta evolución del clítoris entre especies”, concluye Folwell.

¿Placer sexual?

En cualquier caso, este descubrimiento no aclara una antigua duda científica: si todos los mamíferos hembra tienen un clítoris, aún no se sabe si todos los mamíferos experimentan orgasmos.

Se ha comprobado que algunos primates y delfines experimentan placer durante la cópula, pero averiguarlo en el caso de otros mamíferos y de los reptiles es todavía mucho más complicado.

De todas formas, lo que es seguro es que las hembras que se quedan más tiempo durante el apareamiento tienen muchas más probabilidades de quedar embarazadas y producir más descendencia, reflexionan al respecto dos expertos de la Universidad de Melbourne en The Conversation.

Y añaden: si un clítoris mejora el disfrute, entonces seguramente ha sido escogido por la evolución para aumentar las posibilidades de las hembras de tener descendencia.

Tal vez esta reflexión sea válida también para los reptiles escamosos.

Referencia

First evidence of hemiclitores in snakes. Megan J. Folwell et al. Proceedings of the Royal Society B Journal, 14 December 2022. DOI:https://doi.org/10.1098/rspb.2022.1702