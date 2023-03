Un teléfono móvil o una tableta pueden convertirse fácilmente en un microscopio de fluorescencia por menos de 50 euros y mostrar imágenes de células, tejidos y organismos en escuelas y laboratorios de investigación.

Un dispositivo que puede convertir un teléfono inteligente o una tableta en un microscopio de fluorescencia por menos de 50 euros se presenta en un estudio de prueba de principio en la revista Scientific Reports.

Los autores sugieren que este dispositivo, al que han llamado luminoscopio, podría usarse para obtener imágenes de células, tejidos y organismos con poca ampliación en escuelas, entornos de divulgación científica y algunos laboratorios de investigación.

Los microscopios de fluorescencia se utilizan para estudiar muestras marcadas con tintes fluorescentes o que expresan proteínas fluorescentes, como las marcadas con proteína fluorescente verde.

Sin embargo, como estos microscopios suelen costar al menos varios miles de dólares, su uso suele limitarse a laboratorios de investigación bien financiados.

Linterna LED

El luminoscopio ideado por Jacob Hines, de la Universidad Estatal de Winona (USA) y sus colegas, está hecho de un marco de plexiglás y madera contrachapada, una lente de cámara con clip, una linterna LED y filtros de iluminación propios de un escenario de teatro.

El marco se usa para colocar un teléfono inteligente o una tableta sobre una muestra y la lente se sujeta a la cámara del teléfono o la tableta para permitir la ampliación de la imagen captada.

La muestra se ilumina con la linterna LED y se coloca un filtro de iluminación sobre la lente para filtrar las longitudes de onda de luz no deseadas y permitir así la visualización de la luz fluorescente emitida por la muestra.

Tecnología probada

Los autores han comprobado las capacidades del luminoscopio usándolo para obtener imágenes de embriones de pez cebra vivos, que miden entre dos y tres milímetros de largo: expresan proteínas fluorescentes en la médula espinal, así como en el tejido cardíaco o el cerebro posterior.

Descubrieron que la lente con clip proporcionaba un aumento de aproximadamente cinco veces y era capaz de obtener imágenes de tejidos fluorescentes verdes y rojos con una resolución de hasta diez micrómetros, suficiente para ver células de pigmento individuales.

Los autores utilizaron el luminoscopio para medir la frecuencia cardíaca de los embriones y, después de mejorar la claridad de los videos grabados con software libre, observar los movimientos de las cámaras cardíacas individuales.

Estudio anatómico

Dado que los materiales para un luminoscopio cuestan entre 30 y 50 dólares estadounidenses, los autores proponen que los estudiantes puedan utilizarlos para estudiar la anatomía, el comportamiento, la fisiología, el desarrollo y la herencia genética en pequeños organismos que expresan proteínas fluorescentes, que podrían obtenerse en los laboratorios.

También sugieren que se podrían usar varios luminoscopios y teléfonos inteligentes simultáneamente para adquirir datos de video en laboratorios de investigación que no tienen acceso a múltiples microscopios de fluorescencia.

Referencia

A low‑cost smartphone fluorescence microscope for research, life science education, and STEM outreach. Madison A. Schaefe et al. Scientific Reports, (2023) 13:2722. DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-023-29182-y