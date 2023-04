Uno de los exoplanetas más extraños detectados hasta el momento fue identificado a solo 40 años luz de distancia de la Tierra: alcanza las 20 masas de Júpiter y presenta temperaturas que podrían derretir el aluminio en un abrir y cerrar de ojos. Además, lleva una órbita de 10.000 años terrestres alrededor de dos estrellas al mismo tiempo, y es continuamente devastado por intensas tormentas de arena.

Un equipo internacional de investigadores, liderado por astrónomos del Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA) en Heidelberg, Alemania, empleó el Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA para estudiar las características químicas de un exoplaneta gigante gaseoso denominado VHS 1256 b. El extraño mundo orbita dos soles y presenta una atmósfera turbulenta y cambiante: además, se ubica aproximadamente cuatro veces más lejos de sus estrellas que Plutón de nuestro Sol.

Agua y una atmósfera cambiante

El gigantesco planeta extrasolar es 20 veces más masivo que Júpiter y presenta nubes hechas de partículas de silicato, que se muestran como motas finas o incluso pequeños granos. De acuerdo a un estudio publicado recientemente en The Astrophysical Journal Letters, los científicos creen que los granos de silicato que se arremolinan en estas nubes se vuelven periódicamente demasiado pesados y generan un fenómeno similar a la lluvia que conocemos en la Tierra, el cual se produce en las profundidades de la atmósfera del planeta.

Las observaciones de JWST también muestran señales claras de agua, metano y monóxido de carbono y proporcionan evidencia de dióxido de carbono. Además de la presencia de estos elementos, VHS 1256 b es de gran importancia por las condiciones de su atmósfera: la misma se encuentra en constante ascenso, mezclándose y moviéndose a lo largo de un día de 22 horas. La dinámica se debe a que en la atmósfera del exoplaneta fluye permanentemente material más caliente hacia arriba y se moviliza material más frío hacia abajo.

Esto produce notables y dramáticos cambios de brillo, que han llevado a los científicos a clasificar a VHS 1256 b como el objeto de masa planetaria más variable conocido hasta la fecha. “Como la luz del planeta no se mezcla con la luz de sus estrellas, debido a la distancia que los separa, es posible investigar las emisiones de la atmósfera del planeta sin perturbaciones de ningún tipo, obteniendo información detallada sobre su composición. Las medidas también sirven como modelo para analizar otros planetas donde las condiciones no son tan favorables”, destacó en una nota de prensa la investigadora Brittany Miles, autora principal del nuevo estudio.

Tormentas de arena

El extraño planeta extrasolar se ubica aproximadamente a 40 años luz de distancia de la Tierra, orbitando dos soles en un período que alcanza los 10.000 años terrestres. La presencia de dos estrellas hace recordar a escenarios de ciencia-ficción, como en el caso del mítico planeta ficticio Tatooine, donde nació Skywalker, personaje principal de “La Guerra de las Galaxias”, que también tenía dos soles.

Según un artículo publicado en Science Alert, los investigadores también descubrieron que en la atmósfera superior de este infernal mundo alienígena las temperaturas alcanzan los 830 grados Celsius. Por si esto fuera poco, las nubes arremolinadas de VHS 1256 b incluyen granos de silicato que, en sus variantes de mayores dimensiones, podrían parecerse a partículas de arena muy calientes y muy pequeñas. Las mismas serían protagonistas de intensas tormentas, similares a los fenómenos que ocurren en los desiertos de la Tierra, pero mucho más extremos y devastadores.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un planeta muy joven: con solo 150 millones de años, todavía está muy caliente por el propio proceso de formación. Los científicos estiman que, dentro de miles de millones de años, VHS 1256 b será mucho más apacible: como está tan lejos de sus estrellas, se volverá más frío y sus cielos pasarán de nublados a despejados.

Referencia

