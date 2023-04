Una misteriosa estructura circular de 140 metros de diámetro, descubierta en el altiplano boliviano, señala que hace unos 700 años era utilizada con fines rituales para controlar el duro clima de la región, del que dependían las cosechas y el ganado.

Investigadores de Argentina y Francia han descubierto en las tierras altas de Bolivia una misteriosa estructura circular de 140 metros de diámetro que han definido como un centro ceremonial prehispánico de características desconocidas en los Andes.

Denominada Waskiri, la estructura “sorprende tanto por sus grandes dimensiones como por su diseño y regularidad”, escriben en un artículo publicado en la revista Antiquity, del que es primer autor el arqueólogo y antropólogo argentino Pablo Cruz.

Los autores del estudio dicen que la construcción "sorprendente" es diferente a cualquier otra que se haya encontrado en los Andes.

La ruina se localizó durante un reconocimiento arqueológico en Carangas, una provincia situada en el oeste de Bolivia que los investigadores describen como “una región del altiplano andino centro-sur caracterizada por su clima extremadamente árido y frío”.

Paisaje ritual

Después de identificar 135 sitios religiosos "notorios" en esa zona, los autores dicen que este páramo poco acogedor fue una vez "un denso paisaje ritual".

Si bien la presencia de tantas estructuras ceremoniales en este tramo remoto de las tierras altas es algo inesperado, los investigadores continúan explicando que "de estos sitios, un centro ceremonial se destaca por sus características sin precedentes para los Andes".

Al alejarse para analizar el paisaje en su totalidad, los autores del estudio notan que Waskiri parece estar alineado con otros antiguos lugares sagrados andinos llamados wak'as. Estos incluyen montañas sagradas, colinas y estructuras funerarias que contienen los restos momificados de antepasados importantes.

Control del clima

Teniendo en cuenta esta "cartografía religiosa", los investigadores consideran que Waskiri y otras estructuras cercanas pueden haber jugado un papel en el mantenimiento del orden espiritual para controlar el clima.

“La concentración de espacios religiosos en esta región del Altiplano puede explicarse por la creencia de que las divinidades tutelares podían regular las condiciones climáticas ya de por sí extremas, ya que una pequeña variación de temperatura o precipitaciones podía provocar la pérdida de todos los cultivos o la muerte del ganado," escriben los investigadores.

Añaden al respecto que nuevas investigaciones permitirán probar o desmentir estas hipótesis e interpretaciones iniciales.

Aunque Waskiri nunca había sido mencionado en el registro arqueológico, un sacerdote de España llamado Bartolomé Alvarez, que visitó Carangas en la década de 1580, parece haber hecho una referencia a él.

Al describir los rituales que tuvieron lugar en el sitio, Álvarez informó de personas del lugar que, en un estado de “embriaguez solemne”, entraban en lo lo que llamó “la casa y los negocios del infierno”.

Ceremonias del Sol

También habla de un 'gran edificio circular' en el que se reunían las principales autoridades indígenas de la región para realizar las ceremonias del Sol durante el mes de junio, el Inti Raymi, así como para otras celebraciones religiosas, escriben asimismo los científicos en su estudio.

Inti Raymi es el Festival del Sol de los Incas que se celebra tradicionalmente en Cuzco el 24 de junio, que marca el solsticio de invierno, el día más corto del año.

Los investigadores identificaron 135 sitios en la cima de una colina que están conectados a las áreas de producción agrícola por un número variable de muros concéntricos en terrazas.

Hace unos 700 años

Ubicado cerca de la frontera con Chile, Waskiri presenta un anillo perimetral compuesto por 39 recintos contiguos, cada uno con una superficie de entre 106 y 144 metros cuadrados.

Estos anillos encierran una plaza de aproximadamente 1Ha, la cual está salpicada de abundantes fragmentos cerámicos adscritos a los Períodos Intermedio Tardío y Tardío.

Con base en estos artefactos, los investigadores creen que la estructura estuvo en uso en algún momento entre los años 1250 y 1600 de la Era Común.

Referencia

A pre-Hispanic religious landscape on the arid Andean altiplano of Bolivia. Pablo Cruz et al. Antiquity; 11 April 2023. DOI:https://doi.org/10.15184/aqy.2023.44