Las especies animales y vegetales introducidas sin control alguno en otros países generan costos que superan los daños causados por desastres naturales como terremotos e inundaciones, según una nueva investigación.

Las especies de animales y plantas introducidas por los humanos desplazan a las especies nativas, son responsables de las malas cosechas en la agricultura y la silvicultura y transmiten enfermedades.

Su introducción incontrolada en otros entornos genera costos que superan a los de los daños causados por desastres naturales como terremotos e inundaciones, según una nueva investigación de la que es primera autora Anna J. Turbelin.

Esta investigación ha comparado los costos de los daños causados por especies invasoras con los de los desastres naturales por primera vez. El estudio se ha publicado en la revista Perspectives in Ecology and Conservation.

Plaga moderna

Cada vez más animales y plantas están siendo secuestrados por personas de su medio original, consciente e inconscientemente. Muchos de estos siguen siendo inofensivos, mientras que otros tienen efectos nocivos.

"Algunas especies exóticas se convierten en un problema para las especies nativas, como depredadores, competidores por el alimento y el hábitat o portadores de enfermedades", explica Franz Essl, de la Universidad de Viena, uno de los coautores del estudio, en un despacho de la agencia de prensa austriaca APA.

En Europa Central se encuentran vegetales como la Ambrosia artemisiifolia, una especie de planta herbácea perteneciente a la familia de las asteráceas, procedente de América, cuyo polen produce alergia respiratoria.

También animales como el gusano de la raíz del maíz, que representa la peor plaga del cultivo del maíz, o el Varroa, un género de ácaros que produce la enfermedad denominada varroosis o varroasis, al que temen los apicultores.

En España se contabilizan unas 200 especies invasoras, entre ellas y especialmente dañinas el Mejillón Cebra, el Mapache o el Caracol Manzana, y representan una seria amenaza para la biodiversidad.

Datos comparativos

Hasta ahora se desconocían los costos de las especies invasoras debido a daños tales como malas cosechas, enfermedades y medidas de control en todo el mundo.

Tampoco estaba claro cómo estos costos se relacionan con los daños causados por desastres naturales como inundaciones, sequías, tormentas o terremotos.

Por lo tanto, los investigadores utilizaron una base de datos sobre los costos globales de las especies invasoras y la compararon con otra base de datos que cuantifica los costos de los desastres naturales.

"El resultado nos sorprendió incluso a nosotros", explica Phillip Haubrock, otro de los investigadores.

"Los costos de las especies invasoras solo son superados por las tormentas, pero son más altos que los costos causados por los otros desastres ambientales”, añade.

Datos reveladores

Los costos de invasión biológica global aumentaron en un 702% desde 1980–1999 hasta 2000–2019, destaca el estudio: alcanzaron los 1,2 billones de dólares a nivel mundial entre 1980 y 2019.

Este daño solo fue superado por el de las tormentas, que sumó 1,9 billones de dólares durante este período.

Por otro lado, las pérdidas económicas de las especies invasoras superan las de los terremotos y las inundaciones en 1,1 billones de dólares cada una y son muchas veces más altas que las pérdidas de las sequías, los incendios forestales y otros desastres naturales, ha podido establecer este estudio.

En las últimas décadas, las actividades humanas han llevado a un rápido aumento en la introducción de especies exóticas en países fuera de su área de distribución natural.

Urge controlar

Miles de plantas y animales ahora están establecidos en regiones a las que nunca habrían llegado sin la ayuda humana.

Incluso si solo una pequeña proporción de estas especies son problemáticas, este estudio muestra que el daño causado por estas especies es enorme.

Por lo tanto, es importante identificar, incluso mejor que antes, aquellas especies en una etapa temprana que pueden causar daños masivos bajo la influencia del cambio climático, destacan los investigadores.

La introducción de estas especies debe evitarse en una etapa temprana. "Por lo tanto, es importante implementar estrictamente la regulación de la UE sobre especies invasoras que ha estado en vigor desde 2015 y complementarla con leyes nacionales", concluye Franz Essl.

Referencia

Biological invasions are as costly as natural hazards. Anna J. Turbelin et al. Perspectives in Ecology and Conservation, 29 March 2023. DOI:https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.03.002