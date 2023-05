Una nueva investigación sostiene que la humanidad sería una reliquia de la "era de oro" de la vida avanzada en el Universo, que tuvo lugar aproximadamente unos 7.800 millones de años después del Big Bang. La teoría indica que el surgimiento de un tipo específico de agujeros negros supermasivos, en el centro de algunas variedades de galaxias, fue el escenario ideal para el desarrollo de planetas potencialmente habitables y de un mayor número de civilizaciones inteligentes, de las cuales la humanidad sería una de las últimas expresiones.

Un nuevo estudio publicado recientemente en ArXiv y que próximamente aparecerá en la revista Galaxies ofrece una sugerente hipótesis sobre el surgimiento de civilizaciones inteligentes en el cosmos: según su único autor, el científico David Garofalo, de la Universidad Estatal de Kennesaw en Georgia, Estados Unidos, la vida avanzada alcanzó su punto de apogeo hace 6.000 millones de años, cuando se dieron las condiciones ideales para el desarrollo de la vida extraterrestre.

Los agujeros negros y la vida avanzada

De acuerdo a la nueva investigación, centrada en el análisis de los agujeros negros supermasivos y su relación con la formación de galaxias, estrellas y planetas, las civilizaciones que alcanzaron un mayor desarrollo en el cosmos ya han desaparecido: nosotros seríamos un eco de ese momento de apogeo de la vida inteligente.

Sin embargo, el estudio no descarta la presencia de otros “recién llegados” a la fiesta de la vida avanzada en la amplia extensión del Universo. De esta manera, podríamos no estar solos y compartir este momento del cosmos con otras civilizaciones rezagadas o que hayan iniciado recientemente su desarrollo.

¿Cómo llega Garofalo a esta conclusión? Según un artículo publicado en Universe Today, todo parte de algunas preguntas: ¿es más probable que ciertas galaxias alberguen vida avanzada, que puede tardar miles de millones de años en evolucionar? ¿Los agujeros negros en las galaxias afectan la probabilidad de vida avanzada?

El escenario perfecto y el momento ideal

El investigador analizó cómo la retroalimentación de un agujero negro puede impulsar o suprimir la formación de estrellas. Esto depende del contexto y de si el agujero negro supermasivo (SMBH) ubicado en el centro de la galaxia se encuentra en un entorno rico o escaso de gas. “El vínculo entre los agujeros negros y la formación estelar nos permite establecer una conexión entre los agujeros negros y los lugares y momentos en los que las inteligencias extraterrestres (ETI) tenían más posibilidades de surgir”, indica Garofalo en su estudio.

El científico expresó que el “pico de desarrollo” de civilizaciones inteligentes debió concretarse cuando las fusiones de galaxias con agujeros negros supermasivos con las condiciones indicadas previamente fueron más habituales: esto determinó la aparición de una mayor cantidad de nuevas estrellas y planetas y, por lo tanto, de mayores posibilidades de que surja vida avanzada con el tiempo.

A partir de esta idea, el investigador postula que dichas condiciones y escenarios ideales para el desarrollo de civilizaciones inteligentes se dieron cuando el cosmos tenía alrededor de 7.800 millones de años, o sea hace 6.000 millones de años, si consideramos que el Universo tiene actualmente unos 13.800 millones de años de edad.

En ese sentido, si tenemos en cuenta que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años y que la humanidad es una expresión muy reciente de esa historia planetaria, podemos advertir que, según esta teoría, la vida avanzada habría llegado a su punto máximo de desarrollo en los confines más recónditos del Universo miles de millones de años antes del surgimiento del Homo sapiens en la Tierra.

Referencia

Advanced life peaked billions of years ago according to black holes. David Garofalo. ArXiv (2023). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.04033