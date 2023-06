Una huella descubierta en Sudáfrica, con 153.000 años de antigüedad, es la más antigua identificada hasta la fecha de un Homo sapiens anatómicamente moderno. El hallazgo se concretó en el Parque Nacional Garden Route, en las provincias sudafricanas del Cabo Occidental y del Cabo Oriental. Los científicos destacaron que los descubrimientos en Sudáfrica permiten ampliar los conocimientos sobre el Homo sapiens, ya que los hallazgos en África Oriental son muchos más antiguos y corresponden a especies humanas arcaicas, como los australopitecinos, el Homo heidelbergensis y el Homo erectus.

Una investigación liderada por el científico Charles Helm, del Centro Africano de Paleociencia Costera, perteneciente a la Universidad Nelson Mandela, en Sudáfrica, ha derivado en el hallazgo de la huella humana más antigua correspondiente a un Homo sapiens, con 153.000 años de antigüedad. El descubrimiento se concretó en la costa sur del Cabo, en Sudáfrica, y arroja luz sobre los movimientos de los humanos anatómicamente modernos en el continente africano.

De acuerdo a un artículo publicado en The Conversation, firmado por el propio Helm y por Andrew Carr, otro de los autores del nuevo estudio, la huella identificada lleva a 14 el recuento africano de icnositas de homínidos fechadas, un término que incluye tanto huellas como otros rastros de nuestros antepasados, con una antigüedad superior a los 50.000 años.

Un rápido avance para conocer el pasado

Sobre comienzos del siglo XXI, las huellas dejadas por el Homo sapiens y otras especies humanas más antiguas en África brillaban por su ausencia o parecían haberse borrado mágicamente, escapando de los registros científicos. Para esa fecha, las huellas con 50.000 años de antigüedad o más eran excesivamente raras, ya que solo se habían informado 4 casos: Laetoli en Tanzania, Koobi Fora en Kenia y los sitios de Nahoon y Langebaan, en Sudáfrica.

Algo más de 20 años después las cosas han cambiado notoriamente, ya que se han concretado 14 hallazgos, considerando el último que se describe en la nueva investigación, publicada recientemente en la revista Ichnos. Ahora, las huellas y otros rastros de homínidos se pueden dividir en un grupo de África Oriental, con 5 sitios que incluyen hallazgos fechados, y un grupo de Sudáfrica de la costa del Cabo, con 9 descubrimientos.

Para lograr este gran avance, que permite rastrear las huellas dejadas por nuestros ancestros mientras se movían por paisajes antiguos, complementando y mejorando de esta forma nuestra comprensión de los homínidos en África, ha sido vital una técnica llamada luminiscencia estimulada ópticamente, que permitió estimar la edad de siete icnositas de homínidos del grupo sudafricano en la costa sur del Cabo, entre ellas el último hallazgo.

Estimaciones precisas sobre la edad de las huellas

En esa zona, los sedimentos son ricos en granos de cuarzo, que producen mucha luminiscencia. A esto se suma la abundante luz solar, las amplias playas y el fácil transporte de arena por el viento para formar dunas costeras: este conjuntos de condiciones optimiza el análisis de los ejemplos estudiados, permitiendo estimaciones de edad sumamente confiables.

Los sitios de África Oriental son mucho más antiguos: Laetoli alcanza los 3,66 millones de años y el más cercano en el tiempo tiene 700.000 años. De esta forma, las huellas que se encontraron allí no fueron hechas por el Homo sapiens, sino por especies anteriores como los australopitecinos, el Homo heidelbergensis y el Homo erectus.

Por eso son tan importantes los descubrimientos en los sitios sudafricanos en la costa del Cabo, ya que son sustancialmente más jóvenes. Todos han sido atribuidos al Homo sapiens: el más reciente data de unos 71.000 años y el más antiguo de hace 153.000 años, constituyendo precisamente la huella más lejana en el tiempo de un humano con condiciones anatómicas modernas identificada hasta hoy.

Referencia

Dating the Pleistocene hominin ichnosites on South Africa’s Cape south coast. Charles W. Helm et al. Ichnos (2023). DOI:https://doi.org/10.1080/10420940.2023.2204231